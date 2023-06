Comment nettoyer avec des nettoyants « verts » non toxiques

Solutions de nettoyage écologiques

Garder la maison en bon état est la première tâche de la plupart des propriétaires. Qu’il s’agisse de nettoyage après un projet ou de l’entretien de routine dont une maison a besoin, le travail d’un propriétaire n’est jamais terminé. Malheureusement, certains des outils que nous utilisons pour entretenir nos maisons heureuses peuvent être toxiques.

Les nettoyants et détergents modernes contiennent des produits chimiques puissants et potentiellement nocifs. Les additifs pour augmenter la luminosité, tuer les bactéries et réduire le besoin de frotter sont souvent caustiques pour la personne qui nettoie ainsi que pour le reste de la famille, les animaux domestiques et l’environnement en général.

Prenez, par exemple, ces additifs astucieux appelés azurants optiques qui sont couramment ajoutés au détergent à lessive pour rendre vos blancs plus blancs. Ces blanchisseurs fluorescents ne nettoient pas les vêtements, ils masquent simplement le jaunissement des tissus qui se produit naturellement en absorbant certains rayons ultraviolets et en réfléchissant ensuite la lumière bleue visible. Cela donne aux vêtements l’apparence d’être plus propres, même s’ils ne le sont pas. Le problème avec cette illusion d’optique est que ces azurants sont lavés dans les égouts une fois le cycle de rinçage terminé et pénètrent dans l’approvisionnement en eau local où ils peuvent être toxiques pour les poissons. Certaines personnes trouvent également que cet additif peut être irritant pour la peau et les yeux sensibles.

Outre les ingrédients conçus pour améliorer les performances des produits de nettoyage, les colorants qui habillent la couleur et les parfums qui aident à diffuser un parfum frais artificiel de citron ou de pin peuvent également être gênants pour les occupants d’une maison. Alors que certains produits ont naturellement un effet désodorisant agréable, comme ceux qui utilisent de l’huile d’agrumes, de nombreux nettoyants et dégraissants ont des parfums à base de pétrole pour masquer l’odeur du solvant de nettoyage. Cela signifie que pendant que vous nettoyez votre maison de la saleté normale que vous vous attendriez à trouver, vous introduisez en fait de nouveaux matériaux potentiellement nocifs dans votre espace de vie.

Certains produits prétendent que leurs produits de nettoyage sont sûrs car ils contiennent des ingrédients « biologiques » et aident à confondre le propriétaire qui essaie de garder une maison saine. Selon l’Environmental Protection Agency (EPA), de nombreux produits de nettoyage, de désinfection et de dégraissage contiennent des solvants organiques qui peuvent libérer des composés organiques pendant leur utilisation et, dans une certaine mesure, lorsqu’ils sont stockés. Cela signifie que vous introduisez potentiellement des composés organiques volatils (COV) dans votre maison, non seulement lorsque vous frottez activement, mais même lorsque ces produits se trouvent sous l’évier de la cuisine. Le bio dans les produits de nettoyage ne signifie pas toujours sûr et sain.

Les effets négatifs globaux des COV sur la santé des occupants d’une maison peuvent être stupéfiants. Les COV peuvent provoquer une irritation des yeux, du nez et de la gorge ; maux de tête; réactions cutanées allergiques; dyspnée; perte de coordination; nausée; fatigue; vertiges; et des dommages au foie, aux reins et au système nerveux central. Et le problème ne s’arrête pas là, il coule en aval.

Les produits chimiques utilisés dans la maison pour le nettoyage sont presque toujours jetés dans les égouts et finissent par être rejetés dans les eaux locales. Les phosphates, qui sont parfois utilisés dans les détergents à lessive et à vaisselle, ont été trouvés à des concentrations de plus en plus fortes dans les océans et les lacs. Des quantités abondantes de phosphates peuvent provoquer une eutrophisation et détruire les habitats fauniques locaux. L’eutrophisation est le terme scientifique désignant le moment où un excès de nutriments favorise une prolifération d’algues malsaines. Ces fleurs créent un gâchis suffocant et visqueux pour l’écosystème local et, selon l’EPA, sont maintenant présentes dans 48% des lacs américains.

Si vous passez du temps à lire les étiquettes et à rechercher des entreprises, vous pourrez trouver de nombreux produits de nettoyage écologiques sur le marché aujourd’hui. En raison de la sensibilisation accrue aux problèmes d’environnement, de santé et de vie durable, les produits destinés à la foule verte deviennent plus économiques et disponibles.

Cependant, si vous voulez vraiment savoir ce que vous pulvérisez sur vos plans de travail, rien ne vaut les solutions maison. Les ingrédients des solutions de nettoyage saines sont peu coûteux, facilement disponibles et non toxiques. Voici une liste des bases dont vous aurez besoin avant de commencer :

Bicarbonate de soude (bicarbonate de sodium). Si vous avez besoin d’une raison de croire au pouvoir nettoyant du bicarbonate de soude, rappelez-vous simplement qu’il s’agissait du principal agent de nettoyage utilisé lors de la restauration de la Statue de la Liberté. Le bicarbonate de soude est un agent nettoyant efficace pour trois raisons :

1) La forme cristalline du bicarbonate de soude en fait un excellent abrasif, mais il n’est pas si abrasif qu’il n’endommage les contours de baignoire en fibre de verre ou les sols carrelés. En fait, ce sont les qualités abrasives douces du bicarbonate de soude qui en font un ingrédient des dentifrices « blanchissants ».

2) C’est un désodorisant naturel à la fois sec et dilué. Cela signifie qu’il peut fonctionner pour neutraliser toutes sortes d’odeurs, qu’elles traversent le linge (utilisez une demi-tasse lorsque vous ajoutez de l’eau de Javel à votre lavage pour que les vêtements sortent sans odeur d’eau de Javel) ou saupoudrées directement sur les tapis avant de passer l’aspirateur pour extraire les odeurs d’animaux. .

3) Il joue bien avec les autres. Parce que le bicarbonate de sodium neutralise les qualités acides, le bicarbonate de soude est idéal lorsqu’il est utilisé en combinaison avec du citron pour nettoyer les taches ou avec du vinaigre blanc comme dégraissant.

Vinaigre blanc (acide acétique). Le vinaigre est vieux, vraiment vieux. Cette solution astucieuse existe depuis l’aube de l’histoire enregistrée et n’est pas encore à court d’utilisations nouvelles et utiles. Aujourd’hui, la plupart du vinaigre blanc est produit en masse à l’aide d’un processus de fermentation rapide à l’éthanol. Tous les vinaigres sont vendus à des concentrations comprises entre 5 % et 18 % d’acide acétique, le vinaigre blanc ou clair étant généralement le plus puissant. Une solution à 5 % est très efficace pour la plupart des tâches ménagères.

Les utilisations de nettoyage pour le vinaigre autour de la maison sont presque infinies. S’il est sale, le vinaigre le rendra probablement propre, brillant et parfumé. Envie d’une toilette brillante ? Mélangez quelques tasses de vinaigre, laissez reposer pendant cinq minutes, puis rincez. Des résidus de savon obstruent la laveuse ? Faites couler une tasse de vinaigre avec chaque brassée pour le dissoudre. La boîte à lunch a une odeur de renfermé? Trempez quelques serviettes en papier dans du vinaigre et mettez-les dans la boîte pendant la nuit. L’évier de la cuisine a une mauvaise odeur ? Il suffit de jeter une tasse de bicarbonate de soude dans le drain et de la chasser (lentement) avec un demi-gallon de vinaigre blanc. Des fenêtres et des comptoirs sales, un évier de cuisine graisseux, même des taches d’urine d’animaux et de baies – le vinaigre s’occupe de tout.

Huiles essentielles. Le bicarbonate de soude et le vinaigre font bien pour éliminer les odeurs, mais parfois, avoir un peu de parfum dans l’air rend une maison plus propre. Au lieu de chercher des parfums artificiels, optez pour le naturel avec des huiles essentielles. En plus d’avoir une odeur agréable, beaucoup possèdent également de puissantes propriétés antibactériennes, antiseptiques et désodorisantes qui les rendent idéales pour certaines tâches ménagères.

Parce que les huiles sont dérivées de plantes, elles ne contiennent pas de composés gras, elles se dissolvent donc facilement et sont moins susceptibles de laisser des résidus. Pour tuer les bactéries, les moisissures et les germes, utilisez de l’arbre à thé ou de l’eucalyptus. Pour les sols, pensez au citron, au pin, à la lavande ou à l’origan, qui est un puissant antiseptique. Pour le linge, pensez à l’orange. Les huiles d’agrumes aident à nettoyer les vêtements et procurent également une odeur agréable.





Savon à vaisselle liquide sans parfum ni colorant.

Il n’y a rien de spécial ici, juste du savon. D’autres ingrédients à garder à portée de main comprennent l’ammoniac non moussant et l’alcool isopropylique (alcool à friction). Avec ces ingrédients, vous pouvez créer presque n’importe quelle solution de nettoyage que vous achèteriez normalement dans le magasin, sans les additifs synthétiques et les dangers toxiques. Voici quelques recettes de base pour de meilleurs nettoyants :

Laveur de vitre

1/2 tasse de vinaigre blanc

2 tasses d’eau

1/2 cuillère à café de savon liquide

5 gouttes d’une huile essentielle

Mélanger et bien agiter avant chaque utilisation. Essuyez les vitres avec un chiffon doux.

Pâte à récurer

1/2 tasse de bicarbonate de soude

1/2 cuillère à café de savon liquide

5 gouttes d’une huile essentielle (arbre à thé ou lavande pour un nettoyage antibactérien)

Mélangez les ingrédients ensemble pour former un gel semblable à un dentifrice et étalez-le sur une éponge. Bien rincer la surface après le nettoyage.

Nettoyant pour parquet

1 tasse de vinaigre

1 gallon d’eau chaude propre

10 gouttes d’une huile essentielle (le pin ou le citron sont les favoris)

Bien mélanger et éponger. Jeter lorsque l’eau devient froide ou trouble.

Garder votre maison propre ne devrait pas vous mettre en danger, vous, votre famille, vos animaux de compagnie ou les voies navigables locales. Profiter des propriétés nettoyantes naturelles de ces fournitures de base (et peu coûteuses) permet d’avoir une maison plus propre et plus saine.