Comment isoler votre maison

Comme indiqué dans cet article, certaines formes d’isolation peuvent être installées par des bricoleurs, tandis que d’autres nécessitent une installation professionnelle. Vous pouvez voir les détails dans chacune des pages répertoriées.

Avant de faire appel à un professionnel pour isoler votre maison, faites deux ou trois devis. Pour comparer des pommes avec des pommes, assurez-vous que chaque offre décrit clairement le matériau à utiliser et précise les valeurs R qui seront installées dans chaque zone de la maison.

Lorsque le matériel arrive, les sacs doivent être étiquetés avec des informations sur la valeur R ; avec un isolant en vrac, assurez-vous que le nombre approprié de sacs est installé.

Discutez également avec votre entrepreneur de la ventilation et du contrôle de l’humidité. La ventilation est importante pour s’assurer que la qualité de l’air de votre maison est maintenue sans perte d’énergie inutile. Et dans la plupart des climats, des pare-vapeur doivent être installés lorsque vous isolez pour empêcher la vapeur, naturellement présente dans l’air, de s’accumuler à l’intérieur des murs, plafonds, sols et toits isolés. Dans la plupart des climats, un pare-vapeur, tel que le revêtement en aluminium sur les matelas et les couvertures ou, avec des feuilles de plastique en polyéthylène de 6 mil en vrac, doit être installé du côté chaud en hiver de l’isolant. Les murs existants qui sont remplis d’isolant soufflé peuvent être recouverts d’une peinture à faible perméabilité pour repousser la vapeur.

Enfin, assurez-vous de sceller toutes les fissures et les crevasses qui permettent l’infiltration d’air, en utilisant un composé de calfeutrage et des coupe-froid. Cela est essentiel pour capitaliser sur les économies d’énergie et le confort de votre nouvelle isolation.

