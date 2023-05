Comment installer un plafond suspendu

Apprenez à installer un plafond suspendu avec cet article pratique d’expert. Il couvre ce qu’il faut considérer avant l’installation, suivi d’instructions de bricolage étape par étape et d’une vidéo utile.

Un plafond suspendu ou « suspendu », d’abord courant dans les immeubles de bureaux et les espaces commerciaux, est également populaire dans les maisons pour certains types de pièces, notamment les sous-sols, les conversions de garage et les salles de loisirs.

Constitué d’un réseau de canaux métalliques qui maintiennent des panneaux légers, un plafond suspendu est suspendu sous le plafond d’origine de la maison ou sous le plancher au-dessus, dissimulant souvent des conduits de chauffage, des tuyaux, d’autres équipements mécaniques ou un plafond gravement endommagé.

Dans une résidence, les panneaux qui s’insèrent dans la grille sont généralement fabriqués à partir de fibres minérales légères et insonorisantes et mesurent 2 pieds sur 2 ou 2 pieds sur 4. Leurs qualités d’insonorisation, en particulier lorsqu’elles sont associées à des matelas isolants insonorisants placés au-dessus d’eux, peuvent faire un excellent travail de contrôle du bruit.

Parce que les panneaux tombent simplement dans les canaux en forme de T à l’envers du travail de grille, ils sont facilement retirés pour le remplacement ou pour accéder à l’équipement mécanique dans la zone au-dessus. Des panneaux et des équipements spécialisés tels que des luminaires fluorescents et des haut-parleurs sont également conçus pour s’intégrer dans le réseau.

Un inconvénient d’un plafond suspendu est la perte de hauteur libre. Ce type de plafond « fait tomber » littéralement le plafond. Pour que les panneaux puissent être poussés à travers la grille puis mis en place, un dégagement minimum sous les objets les plus bas (tels que les solives de plancher) est requis, généralement de 3 à 8 pouces.

En plus des panneaux exposés dans la plupart des centres de rénovation domiciliaire (et disponibles sur commande spéciale), regardez certaines des offres commerciales dans les catalogues des fabricants et sur leurs sites Web. Les principaux fabricants de systèmes de plafonds suspendus sont Armstrong, Certainteed et USG. Chacun fabrique les panneaux dans des motifs à motifs, texturés et lisses. Certains produisent également des panneaux en métal de type tuile et des panneaux en bois.

Les panneaux sont généralement vendus dans des emballages contenant un certain nombre de pieds carrés de matériau. Pour estimer la quantité dont vous avez besoin, mesurez la longueur et la largeur de la pièce en éliminant les zones qui ne seront pas recouvertes de panneaux (un puits de lumière ou un ventilateur de plafond, par exemple). Multipliez ces chiffres pour la superficie en pieds carrés et ajoutez 10 % pour les déchets.

Pour un travail d’aspect professionnel, prévoyez de créer des bordures de taille égale sur les côtés opposés de la pièce. Pour déterminer la largeur non standard des panneaux nécessaires pour les rangées de périmètre, mesurez l’espace supplémentaire entre la dernière rangée complète de pièces et un mur et divisez par deux. Ce chiffre final sera la largeur des pièces de bordure contre ce mur et le mur opposé. Pour compléter vos calculs, répétez cette procédure pour les autres dimensions de la pièce.

Installation étape par étape

L’installation d’un plafond suspendu est un projet de bricolage assez facile. Voici comment:

1 Commencez par calculer la hauteur le plafond sera. Le minimum doit être de 7 pieds 6 pouces, et il doit également être de 3 pouces sous toute plomberie et de 5 pouces sous tout éclairage. Une fois que vous avez déterminé le niveau du plafond, tracez une ligne de craie pour le marquer. Installez ensuite les supports de rail sur les murs, autour du périmètre de la pièce, de sorte qu’ils couvrent juste la ligne.

2 À l’aide de cisailles ou d’une scie à métaux, coupez les tés principaux à la bonne longueur. Placez-les sur les supports de rail et suspendez-les aux solives avec du fil #12 attaché à des vis à œil insérées tous les 4 pieds.

3 Insérer les onglets des tés croisés de 4 pieds dans les fentes des tés principaux, puis enclenchez-les en place.

4 Abaissez doucement en place les panneaux solides et tous les panneaux d’éclairage fluorescent que vous installez. Utilisez un couteau utilitaire pour couper les panneaux de bordure pour les ajuster. Avant de manipuler les panneaux, lavez-vous bien les mains car les taches ne s’enlèvent pas facilement.

Voici une vidéo utile qui vous guidera à travers toutes les étapes :