Comment les murs sont construits

Composants de base de l’ossature des murs intérieurs, y compris les constructions de cloisons sèches, de plâtre et de panneaux

Dans l’illustration ci-dessous, vous pouvez voir les composants de base de l’ossature murale d’un mur intérieur.

Les poteaux muraux, généralement espacés de 16 ou 24 pouces d’un centre à l’autre, sont les supports verticaux qui vont de haut en bas.

Le long du sol, une plaque de fond sert de base ; une plaque supérieure fait la même chose à travers le plafond. Les deux plaques sont clouées sur une charpente solide.

Aux ouvertures, les poteaux muraux sont doublés de chaque côté et un en-tête couvre le haut de l’ouverture. Les blocs coupe-feu s’étendent horizontalement au centre, ajoutant un support et un support de clouage pour les matériaux de revêtement mural.

Construction de cloisons sèches

Les panneaux de cloison sèche sont fixés directement aux poteaux muraux ou aux fourrures appliquées sur les surfaces de maçonnerie à l’aide de clous pour panneaux muraux, de vis pour panneaux muraux ou, dans certains cas, d’adhésif. Les joints entre les panneaux sont masqués par du ruban à joints pour panneaux muraux et du composé à joints. Dans certains cas, une texture de composé de finition spécial est appliquée sur toute la surface.

Les cloisons sèches sont les matériaux de revêtement mural les plus courants. Pour des instructions complètes sur la façon de travailler avec des cloisons sèches, voir Comment couper des cloisons sèches (Sheetrock) et Comment fixer des cloisons sèches (Sheetrock).

Construction de murs en plâtre

Le plâtre est fabriqué à partir de chaux ou de gypse, de sable et d’eau et est l’un des plus anciens matériaux de construction encore utilisés. En fait, le plâtre appliqué sur les pyramides égyptiennes il y a 4 000 ans conserve toujours son intégrité.

Aujourd’hui, le plâtre est appliqué en trois couches : une couche de base, une épaisse couche de plâtre pour la résistance et une couche de finition.

Le plâtre peut être appliqué sur de nombreuses surfaces, y compris les lattes de bois, les treillis métalliques, les panneaux muraux ou la maçonnerie.

Certaines maisons peuvent même avoir des plâtres ornementaux formés à la main ou coulés dans des moules et appliqués sur les murs et les plafonds. Le plâtre peut être appliqué dans des motifs décoratifs tels que des tourbillons et des pics.

Le plâtre peut être peint ou des pigments peuvent y être mélangés avant d’être appliqués. Des traitements décoratifs tels que le papier peint et les carreaux peuvent être facilement appliqués sur du plâtre.

Lambris intérieur

De nombreuses maisons ont des boiseries qui recouvrent tout ou partie d’un mur dans un salon, un bureau, une salle familiale ou un espace similaire.

Parfois, les panneaux sont associés à un autre matériau sur un seul mur. Par exemple, il n’est pas rare que le haut d’un mur soit une cloison sèche et que la moitié inférieure soit des panneaux de bois ou des lambris.

Les panneaux de bois sont généralement installés sous forme de planches solides fraisées pour se chevaucher ou s’emboîter avec des bords à rainure et languette ou à feuillure.

Les panneaux de bois sont également vendus en feuilles de 4 pieds sur 8 pieds qui sont assez minces, normalement de 1/4 à 3/4 de pouce d’épaisseur. Ces feuilles peuvent être fabriquées à partir de différents types de bois dur pouvant recevoir une finition claire, de bois moins coûteux destinés à être teints ou peints, ou d’un placage de bois ou d’un matériau en bois simulé.

Les panneaux peuvent être appliqués sur des cloisons sèches, directement sur des montants muraux ou sur des fourrures appliquées sur des surfaces de maçonnerie.

Dans de nombreuses régions, les codes du bâtiment exigent l’installation de panneaux de bois sur un support de cloison sèche résistant au feu.