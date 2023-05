Comment mélanger votre propre béton

Si vous souhaitez malaxer vous-même le béton en petites quantités ou si vous ne trouvez pas d’entreprise qui le fera pour vous, vous pouvez louer une bétonnière électrique.

Mélanger votre propre béton

Le transport du sable, du gravier et du ciment en sac nécessite une camionnette avec un lit hermétique.

Pour mélanger votre propre béton pour les semelles et les piliers, utilisez 1 partie de ciment Portland, 2 parties de sable de rivière propre et 3 parties de gravier (maximum de 1 pouce de diamètre et spécialement lavé pour le mélange du béton). Ajouter de l’eau propre, un peu à la fois, au fur et à mesure que vous mélangez.

Le béton doit être plastique et non coulant. Vous pouvez également utiliser un mélange sec ou un mélange de transit, qui contiennent les mêmes proportions de ciment, de sable et de gravier décrites ci-dessus. Faites tourner en ajoutant lentement de l’eau pendant deux à trois minutes, puis versez. Le béton durcit parce que le ciment en poudre et l’eau forment un adhésif qui lie le sable et le gravier ensemble.

Trop d’eau fluidifie ou dilue cette pâte adhésive et affaiblit ses qualités de cimentation ; trop peu le rend rigide et inutilisable. Si le lot est trop ferme, ajoutez de l’eau une tasse à la fois et continuez à mélanger jusqu’à ce que ce soit bon. S’il est trop moelleux, ajoutez de petites quantités de sable et de gravier. Gardez à l’esprit que le béton change radicalement de consistance lorsque vous ajoutez même de petites quantités de n’importe quel ingrédient.

Pourquoi choisir le béton

Le béton est devenu une alternative abordable aux matériaux de construction standard tels que le bois.

Alors que les coûts de l’énergie augmentent, accompagnés de la hausse des prix du bois et de la main-d’œuvre, les constructeurs de maisons explorent sérieusement des alternatives à la construction traditionnelle à ossature de bois. Ironiquement, l’un des matériaux de construction de maisons les plus prometteurs et les «nouveaux» est en fait aussi vieux que les collines: le béton.

Dans la construction de maisons, le béton est depuis longtemps la norme pour les fondations, les dalles, les allées et les patios. Mais jusqu’à ces dernières années, son poids lourd et son apparence terne le reléguaient principalement à des utilisations à faible visibilité. Aujourd’hui, une variété de nouvelles technologies et de nouveaux produits ont donné au béton une toute nouvelle personnalité. Aujourd’hui, les matériaux en béton sont utilisés pour la construction des murs, des toitures, des parements, des revêtements de sol, des pavages, etc.

Les ingrédients du béton

Composé de ciment ou de chaux, d’un agrégat comme le sable ou le gravier, et d’eau, le béton remonte à l’époque romaine. En fait, le béton était répandu dans de nombreuses civilisations anciennes où existaient des gisements de ciment naturels. Sa popularité moderne a commencé au début du 19e siècle, lorsque le ciment Portland – un ciment artificiel solide et durable qui peut être fabriqué presque n’importe où – a été inventé (le ciment est produit lorsque des composés de calcium, de silice, d’alumine et de fer de carrière sont chauffés à températures très élevées). Le béton est rapidement devenu le matériau de choix pour les barrages, les autoroutes, les grands bâtiments et autres structures nécessitant une construction solide et massive.

Aujourd’hui, le béton structurel ordinaire est fabriqué à partir de ciment Portland, d’eau et de sable ou d’agrégats. Le ciment et l’eau se mélangent pour former une pâte qui, par une réaction chimique, lie ensemble des agrégats tels que du sable, du gravier ou de la pierre concassée. Un pigment, par exemple de l’oxyde de fer, peut être ajouté pour donner au béton fini un aspect décoratif. Au fur et à mesure que cette pâte durcit, la masse devient dure comme la pierre.

La qualité et la résistance du béton fini dépendent de la composition du « mélange ». Idéalement, la pâte de ciment recouvre et remplit complètement tous les vides entre chaque particule d’agrégat, un exploit accompli grâce à des formules éprouvées. Le béton est « durci » pour minimiser le retrait et augmenter la résistance à la traction, normalement en le gardant humide pendant plusieurs jours.

Dans la plupart des cas, le béton seul n’est pas assez solide pour résister à une éventuelle fissuration, à moins qu’il ne soit correctement renforcé. Une dalle ou un patio a généralement un treillis métallique intégré dans la surface; une fondation ou un mur a un noyau squelettique de tiges de renfort en acier.

Les allées, patios, dalles et fondations conventionnels sont coulés sur place; normalement, les coffrages temporaires contiennent le matériau semi-liquide jusqu’à ce qu’il sèche, puis les coffrages sont retirés. Le béton est malaxé sur place ou livré depuis un fournisseur central par un camion à tambour rotatif. Ce dernier type, appelé béton « prêt à l’emploi », est généralement de qualité plus constante que le béton mélangé sur place.

Le béton est également vendu préfabriqué sous forme de piliers de fondation, de tuiles, de pavés, de blocs de construction, etc. Beaucoup de ces produits préfabriqués intègrent des innovations qui en font des choix très pratiques pour la construction de maisons. En général, le béton préfabriqué élimine les variables et les incohérences du moulage sur site et le besoin de coffrages de construction.

Comment se faire livrer du béton

Avant de prendre des dispositions pour la livraison du béton, familiarisez-vous avec la façon de couler une dalle de béton (voir ci-dessous); vous n’aurez pas le temps de lire les instructions une fois le travail commencé.

Si le chauffeur du camion doit attendre plus d’une demi-heure, vous encourrez généralement des dépenses supplémentaires, alors prévoyez de déplacer le béton rapidement.

1Ayez tous les outils nécessaires à portée de main, y compris deux brouettes.

2Soyez prêt avec au moins une aide fiable, de préférence deux.

3Si vous voulez une finition lisse à la truelle en acier, faites appel à un finisseur de béton expérimenté.

4Installez au préalable les joints d’isolation ainsi que les fils de renfort.

5Exécutez et testez les chemins de brouette, installez tous les formulaires et guides et assurez-vous qu’ils sont solidement ancrés.

6Si nécessaire, assurez-vous que l’inspecteur en bâtiment a vérifié le site avant de couler.

7Si votre conception comprend des ancrages de poteaux métalliques qui seront encastrés dans la dalle, assurez-vous de les avoir à portée de main.