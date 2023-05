Comment installer un robinet de salle de bain

Installez rapidement un robinet de salle de bain en suivant ces conseils de bricolage d’expert, illustrés de photos étape par étape.

La difficulté d’installer un robinet de salle de bain dépend en partie du type de robinet, mais surtout de votre accès au dessous de l’évier et de la configuration de la plomberie.

L’installation d’un robinet est plus facile lors d’une nouvelle construction, lorsque vous installez les armoires, l’évier et le comptoir, car vous pouvez généralement effectuer la majeure partie de l’assemblage avant d’installer l’évier.

Dans les situations où vous installez un robinet sur un évier existant, l’accès est plus délicat car il peut être difficile de travailler sous l’évier, à l’intérieur de l’armoire.

Un outil qui rend parfois le travail plus facile est une clé de lavabo – elle vous permet d’atteindre et de serrer les raccords derrière la cuvette de l’évier.

Pour rendre les étapes d’assemblage plus compréhensibles, dans cet article, nous montrons comment assembler le robinet sur un nouvel évier, en travaillant au-dessus du comptoir.

Lors de l’achat d’un robinet, assurez-vous d’en avoir un qui s’adaptera à la configuration des trous de votre évier ou de votre comptoir (ou achetez un évier qui s’adaptera au robinet que vous voulez). Le nombre et la configuration des trous pour un robinet monobloc sont différents de ceux requis pour un robinet divisé comme celui illustré ici.

Si vous remplacez un vieux robinet, vous devrez commencer par le retirer. Fermez les vannes d’arrêt qui desservent les tubes d’alimentation du robinet. Utilisez une clé pour retirer les écrous des tubes d’alimentation des raccords du robinet. Placez un seau sous les tubes d’alimentation – ils seront remplis d’eau, que vous devrez vider dans le seau.

Utilisez une clé de bassin pour enlever les contre-écrous et les rondelles sur les deux cordiers.

Si l’évier est équipé d’un assemblage escamotable, débranchez-le du robinet et démontez-le pour l’écarter.

Ensuite, soulevez simplement le robinet.

Si les tubes d’alimentation en eau sont vieux et corrodés, c’est le bon moment pour les remplacer.

Comment installer un robinet de salle de bain : étape par étape

Déballez votre nouveau robinet et assurez-vous d’avoir toutes les pièces nécessaires. Si un pré-assemblage est nécessaire, faites-le maintenant, selon les instructions du fabricant. Pour faciliter l’assemblage du nouveau robinet, travaillez avec le comptoir à l’envers sur le meuble-lavabo, tel qu’illustré. Si le comptoir est considérablement plus grand que notre exemple, posez-le à l’envers sur le sol.

1 Nettoyer la surface supérieure du comptoir où le nouveau robinet reposera. Installez les joints en caoutchouc (si le robinet et les vannes en ont) sur les composants du robinet, puis poussez le raccord du robinet vers le haut à travers son trou de montage dans l’évier ou le comptoir. Vissez la rondelle et l’écrou de montage sur le cordier. Ensuite, déposez les ensembles de vannes dans leurs trous et serrez-les en place.

Notez les joints en caoutchouc sur la photo : ils sont destinés à créer un joint étanche entre le corps du robinet et les vannes et le comptoir ou l’évier afin que l’eau renversée ou pulvérisée sur le comptoir ne coule pas dans l’armoire. Si votre robinet n’a pas ces joints en caoutchouc, scellez le périmètre de la base avec du mastic de plombier avant d’insérer les pièces dans les trous de l’évier ou du comptoir.

2 Connecter les vannes au bec si vous installez un robinet split-set comme celui-ci. Enveloppez les extrémités filetées des vannes et de la pièce de raccordement avec quelques tours de ruban adhésif pour tuyau, puis vissez les pièces ensemble. Serrez-les jusqu’à ce qu’ils soient serrés à la main, puis finissez de les serrer avec une clé à molette.

3 Installez le pop-up de vidange. En supposant que votre robinet comprend un pop-up de vidange qui vous permet de soulever le bouchon de vidange avec un levier d’évier (la plupart le font), l’étape suivante consiste à l’assembler.

Étant donné que le mécanisme escamotable fait partie intégrante du raccord de vidange de l’évier, cela implique de retirer le raccord de vidange existant, puis d’installer le nouveau raccord comme indiqué.

4 Poussez la tige de levage dans le trou dans le bec, puis fixez-le à la tige de pivot à l’aide de la tige d’extension et de la pince à ressort. Si nécessaire, ajustez-le pour que le bouchon de vidange s’ouvre et se ferme correctement.

5 Connecter les flexibles d’alimentation en eau aux cordiers. Vissez-les en tournant les écrous moletés dans le sens des aiguilles d’une montre. Serrer les écrous avec une clé.

6 Placer le comptoir et le robinet assemblés à l’endroit sur le meuble-lavabo ou l’armoire.

Connectez ensuite les tubes d’alimentation en eau chaude et froide du robinet aux vannes d’arrêt au mur, en pliant doucement les tubes d’alimentation flexibles au besoin. Tournez les écrous de compression ou les raccords évasés dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’ils soient serrés à la main, puis serrez-les plus fort avec une clé.

Ouvrez l’eau aux vannes d’arrêt en tournant la poignée de la vanne dans le sens antihoraire. Ensuite, ouvrez le robinet pour rincer le robinet et la ligne de tout débris.

Enfin, vérifiez s’il y a des fuites au niveau du robinet ou des tubes d’alimentation.