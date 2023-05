Que votre grenier soit fini ou non, ce guide de bricolage expert vous montrera comment l’isoler. Comprend où va l’isolant, le besoin de pare-vapeur et les techniques d’installation de base.

Dans un grenier non aménagé, le but de l’isolation est de garder les pièces du dessous fraîches en été et chaudes en hiver. Cela signifie isoler uniquement le sol du grenier – pas les murs – et avoir des évents dans le toit. Avec un grenier fini, l’isolation doit aider à garder les zones du grenier confortables.

Comment isoler un grenier fini

Un grenier fini doit être isolé comme le reste de la maison, avec une isolation dans les murs et le plafond.

Si votre grenier est déjà aménagé, il est probablement au moins partiellement isolé. Cependant, la plupart des greniers plus anciens sont sous-isolés, c’est donc une bonne idée d’augmenter la valeur R dans la mesure du possible. Malheureusement, vous ne pourrez pas accéder à toutes les ouvertures. Le plafond vous sera probablement fermé à moins que vous ne retiriez la cloison sèche ou tout autre matériau de finition. Vous aurez peut-être plus de chance de vous placer derrière les parois latérales (également appelées parois des genoux).

Il existe deux méthodes de base pour isoler un grenier fini. Si seul l’espace de vie sera isolé, enroulez l’isolant autour des murs et du plafond de la pièce, puis continuez le long du sol de l’espace non habitable. Dans ce cas, la zone derrière la paroi du genou sera inconfortablement chaude ou froide. Si vous voulez empêcher la zone derrière les parois latérales de geler en hiver, appliquez de l’isolant depuis la ligne de toit jusqu’au sol.

Un toit doit pouvoir « respirer », ce qui signifie que l’air doit souffler de l’avant-toit en dessous vers le toit au-dessus. Une telle ventilation maintient le toit froid en hiver, ce qui évite les barrages de glace qui peuvent endommager votre toit et même votre maison.

Pour assurer la ventilation d’un toit isolé, installez des évents spéciaux pour chevrons. Ceux-ci sont agrafés en sous-face du revêtement de toiture, entre les chevrons. Ils permettent à l’air de se déplacer derrière l’isolant afin que le toit reste agréable et froid tandis que la pièce à l’intérieur est isolée contre le froid.

Assurez-vous que les évents d’avant-toit au bas du chevron et l’évent de faîte ou d’autres évents en haut ne sont pas obstrués afin que l’air puisse circuler librement.

Attention : évitez de couvrir les éclairages encastrés ou tout autre appareil générant de la chaleur lors de l’installation de l’isolant dans un grenier. Voir la photographie ci-jointe pour la méthode appropriée pour retenir l’isolant de ces luminaires.

Comment isoler un grenier inachevé

Lorsque vous pensez à l’isolation, vous pensez peut-être immédiatement à votre grenier, et pour cause. Le grenier est l’une des principales zones de perte de chaleur potentielle dans votre maison. Voici comment isoler un grenier inachevé.

Préparer un grenier pour l’isolation

Placez des planches (1 sur 6 ou 1 sur 8) ou des gaines de contreplaqué sur les solives de plancher pour améliorer votre mobilité dans le grenier. (NE JAMAIS marcher entre les solives, car vous pourriez percer le plafond en dessous.)

Déterminez la quantité d’isolant à acheter en suivant les instructions décrites dans Comment calculer vos besoins d’isolation. Si vous avez une isolation préexistante, vous pouvez en acheter un type différent et le superposer sur votre ancien matériau.

Installation d’un pare-vapeur

L’isolation des nattes et des couvertures est souvent livrée avec un revêtement pare-vapeur, et certaines variétés d’isolation en mousse rigide n’ont pas besoin de protection supplémentaire. Pour les autres types, c’est une bonne idée d’installer une fine barrière de polyéthylène sur la face inférieure de l’isolant pour empêcher l’humidité de compromettre votre matériau.

(Notez que dans certaines régions chaudes et/ou humides, ces feuilles peuvent devoir faire face au côté extérieur de votre isolation.) Utilisez toujours un isolant sans revêtement près des conduits de fumée et des cheminées, ainsi que dans les cas où vous ajoutez simplement un nouvel isolant par-dessus. vieux.

Pour installer des nattes et des couvertures isolantes

Si vous utilisez un isolant avec un parement pare-vapeur, installez le matériau avec le côté pare-vapeur vers le bas.

Commencez par un mur et travaillez vers le centre du plancher du grenier ou de l’entrée, en plaçant soigneusement l’isolant entre les solives et en assurant un ajustement parfait. Veillez à ne pas comprimer le matériau lorsque vous le pressez en place. Laissez l’isolant chevaucher la plaque supérieure du mur extérieur et, pour une protection supplémentaire, installez également l’isolant sur le dessus des solives. Coupez chaque tronçon à la bonne longueur.

Pour installer l’isolant en vrac

Avec un souffleur en vrac (ceux-ci peuvent souvent être loués auprès de votre détaillant local de rénovation domiciliaire), commencez à remplir l’espace entre les solives avec de l’isolant, en commençant par les murs et en remontant lentement vers le centre de la pièce ou l’entrée du grenier. Portez une attention particulière aux zones où l’isolant doit remplir autour des obstacles. Laissez les évents découverts. Il est préférable d’avoir un ami pour vous aider dans cette tâche, car l’un de vous peut tenir le tuyau et l’autre peut contrôler le débit d’isolant de la trémie.

Avec un assistant pour charger le ventilateur avec de l’isolant au besoin, commencez par le périmètre du grenier et travaillez vers la porte d’accès au grenier. Remplissez complètement et uniformément chaque espace entre les solives avec l’isolant, en laissant les évents du grenier découverts. Nivelez les endroits inégaux avec un râteau.

