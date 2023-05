Comment installer un poêle à granulés

L’installation d’un poêle à granulés, si elle est autorisée par le code local, ne nécessite que de modestes compétences en matière de bricolage. Cet article couvre les exigences et donne des instructions de bricolage étape par étape.

Parce qu’un poêle à granulés, comme une cheminée, est un ajout attrayant à une pièce, il est préférable de le placer là où la famille peut en profiter et où il fournira le meilleur avantage en tant que source de chauffage.

Mais plusieurs autres considérations entrent en jeu lorsque vous décidez où installer un nouveau poêle à granulés.

Dans la plupart des cas, un emplacement central est préférable pour un poêle à granulés autoportant, car cela permet à sa chaleur rayonnante de desservir toute la zone environnante.

Exigences d’installation du poêle à granulés

Pour qu’un poêle à granulés chauffe toute la maison, la maison devra avoir un plan ouvert, avec peu d’obstacles au mouvement de la chaleur. Les pièces éloignées de l’emplacement du poêle auront besoin d’un moyen de distribution d’air chaud tel qu’un système de chauffage à air pulsé avec conduits. Et le poêle doit avoir un ventilateur.

Avec ce type d’installation, le poêle peut être placé près d’un retour d’air froid primaire pour le système de chauffage à air pulsé afin que son air chaud soit aspiré dans le système et distribué dans les différentes pièces de la maison. A tout le moins, cela fournit un bon complément au système de chauffage existant et réduit l’utilisation de gaz ou de mazout.

(Gardez à l’esprit que l’air réchauffé ne sera distribué que lorsque le ventilateur du système de chauffage est en marche.)

Une autre option, si vous souhaitez chauffer toute la maison avec des granules, est une fournaise ou une chaudière à granules. Cela peut remplacer ou compléter votre fournaise ou votre chaudière à gaz ou à mazout.

Étant donné que la plupart des poêles à granulés ne nécessitent pas le même type de cheminée qu’un poêle ou un foyer à bois conventionnel, vous avez généralement plus d’options pour le placer. Une bonne ventilation est absolument essentielle pour la sécurité. Pour la plupart des poêles, vous devrez prévoir un conduit de 3 pouces pour sortir par l’arrière ou le haut du poêle, traverser le mur, puis s’étendre vers le haut au-delà de l’avant-toit de la maison.

Les surfaces extérieures d’un poêle à granulés ne deviennent pas aussi chaudes que les surfaces des poêles à bois ou des cheminées, de sorte que la plupart peuvent être placées plus près des combustibles, généralement à 3 pouces des murs sur les côtés et à 1 pouce d’un mur arrière.

La plupart doivent se tenir sur une surface non combustible telle que de la pierre ou des carreaux d’au moins 3/8 de pouce d’épaisseur. Assurez-vous de respecter toutes les exigences du fabricant concernant les dégagements.

Installation étape par étape du poêle à granulés

Les instructions données ici concernent l’installation d’un poêle à granulés autoportant. Si vous installez un poêle à granulés encastrable, qui s’intègre dans une cheminée, il est préférable d’engager un professionnel de la cheminée pour nettoyer la cheminée, faire passer la ventilation à travers la cheminée et fournir un collet étanche et un chapeau de cheminée au sommet.

Les revendeurs de poêles proposent souvent l’installation à un coût raisonnable, et les codes locaux peuvent vous obliger à faire appel à un professionnel. Mais, si vous y êtes autorisé, l’installation d’un poêle à granulés autoportant est un travail à la portée d’un bricoleur bricoleur.

Les poêles à granulés sont très lourds. Si vous achetez une grande unité, vous aurez peut-être du mal à la déplacer, même avec une aide ou deux et une charrette à bras robuste. Consultez votre revendeur. Il peut être préférable d’installer d’abord le coussin du foyer et de percer le trou pour l’évent, puis de demander au revendeur de livrer le poêle sur le site.

Si vous engagez un installateur professionnel, assurez-vous que le poêle est ventilé conformément aux recommandations du fabricant et aux exigences du code local. L’installateur voudra peut-être simplement faire sortir l’évent d’un mur, mais cela peut ne pas être sûr et le poêle fonctionnera mieux si l’évent tourne vers le haut et s’étend au-dessus de l’avant-toit.

L’exécution de l’évent est la partie la plus difficile de l’installation, alors planifiez le chemin de l’évent avant de commencer. La méthode la plus courante consiste à faire passer l’évent à travers un mur extérieur. Si ce n’est pas possible, vous pouvez faire passer l’évent à travers le toit. Dans ce cas, vous voudrez peut-être embaucher un couvreur pour installer un vérin de toit approuvé par le code à travers lequel le tuyau passera. Le cric doit être installé et flashé afin qu’il n’y ait pas de fuites.

Un poêle à granulés est généralement installé à seulement 1 à 2 pouces d’un mur arrière, mais vous pouvez l’installer plus loin si vous le souhaitez. L’évent peut se déplacer à l’arrière du poêle à travers le mur, ce qui le rend discret, voire presque invisible.

Installez un coussin d’âtre incombustible approuvé par le code sur lequel reposer le poêle. Le coussin doit s’étendre sur au moins 6 pouces devant le poêle et sur plusieurs pouces de chaque côté. Vous pouvez fabriquer vous-même une dalle en posant un panneau d’appui en béton surmonté de carrelage ou en déposant une grande dalle de pierre. Ou vous pouvez acheter un coussin de foyer préfabriqué en ligne ou auprès de votre fournisseur de poêles. Le coussin peut être placé directement sur le sol.

Consultez la documentation de votre produit pour déterminer la hauteur correcte du trou pour l’évent. Utilisez un détecteur de montants pour vous assurer que le trou passera entre les montants. Dans la plupart des cas, vous devrez percer un trou de 10 pouces de diamètre.

Utilisez d’abord un couteau utilitaire et/ou une scie sauteuse pour couper à travers la cloison sèche intérieure, puis utilisez une scie alternative ou une scie sauteuse pour couper à travers le revêtement extérieur.

Installez un manchon d’évent (un manchon à travers lequel l’évent passera) dans le trou.

Connectez un tuyau d’évacuation à double paroi de 3 pouces (ou un tuyau recommandé par le fabricant) au poêle et faites-le passer à travers le coupe-feu vers l’extérieur.

À l’extérieur, installez un tuyau de nettoyage pour l’évacuation des cendres et installez un coude pour que l’évent puisse tourner et passer verticalement au-dessus de l’avant-toit. Utilisez une sangle pour fixer l’évent contre l’avant-toit et ajoutez un capuchon anti-pluie.

Branchez simplement l’appareil dans une prise standard de 120 volts et il est prêt à l’emploi.

