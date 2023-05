Comment installer un ventilateur de plafond : étape par étape

Comment installer un ventilateur de plafond, expliqué en einstructions étape par étape faciles à suivre qui vous montrent comment, y compris des informations sur l’installation d’une barre de suspension pour le support nécessaire.

L’installation d’un ventilateur de plafond est un bon projet pour le bricoleur, car vous pouvez simplement remplacer un luminaire traditionnel par un ventilateur ou un ensemble ventilateur et lumière. Vous pouvez câbler la lumière du ventilateur pour qu’elle soit contrôlée par l’interrupteur d’éclairage sur le mur et permettre au ventilateur d’être allumé manuellement en tirant sur un cordon, installer un deuxième interrupteur pour contrôler le ventilateur ou acheter une unité actionnée par télécommande.

Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la façon d’installer un ventilateur de plafond sur un boîtier de plafond existant.

1 Retirez l’ancien luminaire. (Voir Comment remplacer un luminaire pour savoir comment procéder.)

2 Installez une barre de montage pour ventilateur de plafond. Si le boîtier de plafond est relié en son centre à une barre de suspension fixée à deux solives, passez à l’étape 3.

Si ce n’est pas le cas, vous devrez installer un boîtier de ventilateur de plafond avec une barre de montage. Retirez l’ancien boîtier de plafond et insérez la barre de suspension du boîtier de montage dans le trou du plafond. Poussez les bords (ou « pieds ») de la barre vers les deux solives de plafond en tournant le centre de la barre, et utilisez une clé pour serrer la barre et encastrer les côtés dans les solives. Fixez la boîte de plafond au cintre.

3 Insérez la tige de suspension du ventilateur à travers la canopée. Enfilez les fils du moteur à travers la tige de suspension et la verrière. Visser la tige de suspension sur le moteur.

4 Vissez la plaque de plafond du ventilateur au boîtier électrique, en enfilant d’abord les fils de la boîte à travers la plaque. Suspendez le ventilateur au support du boîtier de plafond.

5 Câbler le ventilateur selon les instructions du fabricant.

6 Retirez le ventilateur du crochet, placez la verrière sur la plaque de plafond et vissez la verrière en place. Fixez les pales du ventilateur.

7 Terminez en câblant le luminaire du ventilateur (si votre ventilateur en a un) selon les instructions du fabricant, et vissez le luminaire en place.

