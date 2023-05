Comment installer un lavabo sur colonne

Il s’agit d’un guide de bricolage expert sur la façon d’installer un lavabo sur colonne, vous guidant tout au long de l’installation avec des instructions étape par étape et des images utiles.

Les lavabos sur colonne sont composés de deux parties : le lavabo et le socle (ou base).

Dans la plupart des cas, le poids du bol n’est pas entièrement supporté par la base ; un support relie le bol au mur pour un soutien supplémentaire.

Tout comme avec un évier mural, vous voudrez installer un blocage entre les montants du mur pour aider à fournir ce soutien supplémentaire.

Les éviers muraux et sur colonne sont livrés avec les instructions d’installation du fabricant, qui doivent être suivies à la lettre, et avec les matériaux nécessaires pour effectuer les raccordements d’alimentation en eau et de vidange. Le robinet et les vannes sont généralement vendus séparément.

1 Placer le lavabo et le piédestal dans la position souhaitée. Nivelez et équerrez l’assemblage, puis marquez les emplacements des trous de montage sur le mur et sur le sol.

2 Percez des avant-trous pour les fixations dans le mur et le sol. Si vous percez des carreaux, utilisez un foret de maçonnerie, en apposant un morceau de ruban adhésif sur les zones à percer pour maintenir le foret centré. Ensuite, installez le robinet et les ensembles de vidange et de vidage sur l’évier (voir l’étape 3 de Installer un évier de comptoir et les étapes 4, 5 et 6 de Comment installer un robinet de salle de bain.

3 Sécuriser les toilettes au mur avec des tirefonds ou d’autres fixations fournies. Ensuite, connectez le siphon à l’ensemble de vidange. Avec certains lavabos sur colonne, vous devez poser la cuvette sur la colonne, positionnée près du mur, puis raccorder les conduites d’évacuation et d’alimentation avant de fixer la cuvette au mur.

4 Une fois que vous avez sécurisé le bol, percez une paire de trous pilotes dans le sol pour les boulons qui fixeront le piédestal au sol. La base du piédestal a généralement une paire d’encoches dans la base pour ces attaches. Veillez à ne pas trop serrer les boulons car cela peut fissurer la porcelaine. Si l’évier a un écrou ou une tige qui le relie au socle, fixez l’appareil. Connectez les lignes d’alimentation et installez le socle.

