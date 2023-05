Comment installer un sèche-linge

Instructions pour l’installation d’une sécheuse à gaz, y compris le raccordement à la conduite de gaz et à la ventilation

Lorsque vous achetez une nouvelle sécheuse, vous pouvez généralement payer une somme modique pour la faire livrer et la brancher. Mais vous pouvez également procéder vous-même à l’installation. Le travail est assez simple si la zone de lavage est déjà configurée pour la machine.

Toutes les sécheuses ont besoin d’une prise électrique pour le moteur; les sécheuses à gaz utilisent une prise conventionnelle de 120 volts, mais les sécheuses électriques ont besoin d’une prise de 240 volts pour alimenter également les éléments chauffants. Une sécheuse à gaz consiste à connecter à la fois une conduite d’alimentation en gaz et un évent à l’appareil.

Lors de l’installation, assurez-vous que le disjoncteur du circuit de la sécheuse est éteint et que la vanne de la conduite de gaz est fermée.

Les instructions suivantes sont un guide général. Assurez-vous de suivre toutes les instructions du fabricant.

Installation étape par étape de la sécheuse

1 Pour brancher une sécheuse à gaz, coupez le gaz à la vanne d’arrêt. Enveloppez les filetages du tuyau d’alimentation en gaz avec du ruban adhésif (utilisez le type conçu pour les raccordements de gaz), puis serrez un connecteur en acier inoxydable sur le tuyau.

Enfilez le tuyau d’alimentation en gaz flexible sur le connecteur et la vanne de gaz de la sécheuse, et serrez les deux connexions. Après avoir allumé le gaz, vérifiez s’il y a des fuites en mélangeant une solution 50/50 de détergent à vaisselle et d’eau, en badigeonnant les connexions et en surveillant les bulles.

2 Monter la tuyauterie du conduit métallique sur le connecteur d’évent au mur et, à l’aide de coudes et de longueurs de tuyau droit, acheminez l’évent jusqu’à la sortie de la sécheuse. Conduisez des vis à tôle de 3/4 de pouce à travers le tuyau dans les brides pour maintenir le tuyau d’évent en place.

Enveloppez les joints avec du ruban adhésif. Assurez-vous que l’évent évacue vers l’extérieur.

3 Branchez la sécheuse. Une sécheuse électrique aura une grande prise de 240 volts comme celle illustrée à droite. Une sécheuse à gaz aura une prise conventionnelle. Poussez la sécheuse en place, en laissant quelques pouces de chaque côté pour la circulation de l’air.

4 Après avoir positionné l’appareil, vérifiez le niveau du dessus. Si nécessaire, tournez les pieds réglables à l’avant de l’appareil pour le niveler correctement.

La vidéo suivante vous montrera plus sur l’installation de la sécheuse. Bien qu’il ait une voix très robotique, il vous guide clairement dans l’installation d’un sèche-linge Whirlpool. Les fabricants varient, mais cette vidéo vous donnera une idée claire des étapes à suivre pour presque toutes les sécheuses. Il couvre de nombreux points importants, y compris les dégagements et les connexions nécessaires pour une utilisation en toute sécurité.