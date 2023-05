Comment installer une fenêtre

Instructions étape par étape pour ouvrir un mur, monter et finir une fenêtre pré-montée.

De nombreuses fenêtres sont vendues « pré-suspendues », ce qui signifie qu’elles sont livrées assemblées avec des cadres. Parce que vous installez l’ensemble de l’unité, l’installation de fenêtres pré-montées est beaucoup plus facile que la méthode consistant à construire un cadre et à y installer une fenêtre.

La tâche nécessite des compétences et des matériaux modérés en menuiserie. Si vous ne vous sentez pas à l’aise pour entreprendre ce travail par vous-même, faites appel à un installateur de fenêtres qualifié.

Voici des instructions générales sur la façon d’installer une fenêtre pré-montée. Les instructions varient légèrement d’un produit à l’autre, alors lisez toujours les instructions de votre fabricant avant de commencer.

Remarque également : vous devrez ouvrir le côté intérieur du mur et encadrer une ouverture où ira la fenêtre. Cette charpente brute comprendra des montants de mur supplémentaires de chaque côté, un seuil doublé 2 par 4 et un en-tête au-dessus de la fenêtre, comme indiqué en profondeur dans Encadrement de mur pour une fenêtre.

Vous trouverez ci-dessous les étapes d’installation d’une nouvelle fenêtre dans une ouverture brute nouvellement encadrée.

Pour avoir un aperçu de ce travail, voici une vidéo assez utile qui montre un projet similaire. Certaines des étapes sont un peu différentes de celles que nous montrons dans les photos ci-dessous, mais les principes sont fondamentalement les mêmes. Les principales différences concernent la façon dont le joint d’étanchéité est appliqué, car la vidéo montre le travail avec une ouverture où le revêtement a été retiré au-delà de la garniture.

Préparer une ouverture brute

1 De l’intérieur de la maison, enfoncez des clous à travers le mur pour marquer les coins de la fenêtre. Ensuite, à l’extérieur, dessinez l’ouverture de la fenêtre.

2 Découpez le bardage et le revêtement avec une scie électrique, en veillant à utiliser la bonne lame. Placez la fenêtre jusqu’à l’ouverture et vérifiez l’ajustement. Continuez à tailler si nécessaire.

3 Placez la fenêtre dans l’ouverture pour vérifier qu’il conviendra. Assurez-vous que l’ouverture est légèrement plus grande que la fenêtre réelle. Vérifiez les instructions du fabricant pour voir exactement combien d’espace vous devez laisser. Coupez à nouveau le revêtement et les cloisons sèches, si nécessaire, pour fournir suffisamment d’espace.

4 Tapisser l’ouverture avec des bandes de 8 pouces de large de joint d’humidité et rentrez-les dans le revêtement. Coupez les coins du joint d’étanchéité en diagonale avec un couteau utilitaire et pliez les morceaux vers l’intérieur. Coupez les bandes si nécessaire jusqu’à ce qu’elles s’étendent juste à l’intérieur du bord intérieur de l’ouverture. Ensuite, agrafez-les en travaillant de bas en haut.

5 À ce stade, placez deux petites entretoises de 1/2 pouce au bas de l’ouverture, à environ 1/2 pouce des côtés. Vérifiez le niveau et ajoutez des cales si nécessaire.

Utilisez des touches de silicone ou deux clous 6d (2 pouces) par paire de cales pour les fixer à l’ouverture (si vous utilisez des clous, pré-percez des trous de clous). Une fois fixés, coupez-les de manière à ce qu’ils affleurent le revêtement.

Après avoir préparé l’ouverture d’une nouvelle fenêtre (voir Comment installer une fenêtre), il est temps de monter la fenêtre. Voici les étapes à suivre :

Monter une fenêtre

De l’extérieur de la maison, posez le bas de la fenêtre sur les entretoises, puis poussez lentement le haut dans l’ouverture. Assurez-vous qu’il est à l’endroit – il peut y avoir des trous de drainage au fond qui permettent à l’humidité de s’écouler.

Enfoncez un clou à mi-chemin dans la garniture à l’un des coins supérieurs. Vérifiez que la fenêtre est de niveau, apportez les ajustements nécessaires aux cales, puis finissez d’enfoncer le clou. Revérifiez le niveau.

Ensuite, allez à l’intérieur et assurez-vous que tout va bien de ce côté.

Enfoncez des clous aux autres coins, puis autour du périmètre.

Insérez des cales le long des côtés près du haut et du bas de la fenêtre et au milieu, et ajustez-les au besoin jusqu’à ce que la fenêtre soit d’aplomb. Assurez-vous que la fenêtre est opérationnelle, puis fixez la fenêtre à l’ouverture en enfonçant des clous dans le moule à briques ou le boîtier. Appliquer le solin et le scellant (extérieur et intérieur) selon les instructions du fabricant.

Finition d’une fenêtre

Fixez la garniture à l’extérieur et calfeutrez l’espace entre la fenêtre et le revêtement, selon les instructions du fabricant.

À l’intérieur, vérifiez le niveau de la fenêtre et ajoutez des cales sur les côtés jusqu’à ce que la fenêtre soit bien ajustée dans l’ouverture.

À l’aide de clous de finition 8d (2 1/2 po), clouez à travers le jambage et les cales dans les goujons de coupe; utilisez un jeu de clous pour fixer les têtes de clous juste sous la surface. Ajoutez de l’isolant entre les jambages et les goujons de coupe, coupez les cales de manière à ce qu’elles soient au ras du mur, puis fixez la garniture intérieure.

À l’intérieur, vous pouvez appliquer des moulures pour compléter votre projet : un tabouret, un tablier et des encadrements latéraux pour les fenêtres à guillotine simple ou double.

Installer une fenêtre dans une nouvelle construction

L’installation d’une fenêtre dans une nouvelle construction est plus facile que d’en installer une dans un mur existant, grâce au fait que vous n’avez pas à vous soucier des panneaux muraux intérieurs, du revêtement extérieur, des garnitures existantes, etc.

Voici une excellente vidéo de This Old House sur la bonne façon de faire ce travail :