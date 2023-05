Comment mettre à niveau le câblage domestique

Besoin d’ajouter un peu plus de jus au système électrique de votre maison ? Voici des conseils d’experts sur la façon dont vous pouvez mettre à niveau votre câblage domestique.

Il existe trois façons conventionnelles et sûres d’étendre le système électrique existant de votre maison :

• Prolonger un circuit existant

• Ajouter un nouveau circuit

• Installer un sous-panneau

Prolonger un circuit

Bien que chacune de ces options fonctionne, il est important de maintenir la charge totale de la maison, c’est-à-dire la quantité d’électricité qui circule dans votre maison, dans les limites de la cote de service totale de votre maison. (Voir le tableau de consommation d’énergie des appareils électroménagers ci-dessous.)

L’extension d’un circuit existant est probablement le moyen le plus simple d’ajouter à un système de câblage. Vous pourriez envisager de le faire, par exemple, lorsque vous dépendez de rallonges, qui ne sont pas destinées à la durabilité et à la sécurité à long terme.

Pour puiser dans un circuit existant, vous devez disposer à la fois d’un fil chaud et d’un fil neutre qui sont en connexion directe avec la source d’alimentation au niveau du panneau de service. Tout interrupteur, prise ou luminaire accessible peut être utilisé.

Les exceptions à cela sont une boîte de commutation câblée avec deux fils chauds uniquement, comme dans une boucle de commutation, et un luminaire commandé par interrupteur à la fin d’un circuit. Dans ces cas, sélectionnez une source d’alimentation et prolongez le circuit à partir de celle-ci.

Ajout d’un nouveau circuit

Si un circuit existant ne peut pas gérer une nouvelle charge, ou lorsqu’un nouvel appareil nécessite son propre circuit, l’ajout d’un nouveau circuit est la solution. Il est important, cependant, de calculer la charge totale de la maison avec la nouvelle charge pour s’assurer que la charge totale sera dans les limites de votre cote de service. N’oubliez pas que tous les nouveaux circuits de dérivation de 120 volts doivent avoir un fil de mise à la terre afin de se conformer au code.

Votre centre de distribution peut sembler plein, mais vous pouvez toujours ajouter de nouveaux circuits. Si votre panneau utilise des disjoncteurs, vous avez la possibilité de remplacer un disjoncteur de 120 volts par un disjoncteur à deux circuits de 120 volts conçu pour s’intégrer dans le même espace qu’un seul disjoncteur.

Ajout d’un sous-panneau

La dernière solution, et la plus complète, pour mettre à jour le câblage de votre maison consiste à ajouter un sous-panneau. Les sous-panneaux sont des stations de routage connectées à votre boîtier de disjoncteur principal qui sont câblés à partir d’un disjoncteur bipolaire.

Le nombre de sous-panneaux que vous pouvez avoir est illimité tant que votre charge ne dépasse pas votre cote de service. En plaçant des sous-panneaux dans les zones à forte utilisation, vous acheminerez vos circuits de dérivation à partir des sous-panneaux plutôt que d’acheminer tous les circuits à partir du panneau d’entrée de service. Cette méthode signifie des courses plus courtes et plus directes, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent.

Nouvelles considérations de service

Il existe une autre option lorsque votre système de câblage actuel ne peut pas s’adapter aux ajouts que vous proposez : la mise à niveau de l’équipement d’entrée de service.

Vous devez d’abord déterminer la cote de service dont vous aurez besoin, de la même manière que vous calculeriez votre charge électrique. Pour ce faire, vous devrez prendre en considération les puissances des appareils que vous prévoyez d’installer.