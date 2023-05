L’isolation des murs extérieurs de la maison est l’une des principales défenses contre la perte de chaleur et d’énergie. Malheureusement, les constructeurs n’ont pas isolé les murs de la plupart des maisons construites avant les années 1980. Donc, si votre maison a été construite avant que l’isolation des murs ne devienne la norme, vous pouvez potentiellement économiser beaucoup d’énergie en isolant. Mais comment isoler les murs existants sans les ouvrir ? C’est ce dont nous allons discuter ici.

Si vous ne savez pas si votre maison est isolée ou non, veuillez consulter l’article Inspecter l’isolation de la maison.

Vous pouvez isoler les murs extérieurs existants de l’intérieur ou de l’extérieur de la maison. Lorsque vous le faites de l’extérieur, le travail consiste à retirer certains panneaux de revêtement afin que de grands trous puissent être percés à travers le revêtement au sommet des cavités des poteaux muraux.

Ensuite, les installateurs utilisent un équipement spécial pour souffler des fibres de verre ou un isolant cellulosique à travers les trous dans les cavités. (Si vous n’êtes pas familier avec des termes tels que « revêtement » et « goujons muraux », veuillez consulter les schémas et méthodes d’encadrement de la maison.) Ensuite, les murs sont bouchés et le revêtement est remplacé.

Le soufflage d’isolant dans les murs depuis l’intérieur de la maison implique essentiellement les mêmes procédures, mais au lieu d’enlever le revêtement, des trous sont percés dans la cloison sèche avec une grande scie cloche. Bien sûr, cela crée un sérieux désordre à l’intérieur et nécessite un ragréage et une peinture importants des cloisons sèches. La vidéo suivante vous donne une vue assez claire du désordre et des correctifs requis.

L’équipement pour le travail peut être loué dans de nombreux centres de rénovation domiciliaire. En fait, certains fournissent l’équipement gratuitement si vous achetez environ 20 sacs d’isolant. Portez toujours des lunettes de sécurité et un masque ou un respirateur lorsque vous travaillez avec ce matériau.

La fibre de verre et la cellulose déchiquetées peuvent être soufflées parce que leurs petites particules remplissent assez bien les coins, les recoins et les zones irrégulières de l’espace mural.

Isolation à souffler, étape par étape

1 Utilisez un détecteur de montants pour localiser les poteaux dans le mur. Avec une scie cloche, coupez un petit trou (entre 2 et 3 pouces de large) entre deux montants et près du haut du mur, et placez la partie coupée de côté – vous la rattacherez plus tard. Répétez cette étape entre chaque paire de goujons.

2 Enfiler le tuyau du souffleur dans le premier trou et pointez la buse profondément dans la cavité murale. Enroulez un chiffon autour du tuyau à l’endroit où il rencontre le mur pour former un joint.

3 Pendant que vous tenez le tuyau, demandez à un ami d’allumer le ventilateur. Tirez le tuyau vers l’arrière au fur et à mesure que la cavité se remplit. Demandez à votre assistant d’arrêter la machine lorsque vous sentez une résistance et que vous ne pouvez plus insérer d’isolant.

4 Répétez les étapes 2 et 3, remplir les cavités murales restantes.

5 Une fois que vous avez terminé, réinsérez les découpes de cloisons sèches et corrigez et peignez les trous.