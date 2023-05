Comment installer un tiroir à micro-ondes

Instructions de bricolage étape par étape pour l’installation d’une porte de micro-ondes, y compris la sélection de la taille, les modifications de l’armoire, etc.

Un tiroir à micro-ondes intégré peut être la réponse à l’une des questions éternelles du remodelage de la cuisine : où placer le micro-ondes, sans a) sacrifier l’espace de travail précieux du comptoir ou, b) créer un autre projet majeur de reconfiguration du système de ventilation au-dessus de la table de cuisson.

Les tiroirs à micro-ondes peuvent être facilement installés dans les armoires de base sous les comptoirs ou dans les assemblages muraux comme les fours muraux.

Les tiroirs à micro-ondes sont des unités préassemblées et autonomes avec des systèmes de ventilation intégrés.

Les compartiments de cuisson peuvent glisser vers l’intérieur et l’extérieur avec une légère traction ou poussée qui active un moteur électrique ou en appuyant sur un bouton. Certaines unités fonctionnent avec les deux, et toutes les autres commandes électroniques sont généralement montées sur le devant du tiroir.

L’armoire dans laquelle vous allez construire le tiroir à micro-ondes doit être équipée d’une ligne électrique dédiée de 120 volts, protégée par un disjoncteur et mise à la terre, se terminant par une prise à 3 broches. La plupart des fabricants recommandent que la prise soit positionnée à l’arrière de l’armoire en haut. Faites effectuer les travaux électriques par un professionnel agréé.

Choisir la bonne taille de micro-ondes

Dans toutes les marques, les choix de base sont les tiroirs micro-ondes de 24, 27 et 30 pouces. Ces dimensions sont nominales et se réfèrent à la largeur de la façade du tiroir de gauche à droite. Les armoires de base standard sont généralement disponibles dans des largeurs de 12 pouces à 60 pouces de large par incréments de 3 pouces, il ne devrait donc pas être difficile d’obtenir une armoire dans laquelle le tiroir à micro-ondes s’intégrera, s’il n’y en a pas déjà un dans votre cuisine.

L’astuce principale pour installer avec succès des tiroirs à micro-ondes est de sélectionner soigneusement et d’adapter la taille de l’unité à l’espace disponible à l’intérieur de l’armoire ou de la niche murale dans laquelle vous prévoyez de l’installer. Ce n’est pas toujours aussi facile sans mettre la main sur l’unité ( s) qui vous intéresse et prendre les mesures globales de la pièce qui s’adapte à l’intérieur de l’armoire. Les fiches techniques des fabricants sont notoirement imprécises et souvent déroutantes.

Pour des raisons esthétiques, il est également important de mesurer la largeur et la hauteur totales de la façade du tiroir à micro-ondes pour s’assurer qu’elle chevauche les rails et les montants de l’armoire dans laquelle elle sera installée et qu’elle s’aligne agréablement avec les façades des armoires adjacentes, à savoir les portes et façades de tiroirs.

Lorsque vous sélectionnez et planifiez, tenez également compte de la hauteur de la porte, de la hauteur de l’enceinte à micro-ondes qui doit s’adapter à l’intérieur de l’armoire et des dégagements recommandés spécifiés par le fabricant. Selon toute vraisemblance, la position de la tablette sur laquelle reposera le plancher du micro-onde devra être ajustée pour une installation réussie.

Avant de choisir un modèle de tiroir micro-ondes spécifique, mesurez également l’armoire dans laquelle vous prévoyez de l’installer. Retirez les façades existantes (tiroirs/et ou portes) et mesurez :

Largeur totale Largeur intérieure Profondeur intérieure



Modifications de l’armoire

Si l’armoire a un cadre frontal, mesurez la largeur de l’ouverture sur le devant de gauche à droite entre les montants (membres verticaux du cadre). L’unité de tiroir à micro-ondes s’intégrera-t-elle ou devrez-vous couper les bords intérieurs du cadre avant ? Si vous avez besoin de tailler, vous pouvez utiliser une toupie avec une mèche et un guide ou une scie alternative pour agrandir l’ouverture.

Si l’armoire n’a pas de cadre frontal, vous devrez peut-être ajouter des panneaux 1 par 2 ou une autre forme de panneaux de remplissage à l’intérieur des côtés de l’armoire pour rétrécir l’ouverture et fournir une surface de fixation adéquate pour le tiroir à micro-ondes. bride, qui sera finalement vissée à la face de l’armoire pour maintenir l’unité en place.

Comparez également la profondeur intérieure de l’armoire à la profondeur de l’enceinte du tiroir à micro-ondes mesurée de la bride frontale à l’arrière de l’appareil. La bride s’ajustera-t-elle contre les bords avant de l’armoire ou du cadre de façade ? Sinon, essayez de découper l’arrière de l’armoire pour gagner plus d’espace.

Prise en charge du tiroir à micro-ondes

Vous devez établir une étagère ou une plate-forme sur laquelle reposer le tiroir à micro-ondes.

Avec un assistant, placez l’unité micro-ondes complète sur des blocs à l’intérieur de l’armoire, en utilisant des cales pour l’amener exactement à la bonne hauteur, parallèlement au bas du comptoir et/ou au rail supérieur. Lorsque la position temporaire de l’unité semble parfaite, marquez l’intérieur des parois de l’armoire, en traçant avec un marqueur contre le fond de l’enceinte du micro-ondes.

Découpez une étagère dans du contreplaqué de ¾ de pouce. Fixez des taquets en bois à l’intérieur de l’armoire à ¾ de pouce sous ces marques, puis fixez l’étagère en contreplaqué par-dessus. L’étagère doit être fixe et suffisamment solide pour supporter un minimum de 150 livres.

Selon la conception de vos armoires de cuisine, vous voudrez peut-être ajouter un rail de cadre frontal (élément horizontal) pour dissimuler le bord de l’étagère. Votre fabricant d’armoires peut probablement fournir une longueur de stock correspondant.

Vous pouvez également commander de nouvelles portes ou façades de tiroir de la bonne taille pour terminer l’ouverture sous l’installation du four à micro-ondes.

Terminer l’installation

Notez également dans le dessin ci-dessus que vous devrez installer une cale « bloc anti-basculement » sur le tiroir à micro-ondes installé contre le dessus de l’armoire. Utilisez un bloc de bois de 2 par coupé à n’importe quelle dimension fournit un ajustement serré. Le bloc anti-basculement doit être vissé à la paroi latérale de l’armoire.

Une fois la découpe terminée et la prise et le bloc anti-basculement en place, branchez le cordon d’alimentation du micro-ondes et faites glisser l’appareil dans l’ouverture. Vissez les vis à travers la bride frontale lorsqu’elle est alignée avec la façade de l’armoire, et vous avez terminé.

