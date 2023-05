Comment lire votre compteur électrique

Une introduction sur la façon de lire votre compteur électrique afin que vous puissiez le comparer à vos factures de services publics

Là où les lignes électriques entrent dans votre maison, vous trouverez un compteur électrique qui, dans de nombreux cas, ressemble à un grand bocal en verre avec un tas de roues et de cadrans à l’intérieur. Ces quatre ou cinq cadrans mesurent les kilowattheures, les unités d’électricité qui vous sont facturées.

Les nouveaux compteurs numériques sont situés au même endroit, mais sont plus faciles à utiliser car ils affichent des chiffres réels pour mesurer votre consommation électrique en kilowattheures.

Un kilowattheure équivaut à 1 000 wattheures, la quantité d’énergie qu’il faudrait pour allumer dix ampoules de 100 watts (totalisant 1 000 watts) pendant une heure.

Chaque mois, un représentant de la compagnie de services publics enregistre les lectures du compteur. La lecture du mois précédent est soustraite de la lecture du mois en cours pour arriver à l’utilisation qui apparaît sur votre facture.

Si vous savez lire un compteur électrique, vous pouvez faire la même chose. Cela peut être utile pour suivre les coûts énergétiques ou vérifier l’exactitude de vos factures.

La lecture d’un nouveau compteur numérique est facile – il vous suffit d’enregistrer les chiffres. Mais le type de compteur plus ancien et beaucoup plus répandu – mécanique avec cadrans – est un peu plus difficile à lire.

Comment lire un compteur électrique mécanique :

Lire de droite à gauche en notant le numéro chaque pointeur est passé ou pointe vers. Veuillez noter que, avec la plupart des compteurs électriques mécaniques, les chiffres entourent les cadrans alternativement dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Ne laissez pas cela vous confondre.

Si le cadran n’a pas tout à fait atteint un certain nombre, enregistrez le chiffre inférieur suivant. Si vous ne savez pas si le cadran a dépassé ou non un certain nombre, étudiez celui à sa droite pour voir s’il a dépassé 0 ou non. Si c’est le cas, le pointeur a atteint le nombre qui vous intéresse.

Écrivez les nombres dans le même ordre que vous les prenez, de droite à gauche, mais lisez le résultat de gauche à droite. En d’autres termes, en regardant le dessin au trait montré ici, le compteur indique 02798.