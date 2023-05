Comment installer un plafonnier

Apprenez à installer des plafonniers avec ce guide de bricolage utile, qui couvre le retrait des anciens luminaires, la connexion, la fixation de la verrière et les finitions.

Au moment où un luminaire s’use au point de ne plus fonctionner correctement, il est généralement temps de mettre à jour son apparence. Heureusement, le remplacement est facile, même si un nouveau luminaire peut avoir du matériel de montage qui ne correspond pas à votre matériel existant.

Si vous devez installer un nouveau matériel de montage et que le luminaire est lourd (un grand lustre, par exemple), assurez-vous de monter le matériel sur les solives du plafond, qui peuvent supporter le poids. S’il y a plus de deux fils noirs et blancs pour la connexion du câblage, étiquetez les fils avec du ruban adhésif avant de les détacher de l’ancien luminaire.

Pour remplacer un luminaire, coupez d’abord l’alimentation du circuit. Sachez que, bien que vous ayez éteint le circuit et que l’interrupteur n’actionne pas la lumière, il peut y avoir des fils sous tension (chauds) dans le boîtier de plafond. Ne touchez aucun fil nu jusqu’à ce que vous puissiez les tester avec un testeur de circuit pour vous assurer qu’ils sont éteints. Voir Comment tester un circuit électrique.

Pour tester les fils du luminaire, vous devrez dévisser l’ampoule, puis retirer les écrous qui maintiennent le plafonnier ou le luminaire en place. Abaissez soigneusement la verrière ou le luminaire pour exposer les fils. Dévissez les serre-fils (sans toucher les extrémités dénudées des fils). Placez les deux sondes d’un testeur de circuit simultanément sur les fils blanc et noir pour vous assurer qu’ils sont éteints. Ensuite, abaissez le luminaire loin des fils.

Installez le nouveau luminaire selon les instructions de l’emballage – dans la plupart des cas, il vous suffit de dénuder environ 1/2 pouce de l’isolant de protection des nouvelles extrémités de fil, de les torsader avec les fils du circuit (blanc à blanc et noir à noir), et terminer par torsader les serre-fils. De nombreux luminaires ont également une vis de mise à la terre qui devrait recevoir un fil de mise à la terre nu.

Installation étape par étape du luminaire

1 Retirer l’ancien luminaire et fixez le matériel de montage si nécessaire. Un luminaire monté en surface se fixe à une barre de mise à la terre qui est d’abord vissée au boîtier de logement non métallique. Vous voulez seulement serrer légèrement les boulons de montage à la barre de mise à la terre jusqu’au moment du serrage final.

2 Faites les connexions. Commencez par épisser le fil noir du luminaire au fil chaud du circuit. Voir aussi Comment couper et épisser les fils électriques. Ensuite, connectez le fil blanc du luminaire au fil neutre entrant. Fixez le fil de mise à la terre du luminaire à la vis de mise à la terre sur la barre de mise à la terre.

3 Fixez la verrière. Pliez soigneusement les fils, sans les pincer ni les écraser, dans le boîtier du boîtier, puis fixez la verrière au boîtier. La plupart des luminaires ont des fentes ou des trous dans lesquels les boulons de montage peuvent se glisser. Une fois que vous avez localisé ces fentes et glissé les boulons à travers elles, poussez la verrière en place et serrez les boulons.

4 Les finitions. Vissez une ampoule (ou des ampoules) dans la ou les douilles, puis mettez le globe en place, en glissant le long suçon central à travers le trou du globe et en le fixant fermement avec l’embout fileté. Rallumez le disjoncteur pour alimenter le luminaire, puis allumez l’interrupteur d’éclairage.