Comment installer une machine à laver

Si votre buanderie est configurée avec la bonne plomberie, l’installation d’une nouvelle laveuse est un jeu d’enfant. Suivez simplement les instructions données ici.

Remplacer une vieille laveuse par une nouvelle est une tâche facile, comme indiqué ci-dessous. En gros, cela implique :

Confirmez que la plomberie est prête. Mesurez la porte et planifiez l’emplacement de la machine à laver. Déplacez la machine à laver dans la pièce avec une aide. Nivelez le lave-linge, si nécessaire, en tournant les pieds avant vers le haut ou vers le bas. Connectez les tuyaux d’alimentation en eau de la laveuse aux vannes d’eau chaude et d’eau froide. Placez le tuyau d’évacuation dans le tuyau d’évacuation. Branchez la laveuse.

Avant d’acheter une nouvelle laveuse, assurez-vous qu’elle passera par les portes qu’elle doit franchir pour se rendre à la buanderie. Comme indiqué dans l’article Achetez la meilleure machine à laver, certaines laveuses mesurent jusqu’à 30 pouces de large.

Ayez une aide et un diable à portée de main pour déplacer la machine à laver – ce sera lourd! Notez sur la photo comment les livreurs professionnels utilisent des sangles robustes spécialement conçues pour faciliter le transport d’une machine à laver là où un diable ne peut pas être utilisé facilement.

Chargez la laveuse sur le diable sur le côté afin que sa dimension la plus étroite puisse passer à travers les portes.

Si vous installez une laveuse dans un nouvel emplacement, vous devrez acheminer des tuyaux d’alimentation en eau chaude et froide jusqu’au point de raccordement et terminer chacun avec une vanne d’arrêt et éventuellement un anti-bélier pour empêcher les tuyaux de cogner lorsque la laveuse est en marche. le cycle de remplissage démarre.

S’il y a un évier de buanderie existant, vous pouvez accrocher le tuyau de vidange de la laveuse sur le bord de l’évier.

Sinon, la laveuse devra s’écouler dans un tuyau vertical, un tuyau de 2 pouces de diamètre avec un siphon intégré qui se branche dans le tuyau de vidange le plus proche.

Le haut de la colonne montante doit être entre 18 et 30 pouces au-dessus du siphon (certains codes autorisent jusqu’à 42 pouces). Le piège doit être de 6 à 18 pouces au-dessus du sol.

Les bornes-fontaines sont disponibles avec des siphons intégrés ou peuvent être assemblées à l’aide de tuyaux d’évacuation et de raccords coudés standard.

Une vanne à levier unique est une alternative aux vannes d’arrêt de machine à laver conventionnelles.

Avec ce type, il vous suffit de tourner le levier pour couper l’alimentation en eau. Parce que les tuyaux qui relient une machine à laver peuvent fuir ou éclater, c’est un bon moyen d’éviter une inondation inattendue lorsque vous êtes loin de la maison. (Assurez-vous simplement d’ouvrir la vanne avant de faire fonctionner la laveuse.)

Comment connecter une machine à laver

Voici une courte vidéo simple sur la façon de brancher une machine à laver. Cependant, voici quelques mises en garde sur les méthodes qu’il utilise. Tout d’abord, n’appliquez pas de « ruban de plombier » sur les filetages et ne serrez pas trop les raccords des tuyaux à la machine à laver. Les tuyaux doivent facilement sceller à cause des rondelles en caoutchouc à l’intérieur des connecteurs. Ouvrez l’eau et vérifiez s’il y a des fuites avant de remettre la laveuse en place.

1 Vissez les tuyaux d’arrivée d’eau du lave-linge sur les raccords à l’arrière de la machine à laver. Si les tuyaux sont marqués, assurez-vous de noter ceux qui iront au robinet d’eau chaude et ceux qui iront au robinet d’eau froide. Ne serrez pas trop.

2 Brancher les tuyaux d’alimentation de la machine à laver aux vannes appropriées (encore une fois, assurez-vous de les connecter aux bonnes vannes). Glisser l’appareil en place. Nivelez le dessus de la machine en ajustant ses pieds avant au besoin.

3 Mettez le tuyau de vidange dans le tuyau d’évacuation (ou évier à lessive). Ouvrez les vannes d’alimentation en eau et vérifiez s’il y a des fuites.

