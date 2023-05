Comment installer un système d’aspirateur central

Conseils d’experts sur la façon d’installer un système d’aspirateur central dans une nouvelle construction ou une maison existante.

La planification est la clé d’une installation d’aspirateur central réussie, à la fois la planification de l’aménagement et la planification du processus.

Pour installer un aspirateur central vous :

Commencez par localiser et installer l’unité d’alimentation dans le sous-sol, le garage ou un autre endroit isolé. Installer des soupapes d’admission, placés stratégiquement dans toute la maison dans des prises murales (ou parfois au sol). Faites passer des tuyaux en plastique des soupapes d’admission à l’unité de puissance. Ce tube, qui traverse les murs et les planchers, transporte la saleté vers un bac de collecte monté dans l’unité motrice. (Pour en savoir plus sur le fonctionnement d’un système d’aspiration centralisée, voir Fonctionnement d’un système d’aspiration centralisée.)

Bien que les systèmes d’aspiration centralisés soient les plus faciles à installer dans les nouvelles constructions où il est facile d’installer la tuyauterie, ils peuvent être installés dans la plupart des maisons existantes avec une relative facilité. La facilité dépend de votre maison ou, plus précisément, de l’accès à un sous-sol, un vide sanitaire ou un grenier pour acheminer les tubes. Si l’accès est bon et que vous êtes à l’aise avec les outils, vous pourrez peut-être gérer l’installation vous-même.

Vous trouverez ci-dessous des conseils plus détaillés pour les constructions neuves et existantes.

Planification d’un système d’aspirateur central

Comment concevoir le plan d’aménagement le plus efficace pour le nouveau système d’aspirateur central de votre maison

Que vous ayez l’intention d’embaucher un installateur ou de le faire vous-même, vous devez d’abord déterminer les meilleurs emplacements pour les entrées d’aspiration, à la fois pour votre propre commodité lorsque vous utilisez l’appareil et parce que les emplacements affecteront la facilité d’installation et, par conséquent, le coût.

Chaque entrée que vous prévoyez augmentera le coût d’un système et augmentera la possibilité de fuites d’air, ce qui diminuera l’aspiration du système. Dans cet esprit, planifiez soigneusement afin de réduire au minimum le nombre d’entrées.

La plupart des maisons ont besoin d’une ou deux entrées à chaque étage, situées au centre, de sorte que chaque coin de chaque pièce soit à la portée du tuyau d’aspiration (généralement environ 30 pieds).

Bien que les entrées soient mieux situées le long de la base des murs intérieurs, elles peuvent être installées dans les planchers si elles sont placées à l’écart de la circulation piétonne (toutes les entrées de plancher doivent avoir des couvercles métalliques).

Dans une maison à un étage avec un sous-sol ou un vide sanitaire, les tubes peuvent passer sous le sol et s’enfoncer sur une courte distance dans les murs ou desservir directement les entrées de sol (de loin la méthode la plus simple lors de la rénovation).

Les murs intérieurs non porteurs non soutenus par des fondations ou des poutres sont généralement les plus faciles à pénétrer par le bas.

Si une maison a un accès limité sous les étages, comme dans le cas d’une maison à deux étages, par exemple, les tubes doivent être acheminés ailleurs. Les solutions typiques consistent à faire passer les tubes verticalement dans les chutes à linge, derrière les armoires, exposés dans les coins des placards ou enfermés dans l’un des coins d’une pièce.

Une autre option populaire consiste à faire passer le tube horizontalement dans un grenier, puis à le faire tomber à travers un mur ou dans un placard ou une armoire. Les meilleures courses sont courtes, droites et directes.

Une fois que vous avez établi les emplacements d’entrée possibles, assurez-vous qu’ils permettent à la baguette de l’aspirateur d’atteindre tous les coins de la maison (y compris les plafonds). N’oubliez pas de tenir compte des meubles et des obstructions. Pour tester votre disposition, étirez le tuyau et la baguette (ou une petite corde de longueur égale) des entrées aux confins de chaque pièce.

Prévoyez de placer l’unité d’alimentation/réservoir de collecte dans le sous-sol, une buanderie, le garage ou un endroit similaire loin des zones de vie. Prévoyez de placer l’appareil sur ou près d’un mur extérieur afin que la conduite d’évacuation puisse être facilement acheminée à l’extérieur. Bien que certains types d’aspirateurs centraux n’aient pas besoin d’être évacués à l’extérieur, vous pouvez minimiser la poussière générée par l’appareil si vous l’évacuez.

Ne placez pas l’appareil dans un endroit où les températures peuvent devenir élevées, comme dans une chaufferie, un petit placard ou un grenier. L’unité d’alimentation nécessite une bonne ventilation pour une longue durée de vie et un bon fonctionnement.

Comment couper et coller un tuyau d’aspirateur central en PVC

Un système d’aspirateur central utilise un système de tuyaux en plastique pour transporter la poussière et les débris de l’aspirateur à travers les murs et sous les planchers vers l’unité motrice et la cartouche qui les collecte.

Le tuyau en PVC est très similaire au tuyau d’eau en PVC – il a juste des parois plus minces, il est donc plus léger et plus facile à couper et à manipuler. Comme les conduites d’eau en PVC, les tuyaux et raccords du système d’aspiration en PVC sont assemblés avec du ciment PVC.

Mesurer, couper et assembler ces tuyaux est une tâche relativement facile – la partie la plus difficile consiste généralement à percer et à percer des trous dans les montants du mur et d’autres éléments de charpente.

Techniques étape par étape

1 Couper un tuyau en PVC à la longueur avec une scie à métaux ou une scie alternative munie d’une lame à dents fines.

2 Lisser les extrémités de tuyau grossièrement coupéesà l’intérieur et à l’extérieur, avec du papier de verre à grain fin.

3 Appliquer une bande de ciment PVC de 1 pouce de large autour de l’extrémité du tuyau uniquement, pas du raccord.

4 Pousser immédiatement le raccord sur l’extrémité du tuyau, tournez-le légèrement et maintenez le joint pendant environ 30 secondes.

Installation de l’unité d’alimentation

Commencez l’installation d’un système d’aspirateur central en montant l’unité motrice sur un mur. Bien que les méthodes puissent varier selon la marque et le modèle, les instructions suivantes vous montrent les techniques de base.

Utilisez des vis de 2 1/2 pouces de long pour monter la plaque au mur; assurez-vous de bien enfoncer les vis dans un poteau mural.

Accrochez la cartouche d’aspirateur sur son support puis tenez l’ensemble de la ligne d’échappement, avec le silencieux et les coudes, et marquez l’endroit où il rencontre le mur. Coupez vers l’extérieur et montez le conduit d’évacuation et son chapeau de mur extérieur.

Installation dans une nouvelle construction

Si vous construisez une nouvelle maison ou effectuez une rénovation majeure, c’est le moment idéal pour installer un système d’aspirateur central.

La méthode illustrée ici est pour une situation où le tube passera sous le sol. Si vous faites passer des tubes dans le grenier (moins souhaitable car le système doit aspirer contre la gravité), modifiez les instructions en conséquence. Commencez par planifier la disposition du système comme indiqué ci-dessus. (Pour plus d’informations sur la connexion des tubes d’aspiration en PVC, voir Travailler avec un tuyau en PVC d’un système d’aspiration centralisée.)

Voici une vidéo utile qui explique étape par étape les techniques d’installation de l’une des marques populaires d’aspirateurs centraux dans les nouvelles constructions : Nutone. Pour les autres marques, l’installation est très similaire. Consultez votre manuel du propriétaire pour toute différence.

1 Au premier emplacement, utilisez un support de montage mural à mesurer pour l’emplacement du trou pour la colonne montante. Utilisez ensuite une perceuse électrique équipée d’une scie cloche pour percer un trou à travers la plaque inférieure du mur et le sous-plancher pour le tuyau. Vous devrez percer ce trou par étapes, en retirant l’excédent de bois avec un ciseau à chaque centimètre environ.

2 Assembler le coude et le support de fixation murale, et collez une longueur de tuyau au coude pour servir de colonne montante (elle doit être suffisamment longue pour atteindre le tuyau horizontal qui passe sous le sol). Visser le support de montage mural sur le montant.

3 Ajouter un couvercle au tuyau pour le protéger contre l’ingestion de débris pendant la construction (il y est particulièrement vulnérable lors de l’installation de cloisons sèches).

4 Sous le sol, collez la contremarche à un T et à la longueur horizontale du tuyau. Faites passer les fils basse tension à partir des emplacements des prises, en les connectant à un fil qui remonte jusqu’au bloc d’alimentation. Utilisez du ruban électrique noir pour fixer les fils aux tuyaux. Dénudez les extrémités des fils, torsadez-les ensemble et fixez les connexions des fils avec des serre-fils.

Installer un aspirateur central dans une maison existante

L’installation d’un système d’aspirateur central dans une maison existante peut être un peu délicate, surtout lorsqu’il s’agit d’installer des vannes d’admission et des tuyaux en PVC dans les murs.

Ci-dessous, nous vous montrons comment procéder si vous avez accès par le dessous du sol pour les parcours horizontaux des tubes. Si vous n’avez pas d’accès sous le plancher, vous pourrez peut-être modifier ces instructions pour faire passer le tube horizontalement à travers le grenier. Pour faire passer les tuyaux verticalement, pensez à tirer parti des placards et autres chasses (comme une chute à linge).

Cette vidéo de Ron Hazelton montre bien comment planifier et acheminer les tuyaux dans une maison existante sans avoir à ouvrir les murs.

Commencez par sélectionner des emplacements dans toute la maison pour les vannes d’entrée du système d’aspiration, comme indiqué ci-dessus. Espacez les entrées pour que le tuyau d’aspiration puisse atteindre tous les coins de la maison. Si vous utilisez une tête de nettoyage électrique, assurez-vous qu’une prise électrique se trouve à moins de 6 pieds de chaque entrée.

1 Marquer les positions des soupapes d’admission sur les murs intérieurs à la même hauteur que les prises électriques. Il est préférable de monter les prises à côté des poteaux muraux – des raccords sont disponibles pour monter les vannes directement sur le panneau mural uniquement – mais ce n’est pas essentiel. Utilisez une soupape d’admission comme gabarit pour marquer le panneau mural afin de découper le trou d’admission.

2 Couper le trouà l’aide d’une scie sauteuse ou d’une scie à panneaux muraux.

3 Percez un trou de 1/8 de pouce de diamètre à travers le sol directement sous chaque trou d’entrée où le sabot de base ou la moulure de base couvrira le trou. Poussez un fil à travers le trou foré afin que vous puissiez trouver l’emplacement du trou lorsque vous passez sous le plancher.

4 Allez sous le sol et utilisez le fil comme point de référence pour mesurer l’emplacement du tube qui passera par le centre du mur.

Coupez un trou de 2 pouces de diamètre à travers le sol et à travers la plaque inférieure 2-en-4 du mur, à l’aide d’une scie cloche. Vous devrez probablement le faire par étapes, en utilisant une combinaison de coupe avec la scie cloche et d’extraction de morceaux de bois avec un ciseau. Assurez-vous de porter des lunettes de protection tout au long du processus.

5 Exécutez une longueur appropriée du tube du système de vide dans la cavité du mur jusqu’au trou d’entrée et demandez à un assistant de le tenir là. Retournez dans la pièce du dessus, cimentez un coude à 90 degrés, puis glissez la plaque de montage à travers le trou et sur le coude.

Terminez en faisant passer des fils basse tension de chaque soupape d’admission à l’unité d’alimentation.

