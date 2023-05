Comment marteler et tirer des clous

Cet article de référence utile montre les meilleures façons de marteler et de tirer des clous. Explique comment tirer les clous, clouer les orteils et les meilleures pratiques de clouage.

Pour démarrer un clou, tenez-le juste en dessous de la tête entre votre pouce et votre index, placez l’extrémité de la pointe sur la surface, puis donnez-lui quelques coups légers avec votre marteau.

Une fois le clou démarré, assurez-vous qu’il est parfaitement droit, puis retirez vos doigts et balancez le marteau plus complètement, avec un coup fluide qui combine l’action du poignet, du bras et de l’épaule, comme indiqué sur l’illustration à droite.

Lorsque la face du marteau frappe le clou, le manche doit être perpendiculaire à la tige du clou. Si ce n’est pas le cas, cela peut entraîner l’entrée du clou sous un angle, ce qui compromettra la sécurité de la connexion.

Clouage

Une pratique très courante lors du clouage, en particulier lors de la charpente, est appelée «clouage des pieds». Le clouage est une technique consistant à enfoncer des clous en biais lorsque vous ne pouvez pas simplement clouer à travers la face d’une planche dans une autre. Pour clouer correctement, enfoncez un clou à environ 30 degrés à travers l’extrémité d’une planche dans l’autre.

L’illustration de gauche montre comment cette technique fonctionne lors du clouage du bas d’un poteau mural à la plaque de base dans la construction d’un mur. Ici, deux clous sont enfoncés de chaque côté où ils ne se heurteront pas.

Tirer des clous

Pour tirer un clou tenace, placez votre marteau sur un bloc de ferraille, comme indiqué sur l’illustration à droite, pour créer plus de levier. (Remarque : les marteaux à manche en bois peuvent ne pas être assez solides pour cette technique.)

Pour commencer le processus d’extraction d’un clou, vous pouvez enfoncer la patte ou le levier d’un chat sous la tête du clou, comme indiqué dans l’illustration ci-dessous à droite, puis le soulever. Parce que cela endommagera la surface du bois, cependant, il est seulement recommandé lors de gros travaux de construction ou de démolition.





Voici une astuce pour la maison classique !

Un clou tiré avec un marteau à griffes ordinaire sera plié lors de l’opération et, pour cette raison, la double griffe est utilisée pour tirer le clou directement hors du bois.

Un marteau à griffes ordinaire peut être facilement converti en double griffe en limant l’une des griffes, comme illustré. L’encoche est juste assez grande pour glisser sous la tête d’un clou de taille moyenne.

Après avoir tiré le clou sur une courte distance de la manière habituelle, la petite encoche est placée sous la tête du clou, qui est ensuite retirée tout droit.

Cette idée est née il y a un siècle !