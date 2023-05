Comment installer une isolation en fibre de verre comme un pro

Conseils d’experts sur la façon d’installer l’isolant en fibre de verre, y compris les méthodes d’isolation des murs, des planchers, des plafonds, des greniers, etc. Comprend la découpe et la fixation de l’isolant et l’isolation autour des obstacles.

L’isolant en fibre de verre est économe en énergie, abordable, facile à installer et facilement disponible dans une grande variété de tailles, de types et de valeurs R. Il peut garder votre maison au chaud en hiver et confortablement fraîche en été.

De plus, l’isolation en fibre de verre peut réduire votre consommation d’énergie, ce qui réduit vos factures de services publics et contribue à une planète plus saine.

Cependant, il est extrêmement important que vous installiez l’isolant correctement et que vous soyez conforme à tous les codes du bâtiment applicables.

Ici, nous examinerons plusieurs méthodes éprouvées d’installation d’isolants en fibre de verre, qui sont toutes parfaitement à la portée des propriétaires bricoleurs.

Types d’isolation en fibre de verre

Voici une brève description de l’isolation en fibre de verre. Pour en savoir plus, veuillez consulter le Guide d’achat d’isolation pour la maison.

L’isolant en fibre de verre, composé de fibres de verre finement filées, est le type d’isolant résidentiel le plus populaire de nos jours. Il est disponible sous trois formes : rouleaux, matelas et rembourrage en vrac.

L’isolant en rouleau se présente sous la forme de longues bandes enroulées. Il peut être coupé sur mesure pour s’adapter aux espaces existants.

L’isolation en matelas est similaire à l’isolation en rouleau, sauf qu’elle est prédécoupée en bandes prêtes à installer. Les nattes sont souvent plus faciles et plus rapides à installer car elles réduisent considérablement la quantité de coupe nécessaire.

L’isolant en vrac, parfois appelé isolant soufflé, se compose de morceaux de fibre de verre pelucheux qui sont facilement étalés à la main ou soufflés en place par un souffleur mécanique. La plupart des magasins de rénovation domiciliaire louent des ventilateurs d’isolation.

Les isolants en rouleau et en natte sont vendus en deux largeurs standard : 15 pouces de large pour un montage entre une charpente en bois placée à 16 pouces au centre et 23 pouces de large pour une charpente de 24 pouces au centre.

Les deux types sont disponibles recouverts de papier kraft ou de papier d’aluminium, qui servent de barrière contre l’humidité. Ils sont également disponibles sans revêtement, ce qui signifie qu’ils n’ont pas de barrière contre l’humidité. L’isolant sans revêtement est souvent posé sur l’isolant existant pour augmenter l’efficacité énergétique de la maison.

Lorsque vous installez un isolant à face, la barrière contre l’humidité (papier ou aluminium) doit faire face au côté chauffé et refroidi de la pièce, donc lors de l’isolation entre les montants muraux, assurez-vous que la barrière contre l’humidité en papier ou en aluminium est orientée vers la pièce.

Comprendre les valeurs R

La valeur R de l’isolation vous indique sa valeur isolante. C’est une mesure de résistance thermique qui empêche le transfert de chaleur. Plus la valeur R est élevée, plus l’isolant est épais et mieux il isole.

La valeur R exacte dont vous avez besoin dépend de plusieurs facteurs, notamment la taille et la construction de votre maison et la zone géographique dans laquelle vous vivez.

En règle générale, les maisons avec des murs à ossature 2 par 4 nécessitent une isolation R-13, et les murs à ossature 2 par 6 nécessitent une isolation R-19. La valeur R standard pour l’isolation des greniers se situe entre R-30 et R-40.

Pour en savoir plus, consultez Ce que vous devez savoir sur l’isolation.

Comment isoler les murs

Les murs sont généralement isolés avec de l’isolant en matelas car il est prédécoupé en bandes qui s’adaptent aux murs standard de 8 pieds de haut. Cependant, l’isolation en rouleau à face est également parfaitement acceptable. Vous n’aurez qu’à couper les bandes à la longueur voulue pour qu’elles s’adaptent entre chaque montant.

Avertir: L’installation d’un isolant en fibre de verre vous expose à de fines fibres de verre, qui sont irritantes pour la peau, les yeux et les poumons. Chaque fois que vous manipulez l’isolant, portez un pantalon long, une chemise à manches longues, des lunettes de protection bien ajustées, des gants et un masque anti-poussière, ou mieux encore, un respirateur à double cartouche. Pour empêcher les fibres de verre qui démangent de coller à votre cou, saupoudrez de la poudre pour bébé sur la peau exposée autour du col de votre chemise.

Il existe plusieurs façons de découper l’isolant, mais la méthode la plus simple pour les bricoleurs consiste à utiliser une règle et un couteau utilitaire, comme indiqué sur la photo ci-dessous.

Comment couper l’isolant

Faites une règle à partir d’une planche de 1 par 6 ou 1 par 8, en la coupant de 12 à 18 pouces de plus que la largeur de l’isolant. Posez l’isolant sur un morceau de contreplaqué pour protéger la surface sur laquelle vous travaillez. Assurez-vous que le côté recouvert (le côté avec le papier kraft ou la feuille d’aluminium pare-humidité) est orienté vers le bas. Mesurez la pièce et ajoutez un pouce supplémentaire pour un ajustement serré, puis marquez l’isolant avec un feutre. Placez la règle sur l’isolant, en l’alignant avec la marque de coupe. Agenouillez-vous à une extrémité de la règle et appuyez sur l’extrémité opposée avec votre main. Guidez le couteau utilitaire le long de la règle pour trancher l’isolant. Vous devrez peut-être faire deux ou trois passages pour couper complètement.

CONSEIL DE PRO : Pour couper des nattes épaisses, utilisez un couteau utilitaire muni d’une lame cassable (illustré ici). Étendez la lame d’environ 3 pouces, puis serrez le bouton de verrouillage. La lame extra-longue permet de trancher beaucoup plus facilement à travers une isolation épaisse. Faites juste attention avec cette longue lame ultra-tranchante !

Comment fixer l’isolation

Appuyez doucement sur l’isolant entre deux montants avec sa barrière contre l’humidité tournée vers la pièce. L’efficacité énergétique de l’isolant en fibre de verre repose sur sa capacité à piéger l’air. Par conséquent, veillez à ne pas trop comprimer l’isolant, la compression réduira sa valeur isolante. Dépliez la languette de montage le long de chaque bord vertical de la nappe. Aplatissez les languettes contre le bord avant du montant de chaque côté de la nappe. Utilisez une agrafeuse et des agrafes de ¼ de pouce pour fixer les languettes aux bords des montants, en espaçant les agrafes d’environ 12 pouces. Vérifiez que toutes les agrafes sont enfoncées à plat sur la surface. Si vous trouvez des agrafes saillantes, tapotez-les avec un Sinon, elles interféreront avec l’installation de la cloison sèche. Certains codes du bâtiment exigent d’agrafer les languettes sur les côtés plats intérieurs des montants, et non sur le bord avant étroit. Il est sage de vérifier auprès du service du bâtiment de votre ville la méthode d’agrafage approuvée par le code.

Isoler autour des obstacles

Lorsque vous rencontrez un fil ou un tuyau, ne posez pas simplement l’isolant dessus. Cela crée un vide énergivore derrière l’obstacle et comprime l’isolant.

Au lieu de cela, divisez l’isolant en commençant par l’extrémité de l’isolant la plus proche de l’obstacle. Ensuite, glissez la moitié arrière de l’isolant derrière le fil ou le tuyau et posez l’autre moitié devant, en prenant l’objet en sandwich.

Il existe deux façons de gérer les prises, les interrupteurs muraux et les autres boîtiers électriques.

La première méthode consiste à couper l’isolant pour qu’il s’adapte parfaitement autour de la boîte.

Cependant, la plupart des entrepreneurs professionnels utilisent une meilleure technique : commencez par remplir le vide derrière la boîte avec soit une mousse d’étanchéité expansive, soit un bloc épais de mousse de polystyrène rigide.

Encochez l’isolant pour qu’il s’adapte parfaitement autour de la boîte afin que l’isolant enveloppe complètement la boîte. Veillez à ne pas mettre d’isolant à l’intérieur du boîtier électrique.

Comment isoler sous les planchers

Il est important d’isoler les planchers au-dessus des sous-sols, des vides sanitaires et des autres zones non climatisées.

Vous pouvez isoler entre les solives de plancher en utilisant de la fibre de verre revêtue ou non.

Les rouleaux sont préférés aux matelas car ils sont plus longs, ce qui vous permet souvent de faire passer des bandes continues sur toute la longueur du sol. La plupart des planchers sont encadrés de 2 par 10 et nécessitent une isolation R-38.

Coupez l’isolant pour l’ajuster et pressez-le doucement entre les solives du plancher. Si vous utilisez un isolant à revêtement, assurez-vous que la barrière contre l’humidité va contre le dessous du sous-plancher. Fixez l’isolant à l’aide de haubans. Ce sont des longueurs précoupées de fil d’acier à ressort de calibre 14 qui sont légèrement plus longues que l’espace entre les solives. Appuyez les fils contre l’isolant et les extrémités pointues des fils s’enfonceront dans les solives, maintenant l’isolant en place. Espacez les fils de maintien à environ deux pieds l’un de l’autre.

CONSEIL DE PRO: Comme alternative aux haubans, vous pouvez agrafer du grillage ou fixer des sangles sous les solives de plancher pour maintenir l’isolant en place.

Comment isoler les planchers du grenier

Un plancher de grenier bien isolé bloque le mouvement ascendant de l’air chauffé en hiver et de l’air refroidi en été. En conséquence, votre maison est plus confortable et vous réduisez votre consommation d’énergie.

Isoler les combles consiste à poser de l’isolant entre les solives du plancher, qui sont les solives du plafond de la pièce du dessous.

Cependant, vous devez effectuer une étape importante avant d’installer tout isolant : utilisez un mastic ignifuge pour sceller les fissures, les trous et les ouvertures autour de toutes les pénétrations, telles que les tuyaux, les conduits et les câbles. Cela empêche l’air de fuir à travers le plafond et dans le grenier, et améliore considérablement l’efficacité énergétique de l’isolation.

Si le sol de votre grenier n’est pas isoléinstallez des nattes revêtues ou des rouleaux revêtus entre chaque solive, avec la barrière contre l’humidité tournée vers le bas contre la cloison sèche ou le plafond en plâtre en dessous.

S’il y a déjà de l’isolant entre les solives, augmentez la valeur R en installant un rouleau isolant sans revêtement juste au-dessus. Exécutez les bandes non revêtues perpendiculairement aux solives et aboutez chaque bande étroitement ensemble pour former une couverture isolante étanche à l’air. Ou, recouvrez l’isolant existant d’une épaisse couche de fibre de verre en vrac, que vous pouvez étaler à la main ou avec un souffleur mécanique.

Détails de l’isolation des combles

L’isolation des greniers est assez simple, mais gardez à l’esprit ces deux facteurs importants :

Tout d’abord, soyez prudent lorsque vous isolez autour des luminaires encastrés. S’il s’agit d’un luminaire standard, qui a généralement une « boîte » métallique cylindrique faisant saillie dans le grenier, ne laissez aucun isolant entrer en contact avec le luminaire. Lorsque la lumière est allumée, le luminaire encastré devient très chaud et peut enflammer l’isolant. Maintenez un espace libre d’au moins trois pouces autour de tous les côtés du luminaire.

Il existe une exception à cette règle. Si le luminaire encastré est un luminaire classé IC, vous pouvez poser l’isolant juste au-dessus. (IC signifie contact d’isolation.) Un luminaire classé IC est doté d’un grand boîtier métallique carré et superisolé qui fait saillie dans le grenier.

Si vous ne savez pas si vos luminaires encastrés sont standard ou classés IC, contactez un électricien ou un inspecteur en bâtiment.

Enfin, veillez à ne pas bourrer l’isolant trop profondément dans la zone le long des avant-toits de la maison. Cela bloquera les évents du soffite et empêchera l’air extérieur de pénétrer dans le grenier et de sortir par un évent de faîte ou de pignon. Si nécessaire, agrafez des déflecteurs d’évent de grenier en polystyrène entre les chevrons du toit pour empêcher l’isolant de recouvrir les évents de soffite.

Une isolation en fibre de verre bien installée peut garder votre maison bien isolée et réduire votre consommation d’énergie pour les années à venir.