Comment nettoyer les serpentins du réfrigérateur

Ces techniques illustrées étape par étape vous montrent comment faire fonctionner efficacement votre réfrigérateur en nettoyant facilement ses serpentins de condenseur.

Pendant le processus de refroidissement d’un réfrigérateur, l’air ambiant circule dans des tubes remplis de réfrigérant appelés « serpentins » ou « serpentins de condenseur », d’où la chaleur est dégagée. Au fil du temps, la poussière de ce flux d’air ambiant s’accumule sur les serpentins. Au fur et à mesure que la poussière s’accumule, les bobines deviennent moins efficaces pour faire leur travail.

Il est important de nettoyer les serpentins plusieurs fois par an pour que votre réfrigérateur fonctionne de manière efficace et fiable. C’est un travail relativement facile, comme expliqué ci-dessous.

Ces instructions concernent les serpentins typiques situés derrière un panneau en haut ou à la base du réfrigérateur. Si vous avez un réfrigérateur avec des serpentins noirs montés à l’arrière, sachez que ces serpentins ne nécessitent pas de nettoyage semestriel.

Nettoyer les serpentins du réfrigérateur, étape par étape

1 Débranchez votre réfrigérateur ou éteignez-le au disjoncteur qui l’alimente en électricité.

2 Retirer le panneau de couverture pour révéler les bobines et les ailettes de refroidissement. Sur la plupart des modèles, la plaque de protection ou la plaque de garniture supérieure se soulève simplement.

3 Avec une buse longue et étroite sur votre aspirateur et à l’aide d’une brosse à serpentin pour réfrigérateur – une brosse spéciale à long manche qui ressemble un peu à une brosse à bouteille – nettoyez toute la poussière et les débris.

Veillez à ne pas plier ou bosseler les ailettes de refroidissement. Vous pouvez acheter une brosse à spirale dans une quincaillerie pour environ 10 $.

4 Tenir le suceur plat à plat, glissez-le entre les résistances en nettoyant le plus soigneusement possible. Essuyez la poussière des surfaces avec un chiffon.

5 Replacez le couvercle, puis rebranchez le cordon électrique du réfrigérateur ou rallumez le circuit.

Vidéo de nettoyage du réfrigérateur

Cette vidéo utile montre comment nettoyer les serpentins d’un réfrigérateur où les serpentins sont situés en bas :

