Comment mettre à jour une porte d’entrée

La porte d’entrée est souvent la pièce maîtresse de la façade de votre maison. Inconsciemment, les gens sont plus susceptibles d’être attirés par votre maison si votre porte d’entrée semble accessible et invitante.

Vous pouvez décider de remplacer votre porte d’entrée, mais une option moins coûteuse consiste à mettre à jour une porte usée ou d’apparence simple en appliquant une nouvelle finition et/ou en remplaçant l’ancienne quincaillerie par une nouvelle.

La finition d’une porte est une tâche simple, tant que vous vous préparez correctement. Vous voudrez travailler quand il fait assez beau pour laisser la porte ouverte, mais vous devez éviter la chaleur excessive ou la lumière directe du soleil.

Retirez toujours la serrure et la quincaillerie de surface. Tant que les charnières ne sont pas incrustées de peinture, il est préférable de laisser la porte suspendue et de protéger le sol avec des toiles de protection. Sinon, retirez la porte et remplacez les charnières ou trempez-les dans un décapant à peinture, puis polissez-les.

Pour remettre la porte en état, décaper ou décaper toute peinture écaillée et poncer la surface. Ensuite, appliquez quelques couches d’un apprêt à base d’huile à séchage lent, compatible avec les couches de finition à base d’huile et au latex.

Scannez la porte à la recherche de fissures ou d’autres indentations et remplissez-les de composé de rebouchage en vinyle. Terminez avec une peinture au latex 100 % acrylique brillante ou semi-brillante de première qualité. Pour égayer une porte fade, essayez de la peindre d’une teinte vive qui se démarque des garnitures et de la peinture murale de la maison, ou expérimentez avec de la peinture décorative ou des traitements du bois.

Brossez toujours la peinture dans le sens du grain du bois de la porte. Lorsque vous travaillez avec une porte plate, appliquez de la peinture avec un rouleau à émail fin, puis utilisez un pinceau pour appliquer la peinture sur la surface. Assurez-vous de faire de longs coups verticaux et de brosser vers le milieu de la porte. Si vous avez une porte à panneaux, appliquez la peinture dans cet ordre : d’abord sur les moulures des panneaux, puis sur les panneaux, les rails horizontaux et enfin sur les montants verticaux.

Bien sûr, égayer votre porte d’entrée pourrait être aussi simple que d’échanger ses «bijoux»; une nouvelle quincaillerie peut apporter un look éblouissant à une vieille porte. Investissez dans du matériel de haute qualité.

Les magasins de fournitures, les centres de rénovation et les détaillants Web proposent de nombreux styles de plaques de protection, de serrures, de numéros de maison et de heurtoirs de porte. Tous ces éléments (à l’exception des serrures) se vissent généralement simplement sur votre porte.

La facilité d’installation d’une serrure dépend du style que vous choisissez. Achetez-en toujours un qui s’adapte aux trous de votre porte et suivez attentivement les instructions du fabricant.

La façon dont vous encadrez la porte ajoute également à son attrait ; utilisez des poteaux et des poutres rustiques ou des colonnes majestueuses pour renforcer l’entrée, ou installez des impostes et des panneaux de verre fixes dans le mur d’enceinte. De telles fenêtres apporteront également de la lumière dans votre maison et donneront aux invités un aperçu accueillant de votre espace intérieur.