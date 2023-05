Comment lire votre compteur d’eau

Comment trouver et lire le compteur d’eau de votre maison, avec des informations sur les types de compteurs d’eau numériques, à six cadrans et à cinq cadrans

Chaque mois, un représentant de votre compagnie des eaux vient relever votre compteur. Dans certaines régions, seule la société de services publics peut accéder au compteur pour le lire, mais dans la plupart des régions, vous pouvez lire votre compteur vous-même.

Il peut se trouver dans votre sous-sol, sur le mur extérieur de la maison ou dans une boîte souterraine, parfois appelée «boîte Buffalo», généralement située entre votre maison et la rue (vous devrez peut-être utiliser un levier pour soulever le couvercle de la boîte) .

Votre facture indique probablement la quantité d’eau que vous utilisez d’un mois à l’autre, mais vous voudrez peut-être garder une trace de la quantité d’eau que vous utilisez au jour le jour, par exemple, la quantité d’eau que vous avez utilisée en plus lorsque vous avez fait fonctionner les arroseurs pendant plusieurs heures ou lorsque vous avez eu La maison des invités.

Le fait de pouvoir vérifier votre compteur vous permet également de déterminer si vous avez une fuite dans votre système d’alimentation. Fermez simplement toutes les sources d’eau et attendez environ une heure ; si le compteur a bougé, vous avez probablement une fuite quelque part.

La plupart des compteurs enregistrent la consommation d’eau en pieds cubes, mais certains enregistrent un nombre record de gallons. Cent pieds cubes équivaut à 748 gallons.

Pour mesurer votre utilisation, notez simplement les lectures au début de la période, puis à la fin de la période. Votre utilisation est le premier chiffre soustrait du second.

Les compteurs les plus courants sont le compteur à six cadrans, le compteur à cinq cadrans et le compteur à lecture numérique.

Compteurs à six cadrans

Si vous avez un compteur à six cadrans, une étiquette près de chaque cadran indique combien de pieds cubes ce cadran enregistre. Par exemple, lorsque le cadran marqué « 1 000 » passe d’un chiffre à l’autre, cela signifie que 1 000 pieds cubes d’eau ont été utilisés. Lisez d’abord le plus grand cadran, puis descendez jusqu’au plus petit cadran.

Compteurs à cinq cadrans

Un compteur à cinq cadrans a également des cadrans séparés qui se lisent comme un modèle à six cadrans. De plus, il possède une grande aiguille qui balaie tout le cadran comme l’aiguille des minutes d’une horloge. Un tour de cette grande aiguille indique l’utilisation d’un pied cube d’eau.

Les nouveaux compteurs sont plus faciles à lire. Il suffit de regarder les chiffres de l’affichage numérique pour connaître le nombre de pieds cubes d’eau utilisés.

Obtenez un professionnel présélectionné pour la planification et l’installation du système de plomberie