Comment installer un gradateur

Le dispositif de contrôle amélioré le plus connu, le gradateur vous permet d’abaisser ou d’augmenter les niveaux d’éclairage afin qu’ils soient adaptés au besoin. Par exemple, un gradateur de salle de bain peut être réglé bas pour une lumière reposante lors du bain, puis augmenté à une intensité plus élevée pour le rasage ou l’application de maquillage.

Dans la chambre d’un enfant, un gradateur peut fournir une lumière de faible intensité la nuit pour se rassurer ou pour les vérifications nocturnes d’un parent, puis remplir la pièce de lumière pour les jeux de jour. De même, une salle familiale peut être éclairée avec un éclairage bas pour un divertissement détendu, puis agrémentée d’un éclairage complet pour les activités familiales.

Présentation des gradateurs

La plupart des gradateurs d’aujourd’hui sont des dispositifs à semi-conducteurs. En fait, ils s’éteignent et se rallument très rapidement, 120 fois par seconde. Parce que l’œil humain perçoit la lumière globale émise, la luminosité de la lumière délivrée est en fait un produit de la durée du courant dans les cycles « off » et « on ».

Les gradateurs permettent d’économiser de l’argent de deux manières. Premièrement, ils économisent considérablement de l’énergie en n’utilisant que la quantité d’électricité nécessaire. Lorsqu’une lumière est atténuée de 25 %, un gradateur permet d’économiser environ 20 % de l’électricité nécessaire. Lorsqu’il est atténué de 50 %, il économise 40 % d’électricité. Deuxièmement, un gradateur prolonge considérablement la durée de vie de l’ampoule car il réduit la tension sur le filament. Lorsqu’elle est atténuée de 25 %, une lampe dure quatre fois plus longtemps qu’à pleine puissance ; atténuée de 50 %, elle durera jusqu’à 20 fois plus longtemps.

Aucun câblage spécial n’est nécessaire pour un gradateur – il peut remplacer n’importe quel interrupteur d’éclairage conventionnel. Vous devez acheter des gradateurs spécialement conçus pour l’éclairage et les ventilateurs fluorescents, fluocompacts, halogènes, à DEL ou à basse tension. Tout gradateur que vous achetez doit être conçu pour gérer le type et la charge totale des luminaires qu’il contrôlera. Notez également qu’un gradateur installé pour faire fonctionner un luminaire avec une prise à trois voies ne pourra faire fonctionner qu’un seul des réglages d’éclairage.

Les gradateurs peuvent être actionnés avec une bascule, un cadran, une glissière, un interrupteur à palette, un pavé tactile ou un bouton électronique ; certains types intègrent deux ou plusieurs de ces méthodes pour gérer différentes tâches. Que ce soit pour choisir une bascule, un cadran rotatif ou un interrupteur à glissière est vraiment une question de préférence personnelle ; concentrez-vous plutôt sur la plage de contrôle et les fonctionnalités. Offre-t-il une gradation complète? Peut-il être préréglé à des niveaux d’éclairage spécifiques ? Combien de niveaux ? Est-il facile à utiliser?

Bien sûr, plus un gradateur a de fonctionnalités, plus il sera généralement cher. L’idée est de comprendre comment il sera utilisé, puis d’adapter votre choix au besoin. Par exemple, pour les applications de gradation générales, vous voudrez peut-être choisir un gradateur multifonction comme le Maestro de Lutron, qui a une commande tactile qui rappellera un niveau de lumière préréglé si vous le touchez une fois ou allumez les lumières complètement. allumé si vous le touchez deux fois. De petites LED le long d’un bord indiquent le niveau de lumière, et il peut être réglé pour s’éteindre très lentement, vous laissant suffisamment de temps pour quitter la pièce.

Comment installer un gradateur (étape par étape)

Ce didacticiel utile explique comment installer des gradateurs, afin que vous puissiez contrôler la façon dont vos espaces intérieurs et extérieurs sont éclairés.

Un gradateur est idéal pour contrôler la façon dont une pièce est éclairée. Il vous donne la possibilité de faire des changements subtils dans les niveaux d’éclairage, pour créer l’ambiance dans une salle à manger, baisser les niveaux dans la chambre d’un enfant ou même vous donner de la flexibilité avec l’éclairage extérieur.

En plus de ces avantages esthétiques, un gradateur présente également quelques avantages pratiques importants. Tout d’abord, un gradateur permet d’économiser de l’énergie en vous permettant d’adapter très précisément la consommation d’électricité, en éliminant le gaspillage. Il prolonge également la durée de vie de la plupart des ampoules car il minimise ou élimine le « choc du filament » lorsque vous allumez un interrupteur d’éclairage conventionnel.

Remplacer un interrupteur d’éclairage conventionnel par un gradateur est une tâche relativement simple, même si vous n’êtes qu’un bricoleur modérément expérimenté. (Remarque : si vous avez l’intention d’utiliser des ampoules fluorescentes ou LED dans le circuit d’éclairage, vous aurez besoin d’un gradateur conçu pour les lampes fluorescentes ou LED.) Pour acheter des gradateurs, consultez la section Gradateurs sur Amazon.

Un gradateur peut faire vibrer le filament d’une ampoule, créant un bourdonnement lorsque la lumière est sur un réglage moins que plein. Vous pouvez acheter un nouveau gradateur conçu pour ne pas bourdonner et remplacer l’interrupteur, mais avant d’essayer de remplacer l’ampoule par une ampoule « longue durée » qui a un filament plus solide et est évaluée à 130 volts au lieu des 120 volts beaucoup plus courants.

Rappelez-vous simplement la règle cardinale : Coupez toujours l’alimentation d’un circuit électrique avant d’y travailler. Éteignez le disjoncteur au niveau du panneau de service électrique, puis reportez-vous aux procédures étape par étape suivantes :

1 Utilisez un tournevis pour retirer la plaque murale. Dévissez ensuite les vis de fixation de l’interrupteur.

2 Saisissez l’interrupteur par ses brides et tirez-le doucement hors du boîtier de montage. Avec un testeur de circuit sans contact, revérifiez pour vous assurer que les fils du circuit ne sont pas chargés électriquement.

3 Dévissez les fils des bornes de l’interrupteur. S’ils sont enfoncés dans des trous à l’arrière de l’interrupteur, utilisez un petit tournevis pour les libérer. Redressez les extrémités des fils ou, si possible, coupez-les et dénudez-les à nouveau.

4Utiliser pince de poseur de lignes tordre l’extrémité dénudée du fil de terre vert avec le fil de terre en cuivre nu dans la boîte. Ensuite, utilisez un écrou de fil pour connecter davantage le fil de terre du gradateur au fil de terre en cuivre nu ou vert du circuit.

5 Connectez l’un des fils noirs du gradateur à chacun des deux fils noirs de la boîte à l’aide de serre-fils.

6 Assurez-vous que les connexions sont bien serrées, puis poussez soigneusement les fils dans la boîte, laissant de la place pour le gradateur. Positionnez le gradateur et vissez-le dans les trous de montage du boîtier.

7 Remplacer la façade. Remettez le courant au panneau électrique, puis essayez l’interrupteur.