Ce conseil d’expert vous montrera comment installer une porte prémontée, y compris les montants de porte. Il vous guide étape par étape à travers chaque étape du processus.

L’installation d’une nouvelle porte intérieure avec de nouveaux montants de porte peut être relativement facile si vous utilisez une porte prémontée fabriquée en usine. Avec ce type, les charnières fixent la porte aux montants préassemblés, de sorte que la porte s’intègre parfaitement dans le cadre dès le départ. Une entretoise à travers le seuil et les jambages maintient l’ensemble d’équerre jusqu’à ce qu’il soit installé.

Les murs ont des épaisseurs différentes, selon la façon dont ils sont construits. Un mur en plâtre, par exemple, est plus épais qu’un mur fini avec des cloisons sèches. Pour cette raison, il est important de spécifier l’épaisseur du mur lorsque vous commandez la porte, de cette façon, les jambages seront correctement dimensionnés.

Si vous remplacez une porte existante, retirez l’ancienne garniture et retirez les montants latéraux et supérieurs. Si vous installez une porte dans une ouverture nouvellement encadrée, assurez-vous que l’encadrement est correctement dimensionné. Avant de clouer les jambages à la charpente brute, il est très important de s’assurer que la porte s’intègre bien dans l’ouverture et que les jambages sont d’aplomb, d’un côté à l’autre et d’avant en arrière. Il s’agit d’un processus qui impliquera le calage, la vérification du niveau, le clouage, puis la répétition. Pour éviter de bosseler les jambages avec la tête du marteau lors du clouage, arrêter le clouage avant que les têtes n’atteignent la surface et terminer avec un jeu de clous.

1Placez la base de la porte pré-suspendue en place, centrée dans l’ouverture brute, avec les charnières positionnées du bon côté. Inclinez l’ensemble vers le haut dans l’ouverture. Ce faisant, c’est une bonne idée d’avoir un assistant de l’autre côté de la porte pour la recevoir et aider à la déplacer afin que les montants soient au ras des murs.

2En utilisant un morceau de cloison sèche (ou un autre matériau de finition) comme entretoise contre les goujons de coupe, ajustez légèrement l’unité jusqu’à ce qu’elle soit alignée avec l’entretoise. Si le plancher de finition n’a pas encore été installé, élevez les jambages latéraux au bon niveau avec des blocs – vous voulez éviter de couper le bas d’une nouvelle porte, si possible.

3Pour caler, vous utilisez un marteau pour enfoncer des paires de cales en bois coniques entre les jambages et les goujons de coupe des deux côtés pour ajuster l’unité et la maintenir en place jusqu’à ce que vous la clouiez (si le boîtier est fixé aux jambages, insérez des cales du côté ouvert).

Commencez par caler le côté charnière inférieur de la porte. Clouez à travers le jambage et calez 1 pouce dans le montant avec un clou de finition 10d; positionner le clou à l’endroit où la moulure d’arrêt le recouvrira.

4Insérez des cales à côté de l’emplacement de la charnière supérieure, vérifiez l’aplomb du montant et clouez à mi-chemin. Encore une fois, calez, aplomb et clouez à mi-chemin entre les positions de charnière supérieure et centrale. Répétez ce processus entre les charnières du milieu et du bas. Assurez-vous que le montant au-dessus de la porte est de niveau.

5Calez le montant opposé à des endroits similaires, mais ne clouez pas là où vous devrez couper pour le loquet.

6Pour terminer l’installation, retirez tout contreventement ou blocage fixé à l’unité. Fermez la porte et vérifiez qu’il y a le même espace (1/16 à 1/8 de pouce) entre les bords de la porte et les montants. Si la porte colle ou n’est pas alignée, retirez les clous dans la zone qui semble être le problème. Utilisez un bloc pour éviter que les jambages ne soient endommagés par votre marteau.

Enfoncez les clous presque au ras, puis fixez les têtes avec un jeu de clous. À l’aide d’une scie à main, coupez les cales au ras des montants (vous pouvez simplement casser des morceaux courts et fins). Terminez avec l’encadrement de la porte ou une autre garniture.

7Clouer le seuil entre les jambages, en calant en dessous si le seuil ne repose pas solidement sur le sous-plancher. Installez la moulure d’arrêt avec des clous de finition 4d, puis installez une nouvelle garniture autour de la porte à l’aide de clous de finition 6d (2 pouces).