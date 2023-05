Comment installer une moulure couronnée

De toutes les options de garnitures intérieures disponibles, les moulures couronnées ont le plus grand impact dans une pièce autrement ordinaire. Comblant gracieusement la transition entre les murs et le plafond, il offre une ligne agréable à l’œil qui délimite l’espace.

Pour marquer les moulures couronnées, utilisez une longueur de 3 à 4 pieds de la moulure elle-même comme guide plutôt qu’une règle ou un ruban à mesurer. En tenant la moulure en place, marquez d’abord le plafond, puis la ligne du mur.

La découpe de moulures couronnées peut être un peu déroutante. Lorsque vous passez du plafond à la scie, il est facile de perdre de vue quelle coupe va où. Voici un moyen facile de rester orienté :

Considérez le plafond comme une image dans un cadre, la moulure couronnée servant de cadre. Lorsque vous coupez, la surface de la table de la scie devient « l’image » et le guide de la scie le « mur ».

Cela signifie que vous ferez toutes les coupes avec les moulures à l’envers, comme illustré. Rappelez-vous cela et vous ne serez pas confus quant à la façon de placer le stock sur la scie.

Vous devez faire face aux joints dans la mesure du possible, de sorte que les jonctions des coins intérieurs auront une coupe carrée sur une pièce et un onglet intérieur sur son compagnon.

Les coins extérieurs, si vous en avez, nécessitent des onglets extérieurs sur les deux pièces d’accouplement. Ajustez l’ajustement avec un rabot, une râpe et du papier de verre.

Installez la moulure couronnée avec des clous et de la colle, en préperçant et en enfonçant les clous dans la charpente du mur dans la mesure du possible. Avec de grandes couronnes lourdes, vous pouvez utiliser des blocs de support. Coupez des blocs triangulaires à partir de 2 pièces d’une largeur suffisante pour remplir l’angle arrière de la couronne. Vissez les blocs à la charpente du mur avec des vis à panneau mural de 3 pouces. Clouez la moulure couronnée aux blocs.

Lorsque vous fixez une moulure couronnée, clouez-la d’abord au plafond, puis au mur. Cela garantit une véritable ligne au plafond, là où l’œil a le plus besoin de la voir. Tous les espaces qui peuvent apparaître dans la ligne de mur en raison d’irrégularités dans la surface du mur sont généralement faciles à gérer.

Si le plafond est inégal, testez l’ajustement avec la moulure reposant sur les bosses, calez et calfeutrez dans les creux. Cela aura généralement l’air bien. Dans les cas extrêmes, vous voudrez peut-être faire passer la moulure à 1/4 de pouce sous le plafond et la laisser non calfeutrée.