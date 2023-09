Comment nettoyer en profondeur votre gril à gaz

Introduction

J’avais 13 ans la première fois que mon père m’a tendu une rôtissoire pleine de galettes de hamburger crues et s’est tenu à l’écart pour me regarder essayer de faire fonctionner notre gril à gaz par moi-même. La première chose que j’ai remarquée, c’est à quel point le gril était sale et j’ai immédiatement demandé à papa si je pouvais le nettoyer d’abord. 10 minutes plus tard, je portais des gants en caoutchouc avec un vaporisateur d’eau savonneuse dans une main et une brosse métallique dans l’autre. Le dîner a eu lieu plus tard que d’habitude ce jour-là, mais le grill était d’une propreté éclatante à l’intérieur comme à l’extérieur. Le nettoyer correctement a pris plus de temps que je ne le pensais, mais cela en valait vraiment la peine.

Votre gril a-t-il l’air un peu plus sale que vous ne le souhaiteriez ? Continuez à lire pour un guide détaillé, étape par étape, sur la façon de nettoyer en profondeur votre gril à gaz selon des normes professionnelles.