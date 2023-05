Comment nettoyer les gouttières — Guide de bricolage

Conseils illustrés d’experts et vidéo sur la façon de nettoyer les gouttières, y compris les techniques de nettoyage de gouttières de bricolage et comment engager un service de nettoyage de gouttières.

Les gouttières font partie intégrante du système de drainage d’une maison. Lors d’un orage, les gouttières acheminent les eaux de ruissellement d’une très grande surface – le toit d’une maison – vers un endroit où elles peuvent s’écouler loin de la maison. Ce faisant, ils protègent les parements, les fenêtres, les portes et les fondations des dégâts d’eau et aident à prévenir les inondations dans les sous-sols.

Pour faire leur travail, les gouttières et les descentes pluviales doivent être exemptes de feuilles et de débris. Lorsque les gouttières se bouchent, les évacuations se bouchent et l’eau de pluie remplit les gouttières. Les gouttières bouchées débordent et finissent par se détacher. L’eau qui s’accumule dans les auges fait pourrir les gouttières en bois et rouille celles en tôle.

Prévoyez de nettoyer le système de gouttière chaque printemps et chaque automne, plus souvent si votre toit est directement sous les arbres. Le meilleur moment pour nettoyer les gouttières est après que les vents d’automne ont soufflé les feuilles des arbres, mais avant que la pluie n’ait fait des feuilles un désordre détrempé à l’intérieur des gouttières.

REMARQUE : Les protège-gouttières et les attrape-feuilles peuvent être utiles pour minimiser le besoin de nettoyer les gouttières. Cependant, les débris finissent par se déposer à travers les protections, puis ils doivent être retirés pour le nettoyage des gouttières. Avant d’acheter un système d’attrape-feuilles, assurez-vous qu’il peut être facilement retiré pour le nettoyage.

Combien coûte le nettoyage de gouttières ?

Le moyen le plus simple et le plus sûr de nettoyer les gouttières est de faire appel à un service de nettoyage de gouttières. Mais combien coûte le nettoyage des gouttières ?

À l’échelle nationale, le coût moyen d’un service de nettoyage de gouttières est d’environ 150 $. Cela dit, les prix du nettoyage de gouttières peuvent être aussi bas que 75 $ ou jusqu’à 350 $ pour une maison entière, selon la région et l’étendue et la nature du travail.

Le coût est généralement calculé en pieds linéaires (et non en pieds carrés). Figurez-vous que le prix du nettoyage des gouttières sera d’environ 0,50 $ à 1,50 $ par pied linéaire. Mesurez le périmètre de votre maison pour avoir une idée approximative du nombre de pieds linéaires de gouttière dont dispose votre maison.

La taille et la hauteur du toit sont des facteurs importants dans le prix du nettoyage des gouttières. Si, pour une maison à 2 ou 3 étages, une entreprise de nettoyage de gouttières a besoin de plusieurs échelles très hautes et d’équipements de sécurité spéciaux, le travail coûtera beaucoup plus cher que le nettoyage des gouttières d’une maison de plain-pied. Les taux de main-d’œuvre locaux affecteront également le prix.

Si des pins ou d’autres arbres à feuilles persistantes laissent tomber des aiguilles sur votre toit, cela peut également augmenter le prix du nettoyage des gouttières. Plus il est difficile d’extraire les feuilles, les aiguilles et les débris des gouttières, plus le prix est élevé.

Les protège-gouttières sont un autre facteur. Si vos gouttières sont protégées par des protège-gouttières, moins de débris sont susceptibles de filtrer dans les gouttières. D’autre part, si les protège-gouttières sont difficiles à retirer et à remplacer pour le nettoyage des gouttières, les protège-gouttières peuvent augmenter le prix.

Le seul moyen sûr de savoir combien coûtera le nettoyage des gouttières de votre maison est d’obtenir des offres. Idéalement, obtenez des estimations de deux ou trois services de nettoyage de gouttières afin de pouvoir comparer.

Comment nettoyer les gouttières — DIY

Si vous avez l’équipement et le courage nécessaires, le nettoyage de gouttières par vous-même est une option économique.

Mais n’entreprenez cette tâche que si vous pouvez travailler en toute sécurité à partir d’une échelle ou du toit. Si votre toit est plus haut qu’un seul étage, vous feriez probablement mieux de faire appel à un professionnel du service de nettoyage de gouttières. Atterrir aux urgences de l’hôpital ne vaut pas la peine d’économiser quelques centaines de dollars.

Lorsque vous travaillez à partir d’une échelle avec des outils de nettoyage de gouttières conventionnels, choisissez une échelle solide et placez-la sur une base ferme et de niveau. Étant donné que vous déplacerez fréquemment l’échelle, un escabeau haut peut être plus facile à utiliser qu’une échelle à coulisse.

Si vous devez appuyer une échelle à coulisse contre une gouttière, vous pouvez protéger la gouttière de la flexion en plaçant un petit morceau de 2 par 4 à l’intérieur. Les stabilisateurs d’échelle le rendent également plus sûr.

Lorsque vous nettoyez les gouttières, portez des gants de travail épais pour protéger vos mains, car les gouttières ont souvent des pièces métalliques tranchantes ou des pointes de vis qui dépassent dans les creux.

Portez également des lunettes ou des lunettes de sécurité. Dans certaines situations, il est utile d’avoir un seau pour recueillir les débris et une toile de protection pour protéger les zones sous la gouttière.

Avant de commencer, ratissez ou utilisez un souffleur de feuilles pour souffler les feuilles et les débris du toit afin que la prochaine pluie abondante ne les emporte pas dans les gouttières, les remplissant à nouveau. Ne le faites que si vous pouvez travailler en toute sécurité sur le toit et que votre toit a une pente très faible.

Ne travaillez jamais sur le toit dans des conditions humides, glacées ou venteuses. Portez des chaussures antidérapantes et ne vous penchez jamais sur le bord ou ne travaillez pas à proximité de lignes électriques.

Comment nettoyer les gouttières – étape par étape

1 Ramassez les débris en vrac. En commençant par une sortie de vidange à l’extrémité inférieure d’une gouttière, utilisez une truelle de jardin étroite ou une pelle à gouttière pour retirer les débris en vrac, en travaillant loin de la sortie de vidange.

Il est généralement plus facile de le faire lorsque les débris sont légèrement humides et souples, non détrempés ou séchés et incrustés. Pour minimiser le nettoyage ultérieur, vous pouvez ramasser les débris dans un seau en plastique ou des sacs en plastique.

2 Soufflez les gouttières avec un tuyau. À l’aide d’une buse de pulvérisation haute pression marche-arrêt montée à l’extrémité d’un tuyau d’eau, lavez chaque longueur de gouttière, en travaillant vers la sortie du drain.

De toute évidence, cela peut être un travail salissant. Faites de votre mieux pour éviter les éclaboussures de boue partout dans votre maison et sur vous-même. Si nécessaire, utilisez une brosse dure pour enlever la saleté incrustée.

3 Dégagez les obstructions dans les tuyaux de drainage. Si l’eau ne s’écoule pas librement à travers les tuyaux d’évacuation, essayez d’évacuer les débris avec un tuyau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez une tarière de plombier (serpent) pour libérer et retirer les débris du bas ou, dans certaines situations, pour les faire passer par le haut.

Vidéo : Comment nettoyer les gouttières d’une échelle

Cette vidéo montre bien l’ensemble du processus de nettoyage d’une gouttière à la main et à l’aide d’un tuyau et d’une buse haute pression :

Comment nettoyer les gouttières avec un souffleur de feuilles

Presque tous ceux qui ont déjà nettoyé une gouttière ont essayé de trouver une méthode meilleure et plus simple. Une option quelque peu inévitable a été de prendre le souffleur de feuilles – un outil conçu pour souffler les feuilles sur le sol – pour souffler les feuilles hors de la gouttière. Cela peut être fait de différentes manières.

L’option dangereuse de nettoyage des gouttières

Bien que nous ne le recommandions pas, une méthode parfois utilisée par les bricoleurs à domicile consiste à souffler les débris secs hors des gouttières avec un souffleur de feuilles depuis le toit. N’utilisez pas cette méthode à moins que le toit ne soit bas et à faible pente ! Si vous utilisez cette méthode, portez des lunettes et un masque anti-poussière, ainsi qu’un harnais de couvreur qui vous attache au toit. Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez sur le toit, c’est très dangereux ! Si vous avez un homme à tout faire ou un autre service pour effectuer ce travail, assurez-vous qu’il est assuré afin que vous ne soyez pas tenu responsable si un travailleur est blessé.

L’option de nettoyage de gouttière plus sûre : souffler par le bas

Une bien meilleure option que de grimper sur le toit consiste à utiliser un kit de nettoyage de gouttière qui s’adapte à un souffleur de feuilles.

Combiné à un puissant souffleur de feuilles, cela vous permet de travailler depuis le sol. Il fonctionne particulièrement bien avec des gouttières de bas niveau remplies de feuilles sèches.

Encore une fois, vous voudrez porter des lunettes et de vieux vêtements pour vous protéger de la rafale de feuilles et de débris qui pourraient s’abattre sur vous.

Voici une vidéo utile de MarkThomasBuilder sur le fonctionnement de ce kit de nettoyage de gouttière pour souffleur de feuilles :

Comment entretenir les gouttières

Inspectez et nettoyez les gouttières au printemps et en automne. Vous devrez peut-être également détacher la saleté qui a soufflé dans les gouttières et les frotter avec une brosse dure. Le rinçage des gouttières avec un jet d’eau provenant d’un tuyau éliminera les matériaux qui se sont logés dans les gouttières et les descentes pluviales.

La pente des gouttières devra peut-être être ajustée de temps à autre pour que l’eau continue de se diriger vers les descentes pluviales. Faites couler de l’eau à travers eux et, s’ils s’écoulent lentement, repositionnez-les de manière à ce qu’ils s’inclinent vers les tuyaux de descente à raison de 1/4 de pouce tous les 10 pieds.

Assurez-vous que vos descentes pluviales expulsent l’eau bien loin de votre maison. Si nécessaire, ajoutez des rallonges de tuyau de descente pour évacuer l’eau (voir Comment réparer les gouttières et les tuyaux de descente). Considérez également les blocs anti-éclaboussures en béton ou en plastique, qui sont légèrement inclinés et s’éloignent de la maison d’au moins 4 pieds.

Si votre climat offre des précipitations abondantes, vous voudrez peut-être faire couler vos tuyaux de descente dans un puits sec. Le puits doit être un trou de 2 à 4 pieds de large et 3 pieds de profondeur ou un tambour de 55 gallons, avec les deux extrémités enlevées et remplies de pierres, que vous avez enterrées et percées de trous. Les tuyaux de drainage souterrains doivent être inclinés vers le puits sec, ce qui éloignera efficacement l’eau des fondations de la maison. Vérifiez les codes du bâtiment locaux avant l’installation.

Vérifiez également les tuyaux de descente pour la rouille, l’écaillage ou la peinture écaillée, ainsi que les fuites, et assurez-vous qu’ils sont bien fixés contre les planches de rive. Vérifiez les planches de rive elles-mêmes pour la pourriture sèche ou d’autres dommages et, si nécessaire, remplacez-les par du bois traité avec un produit de préservation du bois dont la finition est assortie aux autres planches.