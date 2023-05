Vous envisagez un projet d’installation de porte de garage DIY ? Ce guide illustré étape par étape vous montre comment installer une porte de garage rapidement et facilement, avec des compétences et des outils de bricolage modérés.

Presque toutes les entreprises qui vendent des portes de garage offrent un service complet, y compris la livraison, l’enlèvement de votre ancienne porte et l’installation.

Parce que les portes de garage sont grandes, lourdes et légèrement compliquées, la plupart des gens qui les achètent profitent de ces services. Mais, si vous êtes assez doué pour les tâches de bricolage, vous pouvez économiser de l’argent et profiter de la satisfaction de faire vous-même le travail d’installation d’une porte de garage sectionnelle. (Les portes de garage sectionnelles se déplacent de haut en bas sur des rouleaux qui roulent le long des rails de chaque côté de la porte de garage.)

La porte de garage illustrée est équipée d’un système de ressort de torsion, qui est beaucoup plus sûr à régler que le modèle typique à ressort de torsion.

Vous ne devez pas tenter de régler ou de retirer une porte de garage dotée d’un mécanisme à ressort de torsion standard, car ceux-ci sont soumis à une tension extrême, ce qui les rend dangereux. Appelez plutôt un installateur de porte de garage professionnel.

Les instructions qui suivent vous guideront à travers les principes généraux de l’installation d’une porte de garage sectionnelle. Assurez-vous de suivre implicitement toutes les instructions du fabricant.

1 Après avoir fixé le coupe-froid au bord inférieur du premier panneau de porte de garage, placez le panneau dans l’embrasure de la porte et fixez-le en place en enfonçant des clous à mi-chemin dans chaque jambage à un angle afin qu’ils calent la porte en place. Fixez les charnières au bord supérieur de la porte si elles ne sont pas déjà fixées.

2 Assembler les différentes pièces pour les rails verticaux, courbes et horizontaux, en suivant les instructions du fabricant.

3 Installez les rouleaux et les supports nécessaires sur la section de la porte de garage et sur tout support mural ou de jambage selon les instructions du fabricant. D’un côté de la porte, glissez le rail vertical sur les roulettes de la première section de porte. Répétez de l’autre côté.

4 Installez les rouleaux dans la deuxième section. Avec un assistant, soulevez la section, mettez-la en place et glissez ses roulettes dans les rails verticaux des deux côtés de la porte.

5 Fixez les charnières de la première section à la seconde. Pour la plupart des types de portes, une perceuse électrique avec une pointe de tournevis ou un tourne-écrou rendra cela beaucoup plus rapide et plus facile.

6 Installez la troisième section, en utilisant les mêmes procédures. Vérifiez le niveau de la porte et l’aplomb du rail vertical. Fixez les plaques supérieures des deux rails verticaux au mur. Assurez-vous que les vis tire-fond pénètrent amplement dans les éléments de la charpente, car la porte exercera une force considérable lors de ses mouvements de haut en bas.

7 Fixez les supports de jambage aux rails et fixez-les aux éléments de charpente. Encore une fois, assurez-vous que les vis tire-fond entrent dans le cadrage sonore. Ne serrez pas encore les vis tire-fond car vous devrez peut-être ajuster les rails.

8 Installer les rails courbes et horizontaux, positionner le rail incurvé comme indiqué. Vissez les pièces ensemble. Si nécessaire, vous pouvez poser le rail horizontal au sommet d’une échelle.

9 Vérifiez le niveau du rail horizontal, puis coupez le support de rail arrière à la longueur nécessaire pour supporter le rail. Vissez le rail de suspension à une charpente solide (une solive de plafond ou un blocage) et montez sans serrer le rail sur le support. Répétez avec l’autre piste horizontale. Installez la dernière section de porte en place et retirez les clous temporaires.

dix Le type de porte de garage illustré fournit l’assistance de levage nécessaire avec un « tube de torsion ». Si vous avez l’intention d’utiliser un ouvre-porte, attendez d’installer le tube. Sinon, installez le tube de torsion conformément aux instructions du fabricant. Roulez la porte d’environ 4 pieds pour vérifier l’alignement des rails et effectuez les ajustements nécessaires. Serrez ensuite toutes les fixations.

