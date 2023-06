Comment nettoyer et réparer une toiture métallique

Conseils d’experts sur la façon de nettoyer et de réparer une toiture en métal, y compris des conseils de bricolage sur la façon de réparer la rouille et de colmater les fuites sur les toits en métal, et d’autres réparations de toit en métal étape par étape.

Les toits métalliques sont très durables, mais en raison des dommages causés par les tempêtes, de la rouille ou de l’expansion et de la contraction du métal, ils doivent parfois être réparés. Les types les plus courants de réparations de toits en métal comprennent le traitement des fixations desserrées, la réparation des fuites, l’élimination de la rouille et la réparation de grandes surfaces endommagées par le toit, à cause d’un arbre tombé, par exemple.

Avant la réparation ou le remplacement d’un système de toit en métal, vérifiez si vous avez des documents sur l’achat initial de votre toit – la garantie peut couvrir une partie ou la totalité des coûts de réparation. Si les dommages proviennent d’une tempête, vérifiez également la couverture de votre police d’assurance habitation. Cela pourrait vous faire économiser un paquet.

Bien que les propriétaires bricoleurs puissent être en mesure de gérer eux-mêmes certains types de réparations simples de toitures métalliques, les réparations majeures (dommages causés par une tempête majeure, par exemple) ou les toits sur lesquels il est dangereux de grimper doivent être confiés à un couvreur professionnel. Les professionnels spécialisés dans les toits métalliques ont les connaissances et l’équipement nécessaires pour effectuer le travail correctement et en toute sécurité. La réparation de toits à joints debout nécessite également des outils, des techniques et des mesures de sécurité spécialisés.

Cet article vous fournira des informations sur la façon de traiter les réparations courantes du toit en métal. Étant donné que la plupart des réparations nécessitent de nettoyer d’abord le toit (ou la zone endommagée), commençons par cela.

Comment nettoyer un toit en métal

Avant de pouvoir réparer une zone endommagée sur un toit en métal – ou si vous voulez simplement éclaircir l’apparence du toit – vous devrez le nettoyer avec un mélange d’eau et d’un détergent doux ou d’un nettoyant pour toit en métal. (Les quincailleries et les magasins de bricolage vendent des nettoyants pour toits conçus pour enlever la saleté et les taches sur les toits en métal.) La force du mélange dépendra de la saleté du toit. Un mélange d’une part de détergent doux ou de nettoyant pour toitures pour quatre parts d’eau est un bon point de départ, mais lisez les instructions sur l’étiquette d’un nettoyant pour toitures, car certains peuvent nécessiter un taux de dilution différent.

Appliquer la solution mélangée sur le toit à l’aide d’une brosse à poils souples ou d’un pulvérisateur à basse pression. Laissez la solution reposer sur le toit pendant quelques minutes pour détacher la saleté et les débris avant de la rincer avec un tuyau d’arrosage ou un nettoyeur haute pression. Lors de l’utilisation d’un nettoyeur haute pression Pour nettoyer une toiture métallique, il est important d’utiliser le bon réglage de pression pour ne pas endommager la toiture. Dans la plupart des cas, un réglage de pression de 1 000 à 1 200 PSI (livres par pouce carré) convient au nettoyage d’un toit en métal. Cependant, le réglage exact de la pression dépendra du type de métal et de l’état du toit. Un métal doux et délicat comme une toiture en cuivre nécessite un réglage de pression plus faible qu’un métal plus durable comme une toiture en acier. Commencez avec un réglage de basse pression et augmentez progressivement jusqu’à ce que la pression soit suffisamment forte pour nettoyer le toit sans l’endommager. Utilisez une buse à grand angle et maintenez-la à environ 18 à 24 pouces de la surface du toit. Bien rincer le toit avec de l’eau propre après le nettoyage pour éviter que tout détergent résiduel n’endommage le toit avec le temps. Portez une attention particulière à toutes les zones où la solution de nettoyage peut s’être accumulée ou accumulée.

Réparation des attaches de toiture en métal desserrées

Au fil du temps, les vis qui fixent les panneaux de toiture en métal au platelage du toit (souvent du contreplaqué ou des panneaux à copeaux orientés) peuvent se desserrer. Lorsque cela se produit, les panneaux métalliques peuvent vibrer dans le vent ou, si suffisamment de fixations se desserrent, les panneaux peuvent se déloger. Recherchez les fixations desserrées, tordues ou manquantes et remplacez-les par des neuves. Idéalement, vous y parviendrez avant que des fuites ou d’autres problèmes ne surviennent.

Inspectez le toit: Inspectez soigneusement votre toit en métal pour détecter toute fixation manquante ou desserrée. Faites attention aux zones autour du toit où les dommages sont les plus probables, comme les bords, les vallées et les crêtes. Fixez les attaches desserrées: Serrez toutes les fixations desserrées à l’aide d’une pointe de tournevis dans une perceuse électrique. Veillez à ne pas trop serrer, car cela pourrait endommager la toiture métallique ou dénuder les filets de la fixation. Remplacer les fixations manquantes: Si vous trouvez des fixations manquantes, remplacez-les par des neuves de la même taille et du même type, en les fixant solidement en place. Sceller les attaches: Appliquez du mastic de toiture autour de la base de chaque fixation pour créer un joint étanche à l’eau, ce qui empêchera l’eau de fuir à travers les trous de fixation.

Comment réparer la rouille ou la détérioration d’un toit métallique

Recherchez les taches de rouille ou d’autres signes de détérioration. Si vous en trouvez :

Enlever la rouille de la surface avec une brosse métallique, de la laine d’acier ou du papier de verre. Essuyer avec un chiffon. Appliquer un inhibiteur de rouille en spray (disponible dans les quincailleries ou les centres de rénovation) pour éviter la rouille future. Amorcer la surface avec un apprêt métallique, en suivant les instructions du fabricant. Suivi avec un top coat de scellant pour toiture métallique ou de peinture assortie à la couleur du toit. Vous pouvez trouver une large sélection de couleurs de peinture en aérosol pour métal dans un magasin de pièces automobiles.

Réparer les fuites du toit métallique

Les toitures métalliques peuvent développer des fuites à cause de panneaux endommagés ou de solins ou de joints mal ajustés. Réparer un panneau endommagé est quelque chose que vous pourrez peut-être faire si vous êtes un bricoleur particulièrement bricoleur, mais faire appel à un spécialiste de la toiture métallique est probablement le meilleur moyen de faire le travail correctement, de sorte que la réparation soit sécurisée et imperceptible. Voici comment c’est fait :

Localiser la source de la fuite. Pour en savoir plus, consultez Comment trouver et réparer une fuite de toit. Pour réparer un panneau endommagéutilisez des cisailles à métaux pour découper la partie endommagée du panneau. Couper un patch à partir du même matériau. Étaler du ciment de toiture à l’uréthane, qui offre une meilleure protection contre les rayons ultraviolets que l’asphalte commun ou le ciment de toiture en plastique, sur le trou ou la zone endommagée, à l’aide d’un couteau à mastic. Mettez le patch en place, en l’encastrant dans le ciment du toit. Fixez-le avec des vis de toiture en métal. Sceller les bords et les trous de vis avec plus de ciment de toiture. Retouchez avec de la peinture de toiture comme indiqué ci-dessus.

