Comment installer une poubelle

Ces instructions expertes et illustrées vous guideront étape par étape tout au long du processus d’installation d’un broyeur à déchets, y compris la zone sous l’évier et le broyeur à déchets, le retrait de l’ancien broyeur et l’installation du nouveau.

Bien que le remplacement d’un broyeur à déchets existant par un nouveau soit une tâche relativement facile, l’installation d’un broyeur là où il n’y en avait pas auparavant nécessite à la fois des compétences en plomberie et en électricité.

Partir de zéro est quelque chose que vous ne devriez aborder que si vous êtes un bricoleur expérimenté. Sinon, faites appel à un professionnel de l’installation d’appareils électroménagers. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez obtenir une référence à partir de ce site gratuit : Appelez un professionnel local pré-qualifié.

Avant d’acheter un nouveau broyeur à déchets, veuillez consulter notre guide d’achat complet sur les broyeurs à déchets pour obtenir des informations utiles sur la prise de décision.

Exigences électriques

Lors du remplacement d’un broyeur à déchets existant, vous pouvez simplement utiliser l’alimentation électrique et l’interrupteur nécessaires qui servaient au broyeur précédent.

Une poubelle se branche généralement sur une prise GFCI (disjoncteur de fuite à la terre) de 120 volts sous l’évier. Si une telle prise n’est pas disponible sous votre évier, vous devrez en faire installer une par un électricien.

Sachez que la plupart des types d’éliminations nécessitent un interrupteur adjacent à l’évier pour contrôler la prise – l’électricien doit également câbler pour cela. Remarque : Les broyeurs discontinus ne nécessitent pas d’interrupteur car ils démarrent lorsque vous insérez et tournez un bouchon de vidange spécial.

Au lieu de câbler un interrupteur électrique conventionnel, une bonne option consiste à acheter un « interrupteur à air » pour environ 50 $.

Vous pouvez brancher l’élimination dans ce petit appareil simple, puis brancher le commutateur d’air dans une prise existante. L’élimination des déchets est contrôlée par un petit bouton que vous pouvez monter à proximité sur le comptoir ou l’armoire. Une autre option consiste à utiliser un interrupteur à télécommande.

Sélection d’une nouvelle cession

Si vous achetez un remplacement fabriqué par le même fabricant que votre ancien modèle, vous pourrez peut-être contourner le besoin de remplacer l’ensemble de déchets et la bride de montage dans l’évier, ce qui simplifie considérablement le travail (il peut s’agir d’une unité plus grande et plus puissante — il doit juste avoir la même bride de montage).

Plus le broyeur à ordures que vous achetez est puissant et silencieux, plus il sera grand (pour en savoir plus, consultez le Guide d’achat des broyeurs à déchets). Assurez-vous que celui que vous avez l’intention d’acheter ira sous votre évier.

Préparation de la zone

Lorsque vous remplacez un ancien broyeur à déchets, commencez par le débrancher. S’il est câblé, coupez l’alimentation du circuit qui servira à l’élimination avant de commencer tout travail et débranchez le câblage. Testez les extrémités dénudées des fils avec un testeur de tension électrique pour vous assurer qu’ils ne sont pas chargés (voir Comment tester un circuit électrique).

Pour offrir un meilleur accès et faciliter votre travail, vous pourrez peut-être retirer temporairement les portes des armoires sous l’évier, selon leur construction.

Lorsque vous travaillez sous l’évier, portez des lunettes de sécurité, surtout lorsque vous devez vous allonger sur le dos en regardant vers le haut.

Préparez un seau ou un bol et des chiffons pour récupérer l’eau de vidange lorsque vous débranchez les drains.

Vous aurez également besoin de tournevis standard et Phillips, d’un marteau, d’une clé à pipe ou d’une pince à mors de verrouillage et de mastic de plombier.

Préparation du broyeur de déchets

Organisez les composants de votre nouveau broyeur à déchets sur le comptoir ou le sol.

Vous aurez l’unité broyeur, l’ensemble de montage de l’évier, un tuyau d’échappement en forme de L avec le matériel de montage, le bouchon d’évier et, avec certaines marques, une « clé » hexagonale spéciale qui est utilisée à la fois pour monter l’unité et pour insérer dans un trou hexagonal dans le dessous du broyeur lorsqu’une réparation est nécessaire pour éliminer les obstructions.

Vous aurez besoin d’un cordon d’alimentation, que vous pouvez généralement retirer de l’ancienne élimination et réutiliser. Assurez-vous de lire les instructions d’installation du fabricant.

1 Fixez le cordier à l’unité d’élimination. Le modèle présenté ici est fixé avec une bride ronde et une seule vis.

2 Si votre broyeur à déchets actuel est muni d’un tuyau pour lave-vaisselle (c’est généralement le cas si vous avez à la fois un lave-vaisselle et un broyeur), vous devrez retirer le bouchon du lave-vaisselle de l’intérieur du mamelon de vidange du nouveau broyeur. Ne le faites que si vous allez attacher un lave-vaisselle !

Poussez la pointe d’un tournevis contre le bord de la fiche et appuyez jusqu’à ce que vous détachiez la fiche. Retirez ensuite ce disque en plastique de l’intérieur du broyeur (vous pouvez probablement tenir l’appareil à l’envers et le secouer).

3 Si votre broyeur n’a pas de serre-câble, vissez-en un dans la base du broyeur pour fixer le cordon électrique. Dévissez le couvercle du compartiment électrique du broyeur.

Faites passer le cordon électrique à travers le serre-câble et dans le compartiment électrique de l’élimination, et tirez environ 2 pouces du cordon à travers l’ouverture. Avant de pouvoir brancher le cordon d’alimentation à l’appareil, vous devrez retirer l’ancien broyeur sous l’évier.

Retrait de l’ancien broyeur

Sous l’évier, placez un seau ou une casserole sous le tuyau d’évacuation, puis utilisez une pince à mâchoires de verrouillage ou une clé à pipe pour déconnecter l’embout de l’ancien broyeur du tuyau d’évacuation de la conduite de vidange. Pour desserrer l’écrou, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Retirez également la pince ou le clip qui fixe le tuyau de vidange du lave-vaisselle au mamelon du lave-vaisselle et retirez le tuyau de vidange.

En haut de l’ancien broyeur, placez un tournevis ou la « clé » dans le côté droit de l’une des pattes de l’anneau de montage. Tout en tenant le bas de l’élimination avec l’autre main, faites pivoter la bague de montage dans le sens antihoraire pour libérer l’élimination. Sachez que le broyeur peut contenir de l’eau et des déchets alimentaires, alors transportez-le à l’extérieur dans le bon sens.

Ensuite, retournez-le et, à l’aide d’un tournevis, desserrez les serre-câbles qui maintiennent le cordon, ouvrez le compartiment électrique, débranchez les serre-fils et le cordon des fils du broyeur et retirez le cordon.

Installation du nouveau broyeur

Vous pouvez maintenant connecter le cordon d’alimentation à la nouvelle disposition. Dénudez 1/2 pouce d’isolant aux extrémités des fils du cordon électrique. Fixez le fil de mise à la terre (généralement vert) à l’aide de la vis de mise à la terre verte. Ensuite, torsadez ensemble les extrémités dénudées du fil noir du cordon et du fil noir du broyeur et fixez-les avec un écrou de fil. Faites ensuite de même avec les fils blancs. Poussez les fils à l’intérieur du compartiment et vissez la plaque de couverture en place.

Si l’installation de votre broyeur nécessite une nouvelle bride de montage dans l’évier, vous devrez d’abord l’installer. Si vous remplacez un ancien broyeur, retirez-le comme indiqué ci-dessus.

Sinon, placez un bol ou un seau sous le siphon et démontez et retirez la tuyauterie de vidange qui se connecte au dessous du panier de vidange.

Retirez le panier de vidange en dévissant le grand écrou de retenue qui le fixe (vous aurez besoin d’une très grande pince à mâchoires de verrouillage pour le saisir), en tournant dans le sens antihoraire.

1 Par le haut, nettoyez la zone autour du trou de l’évier, puis appliquez une bobine de mastic de plombier autour du périmètre. Poussez la bride de l’évier vers le bas dans le trou, enfoncez-la solidement dans le mastic du plombier.

2 Par le bas, placez les rondelles et les joints selon les instructions du fabricant. Glisser l’anneau de montage sur la bride puis glisser sur l’anneau élastique jusqu’à ce qu’il s’enclenche. Serrez également les trois boulons de montage, en scellant fermement la bride contre l’évier. Retirez l’excédent de mastic de plombier.

3 Soulevez le nouveau broyeur sous l’anneau de montage et alignez les pattes de montage sous les points d’entrée dans les rails de montage. Tournez l’anneau pour engager les languettes afin qu’elles se verrouillent sur les arêtes. Utilisez la « clé à molette » ou un tournevis pour serrer la connexion.

Faites pivoter l’unité d’élimination pour aligner l’embout de décharge avec le siphon, puis connectez-le. Selon la configuration existante du siphon, vous devrez peut-être remplacer une partie ou la totalité de la tuyauterie de vidange sous l’évier pour permettre l’élimination.

4 À l’aide d’un collier de serrage ou d’un ressort de retenue, raccordez le tuyau de vidange du lave-vaisselle au mamelon de connexion du lave-vaisselle de l’élimination (assurez-vous d’avoir retiré le bouchon, comme indiqué ci-dessus dans la section Préparation d’une nouvelle élimination).

5 Enfin, branchez le cordon d’alimentation dans une prise électrique protégée par GFCI qui est connectée à un interrupteur (ou câblez-le à une boîte électrique). Si nécessaire, achetez et installez un interrupteur d’air ou un module de télécommande.

