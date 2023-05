Comment installer une porte patio

L’une des meilleures façons de transformer une salle familiale ou une cuisine sombre est d’installer une nouvelle porte-fenêtre.

Si vous êtes un bricoleur expérimenté avec d’excellentes compétences en menuiserie, le projet peut être réalisé en un week-end.

En plus de la nouvelle porte-fenêtre, vous aurez besoin de cales en bois, de papier de toiture, de solin de larmier, de mastic silicone, de clous et de vis, de moulures intérieures et de moulures pour le bord extérieur du seuil. Votre boîte à outils contiendra probablement déjà un marteau, un niveau, une perceuse avec embout de tournevis, un levier plat et une scie circulaire.

Une fois que vous avez reçu votre nouvelle porte patio, voici comment l’installer :

La documentation fournie avec votre porte vous indiquera la taille exacte de l’ouverture requise. Assurez-vous que votre ouverture est très proche d’un carré parfait : utilisez un niveau pour vérifier l’aplomb des côtés et le niveau du haut et du bas.

2 Coupez le revêtement. À moins que vous ne travailliez sur une nouvelle construction, vous devrez couper le revêtement à l’emplacement de la nouvelle porte. Dans la plupart des cas, vous voulez que la moulure extérieure de la porte s’adapte à l’intérieur du revêtement de la maison plutôt que de s’asseoir dessus. Avec un assistant, tenez la porte contre la maison, vérifiez son niveau et son aplomb, et marquez le revêtement pour le couper. Coupez le parement avec une scie circulaire en prenant soin de ne pas couper trop profondément. Remettez la porte en place pour vous assurer qu’elle s’adaptera.

3 Flashez l’ouverture. Avec la construction existante, soulevez le revêtement et glissez des morceaux de papier de toiture de 10 pouces de large. Agrafez le papier à la charpente afin que tout le bois exposé soit couvert. Coupez un morceau de solin de bord d’égouttement pour qu’il s’adapte sur la porte. Glissez-le sous le revêtement. Ne le clouez pas, glissez-le simplement fermement. Avec une nouvelle construction, fixez simplement le papier de toiture et le solin aux montants et à la charpente.

4 Positionner et niveler la porte. Avec un assistant, placez la porte dans l’ouverture. Demandez à l’assistant de maintenir la porte en place de l’extérieur pendant que vous travaillez à l’intérieur. Vérifiez le niveau ou l’aplomb des quatre côtés.

5 Appuyez sur les cales et fixez. Tapez doucement sur les cales tous les 6 pouces environ et revérifiez l’aplomb et le niveau du montant. Ne serrez pas trop les cales, sinon le montant se pliera. Testez pour voir si la porte fonctionne correctement et avec les bonnes tolérances.

6 Fermez la porte. De l’extérieur, enfoncez des vis à terrasse galvanisées à travers la bride de la porte et dans la charpente de la maison. Vérifiez à nouveau l’aplomb des jambages latéraux et le niveau du dessus pendant que vous travaillez. À l’intérieur, enfoncez des clous de finition à travers les montants et dans la charpente, un clou près de chaque cale. Couper les cales à ras. Si vous travaillez avec un mur existant, ajoutez une moulure intérieure pour couvrir les espaces entre la porte et le mur.

7 Scellez la porte. Installez un morceau de moulure contre le seuil, serré contre le bas des pièces de moulure verticales. Scellez tous les joints extérieurs avec un calfeutrant de qualité extérieure afin qu’il n’y ait aucun endroit où l’eau de pluie puisse s’infiltrer. Dans le cas d’une nouvelle construction, finissez d’appliquer le revêtement après l’installation de toutes les portes et fenêtres.

Pour plus d’informations sur la sécurisation d’une porte-fenêtre, voir Sécurité des portes-fenêtres.