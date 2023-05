Comment installer un revêtement en vinyle et en aluminium

Conseils d’experts et diagrammes sur la façon d’installer un revêtement extérieur en vinyle et en aluminium, y compris des conseils sur les outils, les fixations et le remplacement du revêtement et des moulures en vinyle.

Les revêtements en vinyle et en aluminium sont disponibles dans une variété de tailles de panneaux, pour une installation horizontale ou verticale, et sont commercialisés sous forme de systèmes complets comprenant toutes les pièces et pièces nécessaires. Parce qu’il s’agit de matériaux légers, contrairement à l’acier, un bricoleur expérimenté avec les outils appropriés peut raisonnablement entreprendre un projet de revêtement en aluminium ou en vinyle.

Lorsque vous achetez votre revêtement, assurez-vous de vous procurer un livret d’instructions. Bien que chaque marque ait ses propres instructions, les exigences et les techniques d’installation de l’aluminium et du vinyle sont à peu près les mêmes. La surface sur laquelle les panneaux se fixent doit être lisse afin qu’ils reposent à plat. Pour l’aluminium et le vinyle, l’isolation en panneau de mousse de 3/8 de pouce est un choix de support fiable.

Un système de revêtement en vinyle se compose de diverses pièces de garniture, telles que des profilés en J, des poteaux d’angle et d’autres pièces de garniture. Tous ces éléments sont installés en premier, puis les panneaux de revêtement eux-mêmes sont installés. Les panneaux sont montés de bas en haut, de manière superposée et avec leurs bords contenus par les différentes pièces de garniture.

Étape 1: Rassemblez les matériaux et les outils dont vous aurez besoin

Si vous prévoyez une installation de revêtement de vinyle à faire soi-même, vous devrez acheter des matériaux et rassembler les outils nécessaires. Pour une discussion complète du revêtement, des canaux et des autres accessoires dont vous aurez besoin, consultez le Guide d’achat du revêtement en vinyle.

Certains des outils requis sont relativement courants, mais d’autres sont spécialement conçus pour la tâche. Ces derniers sont généralement disponibles là où vous achetez le revêtement. Voici un aperçu de ce dont vous aurez besoin.

Outils de menuiserie standards

Des outils à main courants tels qu’un marteau, une scie à dents fines, une équerre, un cordeau à craie, un niveau et une règle sont nécessaires pour une installation correcte. Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux.

Outils de coupe de revêtement

Étant donné que le vinyle est relativement doux et fin, il est facile de couper, de tailler et de marquer le matériau avec un couteau utilitaire ou un outil de marquage. Une paire de cisailles de bonne qualité ou de cisailles de type aviation à levier composé accélérera la coupe et la mise en forme du vinyle et peut être particulièrement utile pour couper les courbes.

Scie électrique pour couper le revêtement en vinyle

Une scie électrique d’établi ou à bras radial peut accélérer la coupe et l’installation du revêtement de vinyle. Votre meilleur pari est d’acheter une lame de scie conçue dans le but de couper ce revêtement. Comme alternative, une lame à dents fines avec 12 à 16 dents par pouce peut être utilisée – elle doit être montée sur la scie dans le sens inverse de sa direction normale. Ne l’utilisez jamais de cette façon sur d’autres matériaux tels que l’aluminium, le bois ou le contreplaqué.

Portez toujours des lunettes ou des lunettes de sécurité lorsque vous coupez du revêtement avec une scie.

Par temps extrêmement froid, déplacez lentement la scie à travers le matériau. Certains applicateurs préfèrent une scie circulaire électrique portative, mais il peut être difficile d’exécuter des coupes droites avec l’une d’entre elles.

Outils spéciaux pour revêtement en vinyle

Un poinçon à encliquetage, disponible auprès d’un revendeur de parement, est utilisé pour percer des oreilles ou des pattes dans les bords coupés du parement à utiliser pour le dessus ou le rang de finition. Le bord poinçonné s’engagera et se verrouillera dans la garniture de sous-seuil ou la garniture de finition installée. S’il est nécessaire de clouer le bord coupé d’un panneau, utilisez une perforatrice pour percer le trou requis, qui est allongé pour permettre l’expansion et la contraction.

Pour retirer ou remplacer un panneau de revêtement, utilisez un outil de déverrouillage. Insérez l’extrémité incurvée de l’outil sous l’extrémité du panneau et accrochez-le sur la lèvre arrière de la butée. Pour désengager le verrou, tirez vers le bas et faites glisser l’outil sur toute la longueur du panneau. Utiliser de la même manière pour installer un panneau.

Clous pour revêtement en vinyle ou en aluminium

Les clous pour revêtement en aluminium et en vinyle diffèrent légèrement :

Pour revêtement en vinyle, utilisez des clous en aluminium, en acier galvanisé ou autres clous résistants à la corrosion. Clou au centre de la fente. Espacez les clous d’un maximum de 16 pouces pour le revêtement horizontal, de 12 pouces pour le vertical et de 6 à 12 pouces pour les accessoires.

Sélectionnez uniquement des clous résistants à la corrosion suffisamment longs pour permettre une pénétration de 3/4 de pouce dans une surface solide et clouable. La longueur est généralement de 1 1/2 pouce pour une utilisation générale, de 2 pouces pour la résidence et d’un minimum de 2 1/2 pouces pour traverser le revêtement avec panneau d’appui. Pour la garniture, des clous de 1 à 1 ½ pouce sont typiques. Les têtes de clous doivent avoir au moins 5/16 de pouce de diamètre et les tiges doivent avoir un diamètre de 1/8 de pouce.

Assurez-vous que les clous maintiennent les panneaux en toute sécurité. Les panneaux doivent flotter sur les clous pour permettre l’expansion et la contraction. Ne clouez pas les panneaux en biais; cela peut tirer le revêtement vers le haut ou vers le bas. Clouez dans les montants dans la mesure du possible (vérifiez les recommandations du fabricant si vos montants muraux mesurent 24 pouces au centre).

Pour les revêtements en aluminium, n’utilisez que des clous en aluminium. Les clous doivent avoir des tiges de 1/8 de pouce, des têtes d’au moins 5/16 de pouce de diamètre et pouvoir pénétrer le support d’au moins 3/4 de pouce. En général, des clous 4d (1 1/2 pouce) feront l’affaire. Lorsque vous clouez des panneaux d’aluminium, placez les clous au milieu des fentes de clouage et ne les enfoncez pas complètement. Les panneaux de parement doivent pendre des clous et non être cloués rapidement.

Revêtement ou panneau d’appui pour revêtement en vinyle

Le revêtement de vinyle est un matériau relativement mince et flexible et, en tant que tel, doit être appliqué sur une surface lisse et plane de revêtement mural ou de panneau d’appui qui est solidement cloué à l’ossature du mur. Un revêtement résistant aux intempéries d’une épaisseur minimale de ¼ de pouce est recommandé. Le panneau d’appui peut être utilisé à la place, mais, si c’est le cas, les spécifications suivantes sont recommandées :

• Le bas de la planche d’appui doit reposer sur le dessus de la lisse à clous de la rangée précédente (voir installation du parement).

• Le haut du panneau d’appui doit être au même niveau que le haut du panneau de parement afin que les clous ou les agrafes traversent le panneau d’appui.

• Ne forcez pas le support vers le bas dans le bout du panneau de revêtement.

Certains fabricants de bardage en vinyle ne recommandent pas l’utilisation de panneaux d’appui à encastrer avec certaines configurations de bardage en vinyle. Consultez votre fabricant pour des recommandations spécifiques.

