Comment masquer une pièce avant de peindre

Conseils d’experts pour masquer les murs, les fenêtres, les sols et les moulures en vue de peindre une pièce

Avant de peindre les murs intérieurs, les plafonds et les moulures, il est important de masquer et de protéger les zones que vous ne voulez pas peindre. Dans cet article, nous allons vous montrer des conseils d’experts pour le masquage.

Matériaux pour masquer une pièce

Les principaux matériaux dont vous aurez besoin pour masquer une pièce entière sont :

• Ruban de masquage

• Ruban de peintre

• Toiles de protection en papier

• Des bâches en plastique

• Toiles de protection en tissu

Si vous peignez moins d’une pièce entière, vous n’aurez peut-être pas besoin de tout cela. Par exemple, si vous ne faites que peindre des garnitures, vous pouvez probablement vous débrouiller avec du ruban adhésif et une seule toile de protection. Lorsque vous peignez des fenêtres, il est plus facile d’être précis si vous masquez le verre des cadres. Mais, si vous êtes expérimenté et avez une main ferme, le masquage peut ne pas être nécessaire. Pour les techniques de peinture des garnitures, voir Comment peindre les garnitures intérieures.

Le ruban de peintre – le type bleu – est différent du ruban de masquage conventionnel. Il a un support adhésif beaucoup moins collant, ce qui le rend beaucoup plus facile à enlever sans endommager la peinture ou la finition.

Le ruban de masquage est plus collant, ce qui le rend plus efficace pour retenir les toiles de protection en papier et en plastique.

Ainsi, lorsque vous souhaitez conserver un bord droit entre les types ou les couleurs de peinture, vous devrez certainement utiliser du ruban adhésif pour peintre pour éviter de décoller la finition peinte lorsque vous retirez le ruban. Retirez le ruban de masquage et le ruban de peintre dès que votre finition finale est sèche.

Techniques de masquage de peinture

Voici une variété de techniques pour masquer une pièce avant de peindre :

Pour masquer un luminaire suspendu, tirez simplement un sac poubelle dessus et fixez-le au cordon avec des attaches torsadées ou du ruban adhésif. Les grands meubles au centre de la pièce, comme cette table, peuvent être recouverts de bâches en plastique.

Pour masquer une surface par rapport à une autre, faites passer une bande de ruban adhésif de peintre de 2 pouces de large le long du bord de la surface qui ne sera pas peinte, puis fixez-y des bandes de masquage.

À la plinthe du mur, posez le ruban le long du bord supérieur pour former un rebord pour attraper les gouttes de peinture. Couvrir la garniture avec du ruban adhésif de peintre. Collez des feuilles de plastique sur de grandes surfaces murales telles que des lambris.

Fixez une toile de protection en papier au sol avec du ruban de masquage de 2 pouces de large ou du ruban de peintre.

Si vous peignez une pièce entière ou une zone recouverte de moquette, envisagez de recouvrir le sol d’une bâche en plastique, puis de recouvrir le plastique d’une toile de protection en toile, qui est beaucoup plus durable et absorbe les éclaboussures de peinture.

Couvrir les charnières et autres éléments de quincaillerie difficiles à retirer avec du ruban adhésif. Vous pouvez dévisser ou retirer d’autres types de matériel, mais si vous le faites, placez chaque élément et ses vis dans un sac en plastique séparé.

Si le matériel est recouvert de vieille peinture, envisagez de le déposer dans un récipient rempli de décapant pour peinture (pour en savoir plus, voir Comment décaper les finitions de peinture).

Verre de fenêtre de masque avec du ruban adhésif de peintre ou de masquage. Laissez environ 1/16 de pouce entre le ruban et chaque meneau afin que la peinture scelle le joint entre le bois et le verre.

Retirez le ruban de masquage lorsque la peinture est collante mais pas complètement sèche.