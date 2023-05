Comment installer un puits de lumière

Conseils d’experts sur la façon d’installer un puits de lumière, y compris la planification de l’arbre et de l’installation du puits de lumière, les outils et les fournitures dont vous aurez besoin et les instructions d’installation étape par étape du puits de lumière.

Une fenêtre sur le toit laisse entrer beaucoup plus de lumière qu’une fenêtre verticale, de sorte que même une petite lucarne peut donner l’impression qu’une pièce est plus grande et plus aérée.

Lors de la planification d’une installation de puits de lumière, assurez-vous de prendre en considération la course du soleil. Les puits de lumière sur la partie sud ou ouest du toit recueilleront la lumière directe du soleil – les puits de lumière orientés au nord ou à l’est peuvent ne pas recevoir de lumière directe du soleil.

Toute lucarne qui reçoit la lumière directe du soleil est vouée à devenir un piège à chaleur lors des journées chaudes. Donc, si vous avez l’intention d’installer un puits de lumière orienté au sud ou à l’ouest, assurez-vous de prévoir des moyens de contrôler le gain de chaleur.

Gardez à l’esprit un fait important : si vous souhaitez installer un puits de lumière dans une pièce qui a un grenier au-dessus, vous devrez construire un puits de lumière.

La forme d’un puits de lumière contrôle la diffusion du faisceau de lumière naturelle. Un puits évasé sur les quatre côtés diffuse la lumière sur la zone la plus large ; un puits perpendiculaire aux côtés verticaux concentre la lumière directement en dessous. Un puits évasé sur un ou deux côtés seulement envoie plus de lumière en direction des côtés évasés.

Planification de l’installation d’un puits de lumière

Assurez-vous que tout puits de lumière que vous avez l’intention d’installer respectera les codes locaux en matière de charge, de résistance au vent et de facteurs connexes. Des permis de construire sont requis pour l’installation dans la plupart des régions.

Le dimensionnement et le placement d’une fenêtre de toit dans une pièce mansardée afin qu’elle capture une vue nécessitent une planification minutieuse.

La pente du toit affectera le placement correct. Un toit à faible pente nécessitera une fenêtre plus haute qu’un toit plus raide pour la même quantité de vue.

Les fabricants de fenêtres de toit ont des tableaux qui répertorient les recommandations en fonction de la pente du toit.

Fournitures d’installation

Voici ce dont vous avez besoin pour installer un puits de lumière :

En plus de la lucarne, vous aurez besoin de 2 par 4 pour le cadre, les cloisons sèches et les fournitures de finition pour le plafond, le papier de toiture, les clous de toiture et les clous galvanisés 16d, les solins en gradins et les solins continus.

Votre trousse à outils devrait comprendre une scie circulaire, un marteau, un levier plat, des cisailles et un couteau utilitaire.

Installation de puits de lumière étape par étape

Ce n’est pas un projet facile car il implique de couper le toit et d’installer de nouveaux éléments de charpente ainsi que d’installer des cloisons sèches et de finir le plafond sous le puits de lumière.

Le papier de toiture et le solin métallique doivent être installés correctement, sinon le toit fuira autour du puits de lumière.

Si vous avez de bonnes compétences en menuiserie, suivez scrupuleusement les instructions du fabricant ; sinon, faites appel à un professionnel.

Les instructions présentées ici vous donneront une idée du travail à accomplir. Certains puits de lumière utilisent différentes méthodes d’installation et différents types de solins.

1 Découpez et encadrez l’ouverture.

Suivez les spécifications du fabricant pour découper le trou dans votre toit. De l’intérieur, percez un trou de repérage à l’endroit où vous souhaitez placer le centre de la lucarne, puis travaillez sur le toit pour couper l’ouverture avec une scie circulaire.

Encadrez l’ouverture de manière à ce qu’elle soit structurellement saine conformément aux codes du bâtiment. Assurez-vous de soutenir les extrémités des chevrons du toit avant de les couper et de les retirer ! Installez les solives de tête perpendiculairement au reste des solives (Figure 1).

Si la lucarne est montée au-dessus d’un grenier, vous devrez également découper et encadrer un trou dans le plafond de la pièce en dessous, et encadrer un puits de lumière à travers le grenier. Remarque : Si vous n’êtes pas familier avec les pratiques de menuiserie de base ou si vous installez un grand puits de lumière qui nécessitera l’enlèvement de plus d’un chevron de toit, consultez un constructeur professionnel.

2 Coupez la toiture et fixez la lucarne.

À l’aide d’un couteau utilitaire et d’une règle, coupez les bardeaux du toit à environ 3 pouces de l’ouverture sur les quatre côtés. Placez la lucarne en place, centrée sur l’ouverture, et fixez-la au toit avec des clous ou des vis.

3 Glissez la sous-couche.

Coupez des bandes de papier à toiture d’environ 8 pouces de large et glissez-les sous les bardeaux (Figure 2). Installez la pièce du bas, puis les côtés, puis le haut.

L’idée ici est de chevaucher les pièces du toit avec les pièces du toit afin que l’eau s’écoule correctement. Faufiler le papier sous les bardeaux sera délicat. Utilisez un levier plat pour soulever tous les clous de toiture qui gêneraient, en prenant soin de ne pas endommager les bardeaux.

4 Installez le solin du bas et de la marche.

Installez le solin inférieur, une seule pièce qui s’enroule en partie autour du puits de lumière et repose sur les bardeaux du toit (Figure 3). Enfoncez les clous de toiture ou de solin horizontalement dans le puits de lumière, et non verticalement dans le toit.

Ensuite, glissez des morceaux individuels de solins sous les bardeaux. De chaque côté, commencez par le bas et remontez. Les pièces clignotantes doivent se chevaucher d’environ 4 pouces. Fixez les pièces de solin à la lucarne, pas au toit.

5 Installez les solins solides.

Ces pièces sont conçues pour s’adapter parfaitement au puits de lumière et empêcher l’eau de pénétrer entre le solin de marche et le puits de lumière. Fixez d’abord la pièce inférieure, puis les pièces latérales (Figure 4). Installez la pièce supérieure (appelée solin de tête) en la glissant sous la toiture et en la fixant au puits de lumière.

