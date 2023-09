Comment les drones de construction peuvent profiter à un projet

Lorsque les drones sont arrivés sur le marché il y a quelques années, ils étaient considérés comme des armes de qualité militaire ou comme un passe-temps coûteux pour les enfants et les créatifs. Mais aujourd’hui, l’utilisation de drones est un aspect courant dans de nombreuses industries. Ils sont agiles, abordables et équipés d’excellentes caméras, prêts à être déployés dans des zones où les humains ne peuvent tout simplement pas aller.

Et le secteur de la construction, historiquement lent à adopter les nouvelles technologies, accepte l’utilisation des drones à bras ouverts.

Ces petits gadgets soignés sont plus que de simples nouveautés ; ce sont des machines d’inspection avancées qui peuvent avoir un impact significatif sur la façon dont une entreprise contractante mène ses activités. Cet article expliquera comment les drones de construction peuvent bénéficier à un projet.

Que sont les drones de construction ?

Les drones de construction sont des véhicules aériens sans pilote (UAV) qui peuvent survoler un site de projet, prenant des photos et des séquences vidéo des conditions. Ils travaillent plus rapidement et avec plus de détails que les humains, ce qui en fait une aubaine importante pour le secteur de la construction et le calendrier des projets.

Types de drones de construction

Ces machines de photographie volantes se déclinent en deux variantes principales : multi-rotor et à voilure fixe.

Les drones multi-rotors comportent plusieurs hélices qui les soulèvent directement du sol et les laissent planer sur place. Compacts et extrêmement maniables, ils peuvent atteindre partout où un pilote de drone expérimenté peut les emmener. Ils peuvent redimensionner l’extérieur d’un bâtiment, inspecter des étages individuels pendant la construction et prendre des vidéos contrôlées de longue durée en mode survol.

Les drones à voilure fixe volent comme des avions, avec de longues pistes de décollage et d’atterrissage. Également connus sous le nom de drones à décollage et atterrissage de véhicule (VTOL), les avions à voilure fixe sont très rapides. Ils peuvent voler sur de longues distances et aller plus haut que les drones multi-rotors tout en prenant des photos ou des vidéos de grands chantiers.

Malheureusement, ils sont difficiles à manœuvrer et nécessitent beaucoup d’habileté pour voler, mais ils sont plus stables dans des conditions venteuses que les modèles multi-rotors. Ils sont également beaucoup plus chers et peuvent même être attaqués par des oiseaux territoriaux !

Comment un drone de construction peut aider les entreprises

La photographie par drone, ou photogrammétrie, a beaucoup à offrir aux entreprises de construction. Voici quelques-uns des avantages les plus importants de la photographie par drone que les entreprises doivent prendre en compte.

Des inspections plus rapides et plus abordables

Le plus grand avantage réside sans doute dans des inspections de site plus rapides et plus abordables. Plutôt que de déployer une équipe humaine pour 150 dollars de l’heure pendant plusieurs jours, les experts estiment qu’un pilote de drone qualifié gagnant 120 dollars de l’heure peut effectuer une meilleure inspection du site d’un projet en une heure environ.

Enquêtes sur place

Les drones sont excellents pour étudier et mesurer des éléments sur un site de projet. Ils prennent plusieurs photos du même objet depuis différents points de vue, et le logiciel de photogrammétrie construit ensuite des modèles 3D à partir de ces photos. Ce logiciel permet ensuite à l’utilisateur de prendre des mesures basées sur les données du modèle 3D beaucoup plus rapidement qu’il ne le ferait manuellement.

Sécurité améliorée

Les drones de construction peuvent pénétrer dans des espaces ou atteindre des hauteurs où les humains ne devraient tout simplement pas entrer. Qu’il y ait des dangers dans la zone ou un risque de chute, un drone multi-rotors effectuera probablement ces tâches plus rapidement et de manière plus sûre et permettra au pilote d’inspecter le site ou l’élément avec plus de détails.

Les drones ont également bien moins de valeur que les vies humaines. Cependant, ils sont également moins chers à assurer, ce qui signifie que toute activité risquée sur un site de projet qui peut être gérée par un drone devrait l’être.

Atténuation des pertes

Étant donné que les drones fonctionnent si rapidement, ils peuvent facilement inventorier les équipements et les matériaux. Ils peuvent voler le long de la clôture du site pour s’assurer qu’elle est intacte. Cela augmente la sécurité tout en réduisant le risque de vol.

Les entreprises qui utilisent des drones à cet égard dressent souvent une liste d’équipements à vérifier chaque jour. Si quelque chose est volé, les entreprises disposeront d’un meilleur calendrier pour savoir quand l’objet a disparu et augmenteront les chances de récupération.

Suivi des progrès

Les inspections de sites par drones ne se limitent pas à la sûreté et à la sécurité. Ils sont également utiles pour déterminer l’avancement du projet afin de le comparer au calendrier, au budget et à la facturation.

Pour les entrepreneurs généraux, cela permet un gain de temps important lors de la demande de paie. Pour les propriétaires de projet, cela les aide à garantir que le travail avance à un rythme approprié. Si une phase du projet stagne, un examen des images du drone le montrera et permettra à la direction du projet d’aller au fond des choses avant que cela ne devienne un problème.

D’un point de vue financier, cela peut éviter des problèmes de trésorerie coûteux. Cela peut également garantir que tout le monde est correctement payé et que le projet avance sans problème.

Prise de décision plus rapide

Les dirigeants ont besoin des données les plus récentes pour prendre les meilleures décisions possibles. Même si les logiciels de construction ont parcouru un long chemin ces dernières années, les données deviennent beaucoup plus puissantes lorsqu’elles sont accompagnées d’images de drones de construction.

Entre les modèles 3D et les images haute résolution, les décideurs savent qu’ils travaillent avec les dernières photos et vidéos du chantier plutôt que d’attendre qu’une société d’inspection fournisse ces images, qui pourraient être obsolètes avant la publication du rapport. complété.

Formation sur les drones de construction

Les drones devenant si importants pour de nombreux secteurs, la formation est largement disponible. Des certifications et des licences sont souvent impliquées. Les entreprises peuvent payer un pilote de drone professionnel pour gérer leur photogrammétrie, embaucher des pilotes expérimentés ou envoyer leur propre personnel suivre des cours.

Votre entreprise a-t-elle besoin d’un drone de construction ?

Très probablement, votre entreprise peut bénéficier d’un drone de construction. Entre leur sécurité améliorée et leur capacité à travailler plus rapidement que les équipes d’inspection composées uniquement d’humains, ils permettront aux entreprises d’accomplir plus en moins de temps et pour moins d’argent. Pensez à ajouter un drone de construction à votre entreprise dès aujourd’hui.