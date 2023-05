Comment installer un système d’organisation de placard

Instructions de bricolage étape par étape sur la taille, la planification, l’achat et l’installation d’un organisateur de placard à vêtements

Les placards sont de toutes formes et tailles, mais une chose qu’ils ont tous en commun est qu’ils ne sont pas assez grands. Qu’un placard soit petit ou grand, nous parvenons inévitablement à remplir chaque pouce disponible. En conséquence, nous pouvons être submergés par l’encombrement.

Les meilleures réponses à ce problème sont 1) minimiser les choses que nous accumulons (bonne chance !) et 2) installer un système d’organisation des placards qui tirera le meilleur parti de chaque pied cube disponible. Ce dernier est ce que nous explorons ici – en utilisant un système d’organisation des placards pour améliorer le rangement des placards.

Le meilleur stockage maximise l’utilisation de l’espace et garde les choses accessibles de manière appropriée. Une multitude de systèmes d’organisation de placards peuvent le faire.

Les organisateurs de placards modulaires de style armoire peuvent être installés par des professionnels de l’organisation de placards, ou vous pouvez suivre la voie du bricolage et installer vos propres kits prêts à assembler (RTA) en mélamine ou en panneaux de placage de bois.

Les systèmes installés par des professionnels peuvent être extrêmement efficients, efficaces et coûteux. Les systèmes RTA sont plus abordables et la plupart sont relativement faciles à assembler et à installer si vous avez quelques compétences de base en bricolage.

Les systèmes d’organisation de placards grillagés sont également relativement faciles à installer et peuvent être une excellente réponse pour certains types d’organisation. Une combinaison de divers produits est souvent la meilleure solution de toutes.

Planification d’un système de placard

Lorsque vous choisissez les meilleurs produits pour organiser votre garde-robe, concentrez-vous sur ce que vous voulez ranger. À l’aide d’un ruban à mesurer, vérifiez la longueur de suspension des robes, des manteaux, des chemises, des chemisiers et des pantalons. Déterminez ensuite le nombre de pieds linéaires de tringles et d’étagères dont vous aurez besoin pour suspendre vos vêtements afin qu’ils ne soient pas encombrés.

Prévoyez de mettre les articles que vous utilisez fréquemment sur des étagères ouvertes. Les étagères supérieures conviennent aux articles volumineux, pulls, chapeaux, etc.

Faites un dessin approximatif sur du papier millimétré, y compris les dimensions de base. Cela peut servir de carte pour déterminer vos besoins une fois que vous connaissez les dimensions des systèmes de stockage que vous pourriez utiliser.

Organisateurs de placard en fil métallique

Le chemin le plus simple et le moins coûteux vers un placard organisé consiste à acheter des étagères et des organisateurs en fil métallique revêtu. Ceux-ci viennent en kits pour s’adapter à différentes tailles de placards ; vous pouvez également acheter des composants individuels. Les étagères standard ne conviennent pas pour contenir de petits vêtements tels que des chaussettes ou des sous-vêtements, mais les petits paniers en fil métallique fonctionnent bien.

De tels systèmes sont faciles à installer, peu coûteux et robustes. Les étagères en acier épais recouvertes de vinyle ou de chrome résistent aux objets lourds et à l’épreuve du temps, résistant à l’expansion et à la contraction communes aux étagères en bois et à l’affaissement ou à la déformation qui peuvent survenir avec le stockage en plastique.

Dans un simple système d’organisation d’étagères métalliques, les étagères se fixent au mur via des crochets et des supports métalliques diagonaux se fixent à chaque extrémité de l’étagère pour fournir un soutien accru.

Commencez par nettoyer le placard. Utilisez un marteau et un levier plat pour retirer les étagères et les tiges existantes. Bouchez les trous avec de la pâte à reboucher et peignez avant toute installation, car la peinture sera difficile une fois les étagères en place.

Souvent, un kit vous fera gagner du temps et de l’argent. Si vous achetez un kit, assurez-vous qu’il contient tout ce dont vous avez besoin et qu’il est livré avec toutes les pièces nécessaires. Si vous êtes sûr de vos dimensions, pensez à faire découper les étagères et le rail de suspension par le centre d’accueil pour que vous n’ayez plus qu’à les accrocher aux murs. Sinon, prévoyez de les couper vous-même avec une scie à métaux.

Il existe deux types de base d’étagères grillagées : l’une utilise un rail « suspendu » horizontal monté sur le dessus qui contient des supports d’étagères verticaux équidistants, qui peuvent être ajustés. L’autre est un système d’étagères grillagées non réglables qui utilise des clips et des supports ou des normes de support.

Installation d’étagères grillagées

Lors de l’installation d’étagères grillagées, commencez par tracer où vous voulez placer vos étagères. Vous pouvez fixer des étagères sur des cloisons sèches, mais gardez à l’esprit qu’il est important de fixer des étagères sur des montants si elles supportent de lourdes charges. Redimensionnez les étagères, au besoin, à l’aide de coupe-boulons ou d’une scie à métaux. Fixez les embouts en caoutchouc aux extrémités coupées.

1 Placer un niveau sur le mur où vous souhaitez fixer votre première étagère. Tracez une ligne le long du niveau pour marquer cette position.

2 Avec une perceuse, faites un trou pour le crochet d’ancrage extensible qui fixera l’étagère au mur. Le fabricant de rayonnages doit spécifier la taille de ce trou.

3 Placez le crochet d’ancrage dans le trou. Serrez bien sa vis. Répétez cette étape pour insérer un autre crochet d’ancrage à l’extrémité opposée de l’étagère. (Notez que vous n’avez pas besoin d’utiliser des crochets d’ancrage si vous percez directement dans les montants du mur.)

4 Aligner l’étagère afin qu’il repose et s’accroche aux deux crochets d’ancrage.

5 Au bord avant d’une étagère, fixer la pièce de support diagonale à l’aide d’une équerre. Assurez-vous que l’étagère est de niveau, puis percez un trou pour un crochet d’ancrage extensible à l’endroit indiqué à la base du support diagonal.

6 Placez le crochet d’ancrage dans ce trou, et vissez la vis à travers pour fixer le support au mur. Répétez ce processus pour l’extrémité opposée de l’étagère. (Encore une fois, vous n’aurez pas besoin de crochets d’ancrage si vous percez des montants.)

7 Répétez ces instructions pour installer les étagères restantes.

Installation d’étagères montées sur rail

Pour les étagères de placard montées sur rail, commencez par tracer où vous voulez que le rail de suspension supérieur aille, en gardant à l’esprit votre système d’étagères. Prévoyez de fixer l’étagère la plus haute à une hauteur accessible et fixez le rail au mur horizontalement à environ 6 pouces au-dessus.

1 Utilisez un niveau et un crayon pour tracer une ligne autour de votre placard 6 pouces au-dessus de l’endroit où vous voulez l’étagère du haut. À l’aide d’un détecteur de montants, tracez une ligne fine indiquant l’emplacement de chaque montant de mur.

2 Sur chaque mur, coupez un rail de suspension (horizontal) pour s’adapter à la largeur de la zone de stockage dans le placard. Demandez à un assistant de tenir le rail sur la ligne de niveau pendant que vous enfoncez des vis dans chaque montant disponible. Assurez-vous que la piste est sécurisée.

3 Placez le premier standard d’étagère (le long rail vertical auquel vous fixerez les étagères) en position sur le rail de suspension. Il est préférable de laisser une distance maximale de 4 pouces entre l’extrémité de l’étagère et ce premier montant (la même règle s’applique au dernier montant) et de placer le montant sur un montant, si possible. Assurez-vous que la norme est d’aplomb, puis insérez une vis à travers son centre et dans le goujon (utilisez des crochets d’ancrage extensibles si vous ne pouvez pas attacher aux goujons, mais sachez que ceux-ci ne supporteront pas autant de poids).

4 Positionner les normes supplémentaires 16 à 32 pouces de distance, il suffit de les glisser sur le rail (le poids des étagères solidifiera la structure). Si nécessaire, coupez-les à longueur avec des coupe-boulons ou une scie à métaux et couvrez les extrémités coupées avec des embouts en caoutchouc.

5 Pour les supports d’étagères, glissez les supports d’étagère dans les fentes des montants selon votre disposition. Coupez et installez les étagères les plus longues en premier. Ensuite, mesurez et coupez les étagères les plus courtes au besoin. Fixez les étagères sur les supports d’étagère.

6 Installer une unité de panier métallique ou une étagère à chaussures. Les unités de paniers coulissants sont disponibles en différentes hauteurs et largeurs. Mettez le vôtre en place et attachez deux clips ou plus à l’arrière. Assurez-vous de positionner les clips là où vous pouvez les visser dans un montant.

Une étagère à chaussures peut être simplement une étagère standard renversée, avec des supports inclinés vers le bas pour un accès facile aux chaussures.