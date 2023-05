Comment nettoyer les taches sur les patios et les allées

Conseils d’experts sur la façon d’éliminer les taches d’huile sur le béton ou sur la graisse, les taches de rouille et la peinture des allées et des patios, ainsi que sur l’utilisation d’un nettoyeur haute pression

Lorsqu’il s’agit de maintenir la beauté de vos espaces de vie extérieurs, les patios et les allées sont souvent les premiers endroits, et les plus visibles, à montrer des signes d’usure. Les taches d’huile, de graisse, de rouille, de peinture, de boue, de saleté ou d’autres substances peuvent rapidement s’accumuler et ternir l’apparence de ces surfaces. Mais n’ayez crainte, avec les bons outils et les bonnes techniques, vous pouvez nettoyer ces taches tenaces et redonner à votre terrasse ou votre allée sa beauté d’origine. Il s’agit d’une amélioration de l’habitat facile qui rapporte gros en termes d’attrait.

Pour le nettoyage des surfaces et le détachage, plusieurs méthodes et outils sont disponibles. De l’utilisation de solutions de nettoyage traditionnelles au frottement avec une brosse dure, il existe différentes façons de faire le travail. L’un des outils clés pour un nettoyage rapide et facile est un nettoyeur haute pression. Un nettoyeur haute pression utilise de l’eau à haute pression pour éliminer la saleté, la crasse et les taches des surfaces dures comme le béton, les pavés en pierre et la brique. Dans cet article, nous explorerons l’importance d’utiliser un nettoyeur haute pression en plus d’autres techniques de nettoyage pour nettoyer soi-même les taches les plus tenaces sur vos surfaces extérieures.

Un nettoyeur haute pression projette un puissant jet d’eau sous une pression de 1 900 à 3 100 livres par pouce carré (psi), ce qui est suffisamment puissant pour nettoyer et éliminer la plupart des types de taches sur les allées et les patios. (Voir Comment utiliser un nettoyeur haute pression, ci-dessous.) Pour une tache particulièrement tenace, vous devrez peut-être l’attaquer avec un peu plus.

Voici quelques techniques d’élimination des taches qui feront le travail.

Comment enlever les taches d’huile ou de graisse

Une tache d’huile ou de graisse pénètre rapidement dans le béton. Plus il reste longtemps, plus il s’enfonce, alors agissez vite. Si possible, nettoyez-le immédiatement. Épongez l’huile ou la graisse avec des serviettes en papier. Si vous n’êtes pas en mesure de le faire immédiatement, appliquez une quantité généreuse de détergent à vaisselle sur la tache à l’aide d’un pinceau et laissez agir quelques minutes.

Ensuite, commencez à laver la zone sous pression et répétez le processus jusqu’à ce que la tache disparaisse. S’il ne disparaît pas après quelques prises, l’huile ou la graisse est probablement restée sur la surface pendant une longue période. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un dégraissant ou de la térébenthine minérale pour faire le travail. Voici comment:

Appliquez le dégraissant ou l’essence de térébenthine minérale directement sur la tache, en couvrant toute la tache. Laissez-le reposer pendant 10 à 15 minutes afin qu’il puisse pénétrer et briser l’huile ou la graisse. Frottez la tache avec une brosse ou un balai à poils durs. Rincez soigneusement la zone avec un nettoyeur haute pression, en veillant à éliminer tout le dégraissant ou la térébenthine minérale et toute huile ou graisse restante. Répétez jusqu’à ce que la tache disparaisse.

Comment nettoyer les taches de rouille

En ce qui concerne le nettoyage des taches de rouille, la méthode dépendra de la gravité de la tache. Vous pouvez le traiter avec du jus de citron, du vinaigre ou une solution de nettoyage acide similaire s’il s’agit d’une tache mineure.

Tout d’abord, appliquez un détergent à vaisselle pour nettoyer toute saleté de surface afin d’assurer un nettoyage en profondeur. Utilisez ensuite la solution de nettoyage acide de votre choix et laissez-la reposer pendant 15 à 30 minutes. Une fois qu’il est bien imbibé, nettoyez soigneusement la zone sous pression et répétez le processus si nécessaire.

Par contre, si la tache ne s’enlève pas après deux ou trois tentatives, il vous faudra un acide plus puissant pour extraire la rouille. Cela peut être fait avec de l’acide chlorhydrique, mais soyez prudent lorsque vous l’utilisez. Il est dangereux à manipuler et peut endommager ou changer la couleur de la surface, alors suivez strictement les instructions sur l’étiquette. Dans la plupart des cas, vous l’arrosez avant de l’appliquer (⅔ part d’acide chlorhydrique pour ⅓ part d’eau).

Nettoyer les taches de peinture

Les taches de peinture dépendent de la peinture, il est donc difficile de déterminer dans quelle mesure vous réussirez à les nettoyer. Les couleurs intenses peuvent être impossibles à éliminer complètement, mais vous pouvez les rendre moins visibles.

Certaines taches de peinture sont relativement faciles à nettoyer avec un nettoyeur haute pression. Mais lorsqu’il s’agit de taches tenaces, vous devrez peut-être les éliminer avec un décapant.

Tout d’abord, appliquez le décapant sur la tache et laissez-le reposer pendant environ une heure, selon la taille et la gravité de la tache. Suivez cela avec un brossage minutieux de la zone. Enfin, nettoyez-le sous pression pour obtenir les meilleurs résultats. Répétez le processus si nécessaire.

Comment nettoyer les taches d’alcool/de boissons gazeuses

Ces types de marques sont généralement les plus faciles à nettoyer. Un simple lavage sous pression de la zone éliminera complètement la tache la plupart du temps.

S’il s’agit d’une tache plus persistante, traitez-la avec un détergent à vaisselle, en la travaillant avec un chiffon ou une brosse. Poursuivez par un lavage sous pression, qui devrait éliminer complètement la tache.

Nettoyer les taches de moisissure et de mildiou

L’élimination des taches de moisissure et de mildiou d’un patio ou d’une allée peut généralement être effectuée par lavage à pression. Pour les taches tenaces, mélangez une solution de nettoyage de :

À parts égales de vinaigre blanc et d’eau ou

Une pâte épaisse de bicarbonate de soude et d’eau ou

Une tasse d’eau de Javel avec un gallon d’eau (portez des gants, de vieux vêtements et des lunettes de sécurité)

Appliquez cette solution sur la tache. Laissez-le reposer pendant 15 à 20 minutes, puis frottez avec une brosse à poils durs. Rincer à l’eau claire.

Nettoyer les taches de boue/saleté

Les accumulations de boue ou de saleté sont généralement relativement faciles à nettoyer en arrosant simplement l’allée ou le patio. Pour les taches qui se sont accumulées sur une longue période, utilisez un nettoyeur haute pression. Si cela ne fonctionne pas, imbibez les taches de vinaigre ou de bicarbonate de soude, laissez reposer quelques minutes et nettoyez à nouveau sous pression.

Comment utiliser un nettoyeur haute pression

Lors du lavage sous pression, préparez d’abord la surface et la zone où vous allez travailler. Déplacez tous les gros objets qui pourraient gêner le nettoyage et protégez les arbustes et les plantes dans la portée du nettoyeur haute pression.

Ensuite, rassemblez le matériel de sécurité nécessaire. Vous aurez besoin de lunettes de sécurité, de bouchons d’oreille et de chaussures ou de bottes antidérapantes. Soyez toujours prudent lorsque vous utilisez un nettoyeur haute pression – il est suffisamment puissant pour blesser l’utilisateur ou endommager la surface que vous nettoyez.

Fixez une extrémité du tuyau à la lance de pulvérisation et l’autre extrémité à la sortie du nettoyeur haute pression. Connectez également votre tuyau d’arrosage à la valve d’admission du nettoyeur haute pression. Avant de démarrer le nettoyeur haute pression, assurez-vous d’ouvrir l’alimentation en eau, sinon la pompe pourrait être endommagée.

Il existe deux principaux types de nettoyeurs haute pression : à gaz et électriques. Si vous utilisez un nettoyeur haute pression à essence, remplissez le réservoir de carburant. Si vous utilisez un nettoyeur haute pression électrique, branchez-le directement dans une prise mise à la terre – n’utilisez pas de rallonge à moins que le cordon ne soit conçu pour supporter la charge électrique de l’appareil.

Ensuite, choisissez la bonne buse. Les accessoires de buse les plus courants sont :

0° (buse rouge)

15° (buse jaune)

25° (buse verte)

40° (buse blanche)

65° (buse noire)

Les buses à plus petit degré soufflent plus fort, donc une buse à 15° ou 25° est le meilleur choix pour nettoyer la plupart des allées. En tant que buse la plus puissante, la 0° est excellente pour traiter certaines zones très tachées.

Une fois que tout est réglé, vous êtes prêt à commencer le lavage à pression. Une fois que vous commencez à travailler, assurez-vous de déplacer la lance de pulvérisation d’un côté à l’autre – une focalisation prolongée du jet sur un seul endroit peut endommager la surface du matériau. De plus, assurez-vous de garder une distance de deux pieds entre la buse et la surface à nettoyer.

Une fois le nettoyage terminé, éteignez le nettoyeur haute pression et engagez le verrou de sécurité de la gâchette. Après cela, coupez l’alimentation en eau. Déverrouillez la baguette et appuyez une fois de plus sur la gâchette pour évacuer tout reste d’eau ou de pression de la buse. Enfin, le nettoyeur haute pression est prêt à être rangé.

En résumé

Un nettoyeur haute pression est un outil puissant qui peut gérer les tâches de nettoyage de surface les plus difficiles dans la maison. Il peut être utilisé pour laver divers types de taches et, en combinaison avec certains produits de nettoyage, il fait presque toujours le travail. Il peut être un excellent outil pour nettoyer efficacement les surfaces telles que les allées et les patios.

Biographie de l’auteur

Jamey Kramer est le fondateur de pressurewashr.com et dirige les tests et les révisions depuis 2013. Il a également travaillé comme nettoyeur haute pression commercial dans une usine d’équarrissage pendant 3 ans et utilise des nettoyeurs haute pression commerciaux et résidentiels depuis plus de 15 ans. Il est également ingénieur en mécanique et, tout en travaillant dans l’industrie minière, a conçu plusieurs tampons de lavage clés en main pour véhicules industriels légers.