Comment isoler un sol en dalle de béton

Avez-vous converti votre sous-sol ou votre garage en salle de loisirs ou espace de vie similaire ? Si c’est le cas, et que son sol en béton non isolé est ridiculement froid sous les pieds, pensez à l’isoler.

L’isolation d’un sol en béton peut vous faire économiser de l’argent sur votre facture de chauffage, en rendant plus chaud un garage attenant ou un sous-sol et, par extension, le reste de votre maison.

En plus d’offrir une isolation et des économies d’énergie, le sous-plancher en contreplaqué décrit ici peut constituer la base idéale pour les revêtements de sol de finition tels que la moquette, ajoutant de la chaleur à l’apparence ainsi qu’au toucher.

1 Pour préparer l’isolation du sol, évaluer d’abord l’état du béton. Si vous savez que vous avez des problèmes d’humidité, résolvez ces problèmes avant d’installer l’isolant. Vérifiez également la douceur et le niveau du sol; vous devrez peut-être meuler des endroits très hauts pour assurer une surface uniforme.

2 Mesurer la distance entre la dalle et le plafond ; vous devez laisser environ 7 pieds 6 pouces de dégagement entre le plafond et la surface du plancher fini pour vous conformer aux codes du bâtiment. Le sous-plancher prendra environ 2 pouces, et tout revêtement de sol réduira également votre dégagement, alors planifiez en conséquence.

3 Bien nettoyer la surface de la dalle, puis appliquez une couche d’apprêt d’asphalte pour aider le ciment d’asphalte à adhérer. Suivez les instructions sur l’étiquette et laissez-le sécher complètement.

4 Là où les pluies peuvent être abondantes, utilisez une truelle à dents fines pour appliquer du mastic d’asphalte fluidifié froid sur toute la dalle (utilisez environ un gallon par 100 pieds carrés de plancher). Laissez sécher, puis déroulez une feuille de polyéthylène de 6 mil sur le sol pour assurer une protection contre l’humidité.

Superposez les bords de 6 pouces et laissez la feuille s’étendre d’environ 6 pouces le long des murs périmétriques. Marchez sur tout le plastique pour augmenter l’adhérence et faire sortir les bulles d’air (percez de grandes poches d’air si nécessaire). Dans les climats où les précipitations sont faibles, l’étape d’enrobage de mastic d’asphalte fluidifié n’est pas nécessaire.

5 Disposez des traverses 2 x 4 traitées sous pression aux bords de la pièce. Aboutez leurs extrémités et fixez-les à la dalle avec des clous à maçonnerie de 2 1/4 pouces. Marquez-les pour les traverses supplémentaires, qui seront centrées tous les 16 pouces et disposées dans une direction à travers la pièce.

Fixez ces traverses supplémentaires à la dalle, en les clouant au bout de chaque planche et environ tous les 4 pieds par la suite. Vérifiez fréquemment le niveau au fur et à mesure. Des cales peuvent être ajoutées si nécessaire pour assurer une surface plane.

6 Ajuster une isolation en mousse rigide de 1 1/2 pouce d’épaisseur entre les dormeurs; les bandes doivent mesurer environ 12 1/2 pouces de large. Mesurez toujours pour un ajustement précis afin de ne pas comprimer l’isolant, ce qui peut compromettre ses performances.

7 Placez des feuilles de contreplaqué de 3/4 de pouce à travers (et non parallèlement) aux traverses. Commencer des rangées alternées avec des demi-feuilles pour décaler les joints. Enfoncez des clous 6d tous les 6 pouces où les extrémités des panneaux rencontrent les supports des traverses et tous les 12 pouces dans les traverses sous les centres des panneaux.

8 Une fois la surface en contreplaqué disposée, terminer par le revêtement de sol matériel de votre choix.