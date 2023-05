Comment installer une toilette

Conseils d’experts sur l’installation d’un WC de salle de bain, avec des instructions d’installation illustrées étape par étape.

Si vos toilettes ont connu des jours meilleurs ou si vous souhaitez simplement les mettre à jour avec un modèle plus élégant et efficace, vous serez heureux de savoir que le remplacement d’une toilette est un projet d’après-midi. Cependant, si vous envisagez d’installer une toilette dans un nouvel emplacement, vous devrez prolonger les tuyaux d’alimentation et les tuyaux de drainage à l’endroit souhaité, un travail que vous voudrez peut-être confier à un plombier professionnel.

Lorsque vous magasinez pour une toilette, vous trouverez de nombreux choix. Le type en deux parties illustré ici est le plus courant.

Bien que la plupart des toilettes soient vendues avec les joints, les rondelles et le matériel nécessaires pour fixer le réservoir à la cuvette, vous devrez peut-être acheter quelques pièces. Ceux-ci peuvent inclure des boulons de maintien, un joint en cire pour sceller le drain et un tuyau flexible d’alimentation en eau pour connecter le réservoir à la vanne d’arrêt.

Avant l’installation, fermez l’eau au robinet d’arrêt. Tirez la chasse d’eau pour vider la cuvette et le réservoir, et épongez l’eau restante. Débranchez le tube d’alimentation en eau de la vanne d’arrêt, vidangez l’eau du tube dans un seau, puis dévissez l’écrou de raccordement sur le tube d’alimentation au fond du réservoir.

Si les boulons de fixation qui fixent les toilettes au sol sont corrodés au point que vous ne pouvez pas retirer les écrous, imbibez les boulons d’huile pénétrante ou coupez-les avec une scie à métaux. Lorsque vous boulonnez le nouveau bol au sol, faites très attention à ne pas trop serrer les écrous car cela pourrait fissurer la porcelaine.

1 Pour retirer l’ancien réservoir, dévissez-le du bol à l’aide d’un tournevis pour maintenir le boulon de montage de l’intérieur du réservoir tout en desserrant son écrou avec une clé par le bas. Retirez le bol en soulevant les capuchons des boulons de maintien et en retirant les écrous avec une clé à molette. Secouez doucement le bol d’un côté à l’autre pour briser le joint entre le bol et le sol, puis soulevez le bol en l’inclinant légèrement vers l’avant pour éviter de renverser l’eau restante.

2 Fourrez un chiffon dans le tuyau d’évacuation pour empêcher les gaz d’égout de s’échapper dans votre maison. À l’aide d’un vieux couteau à mastic, grattez les restes de joint de cire de la bride de plancher. (Si les anciens boulons de maintien et/ou la bride de plancher sont endommagés, remplacez-les également.)

3 Retournez le nouveau bol sur une surface matelassée. Placez un nouveau joint de cire sur la corne au fond du bol, face au côté effilé vers le bol. Si le joint en cire a un collier en plastique, installez-le de manière à ce que le collier soit éloigné de la cuvette après avoir d’abord vérifié que le collier s’adaptera à la bride du plancher. Appliquez un mince cordon de mastic de salle de bain autour de la base des toilettes.

4 Retirez le chiffon du tuyau d’évacuation. Abaissez doucement le bol en place sur la bride, en utilisant les boulons comme guides. Appuyez fermement tout en tournant et en secouant doucement. À l’aide d’un niveau, vérifiez que le bol est bien droit ; utilisez des cales en plastique si nécessaire pour effectuer des ajustements mineurs.

5 Serrer à la main les rondelles et les écrous sur les boulons. Ensuite, serrez-les alternativement avec une clé jusqu’à ce que les toilettes reposent fermement sur le sol. Serrez bien les écrous de maintien, mais ne les serrez pas trop car cela pourrait fissurer le bol. Remplissez les capuchons avec du mastic de plombier et placez-les sur les extrémités des boulons.

6 Si nécessaire, montez le robinet de chasse à l’intérieur du réservoir et serrez le grand écrou de raccordement au centre. Placez le coussin de réservoir en caoutchouc sur le bol. Placez le réservoir sur la cuvette et serrez les écrous et les rondelles sur les boulons de montage. Branchez les tuyaux d’alimentation et ouvrez la vanne d’arrêt.

