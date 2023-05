Comment installer un revêtement vertical en vinyle

Apprenez à installer un revêtement de vinyle vertical dans ce guide d’expert. Comprend des marches pour les bandes de garniture de base, les poteaux d’angle, le profilé en J et les panneaux coulissants verticaux.

L’installation d’un revêtement de vinyle conçu pour être installé verticalement sur des murs est traitée un peu différemment d’un revêtement horizontal conventionnel à certaines étapes du processus d’installation. Veuillez consulter les articles Comment installer un revêtement en vinyle ou en aluminium et Comment préparer des murs pour un revêtement en vinyle ou en aluminium avant de passer aux informations ci-dessous.

Une différence significative lors de la préparation du mur est que, si vous utilisez des bandes de fourrure au lieu du revêtement comme base, vous installez les bandes de fourrure horizontalement sur le mur, comme indiqué dans l’illustration ici.

Installation du revêtement vertical

L’installation d’un revêtement vertical, comme un revêtement horizontal, commence par la garniture, puis les poteaux d’angle. Lorsque toutes ces pièces ont été installées, vous passez à l’installation des panneaux.

Bande de garniture de base

Lors de l’installation d’un revêtement vertical, vous commencez par faire passer une bande de garniture de base spéciale le long de la base du mur. Les panneaux de parement verticaux reposent sur cette bande. Exécutez ces bandes comme indiqué sur l’illustration, en commençant par un coin. Tenez-les à 1 pouce de chaque coin pour permettre les poteaux d’angle.

Au fur et à mesure que vous les installez, vous devrez chevaucher deux longueurs bout à bout. Coupez les bandes successives afin qu’elles reposent sur la garniture de base et aient 1/8 de pouce en haut pour l’expansion, comme illustré.

Poteaux d’angle

Installez les poteaux d’angle comme décrit dans l’article Comment installer les bandes de départ et de finition du revêtement en vinyle. Accrochez les poteaux d’angle à un clou de départ, comme illustré ici, vérifiez l’aplomb à l’aide d’un niveau, puis clouez-les en place.

Canal J

Panneaux de parement verticaux

En partant du démarreur, insérez le haut de chaque panneau dans le profilé en J en haut du mur et posez l’autre extrémité contre la garniture de base. Mesurez pour trouver le milieu de chaque mur et tracez un fil à plomb au centre en utilisant une règle comme guide. Centrez le panneau de départ sur la ligne, coupez-le à 1/8 de pouce pour permettre l’expansion et clouez tous les 8 pouces dans le haut des fentes de clouage.

À l’approche d’un poteau d’angle, vous installerez un panneau en J ou en U ou une garniture sous le seuil dans la fente du poteau, selon ce qui est recommandé par le fabricant. Calez un panneau en J d’environ 5/16 de pouce pour le maintenir sur le même plan que les autres canaux. Les bords non coupés du panneau s’insèrent dans le panneau en J ; insérer les bords coupés entre le panneau J et la semelle extérieure du poteau.