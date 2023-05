Comment installer un filtre à eau

L’installation du type de dispositif de traitement de l’eau qui utilise des cartouches filtrantes sous l’évier et fournit de l’eau propre à travers un bec verseur sur le dessus de l’évier est un projet de bricolage relativement facile. Faire ce travail consiste simplement à monter l’unité de filtrage dans l’armoire et à connecter des tubes en plastique à vos conduites d’eau froide existantes à l’aide de vannes à selle spéciales.

Plusieurs types de filtres à eau sont vendus, y compris des appareils à double cartouche comme celui illustré ci-dessous et des systèmes d’osmose inverse qui fonctionnent essentiellement de la même manière, mais utilisent également un réservoir de stockage sous l’évier qui contient de l’eau propre et est connecté au siphon de l’évier. car il rejette des eaux usées.

Aucun des deux types ne nécessite d’alimentation électrique.

Les filtres à l’intérieur des filtres à eau à cartouche doivent être changés périodiquement, généralement deux fois par an. Des changements dans l’odeur, le goût et/ou le débit de l’eau sont des signes évidents que les cartouches filtrantes doivent être remplacées.

1 Montez le distributeur. La plupart des distributeurs sont conçus pour s’insérer dans le trou supplémentaire d’un dessus d’évier, comme illustré, mais si ce trou est déjà occupé, vous devrez en percer un autre dans l’évier ou le comptoir. Suivez les instructions du fabricant pour l’emplacement et la taille du trou. Ne percez que dans des éviers en acier inoxydable ; si vous avez un évier entièrement en porcelaine, percez le distributeur à travers le comptoir.

Pour percer un trou dans un évier en acier inoxydable, achetez une mèche graduée en titane et une petite bouteille d’huile de fraisage, et suivez les instructions de la vidéo suivante.

Pour percer des carreaux de granit, de marbre, de porcelaine, de céramique ou de terre cuite à l’aide d’un foret à géométrie à pointe diamantée, veuillez vous référer à la vidéo suivante.

2 Installez une soupape de selle. Branchez-vous sur la conduite d’alimentation en eau froide existante via une vanne à étrier. Pour installer une vanne à étrier, coupez d’abord l’alimentation en eau, puis ouvrez le robinet pour vidanger la conduite.

En suivant les instructions du fabricant, percez un petit trou dans la conduite d’alimentation. Tournez la poignée de la vanne pour exposer la lance conçue pour perforer le tuyau et positionnez la vanne sur le tuyau de sorte que la lance s’insère dans le trou. Fixez la plaque arrière de la vanne et serrez les écrous pour la verrouiller en place, puis vissez la lance.

3 Fixez le groupe de filtration à cartouche. Positionnez le groupe de filtration à cartouche à peu près entre la ligne d’eau froide et le distributeur. Assurez-vous de laisser l’espace spécifié entre le système et le bas de l’armoire pour permettre le remplacement de la cartouche. Fixez l’appareil à l’arrière de l’armoire ou au mur avec les vis fournies.

4Branchez l’appareil. Commencez par couper une longueur de tube en plastique pour atteindre entre la valve de la selle et le système. Faites-le assez court pour ne pas se tordre, mais assez long pour permettre l’installation d’un nouveau raccord à compression (le connecteur indiqué à l’extrémité du tube) plus tard, si nécessaire. Appuyez sur le tube dans le raccord à compression et vissez-le sur la valve de la selle ; serrer avec une clé à molette.

5 Connecter le groupe de filtration à la conduite d’alimentation en eau. Insérez l’extrémité opposée du tube dans un autre raccord à compression et vissez-le sur l’orifice d’entrée de l’unité de filtration. Serrez l’écrou avec votre main, puis faites un autre tour ou un tour et demi avec une clé à molette.

6 Connectez le distributeur d’eau. Enfin, coupez un morceau de tube pour aller de l’orifice de sortie du système au distributeur d’eau. Insérez les raccords à compression aux deux extrémités et vissez les écrous sur le distributeur et le système. Ouvrez l’alimentation en eau et ouvrez le distributeur d’eau. Laissez couler l’eau pendant environ cinq minutes pour éliminer les particules de carbone ou les poches d’air. La plupart des fabricants recommandent de laisser couler l’eau pendant environ 20 secondes avant de l’utiliser.

Ressource en vedette : Trouver un professionnel local de l’installation de traitement de l’eau





VOIR SUIVANT :

• Guide d’achat des filtres à eau

• Votre eau potable est-elle sûre ?

• Guide d’achat du distributeur instantané d’eau chaude et froide pour la cuisine

• Comment résoudre Eau Problèmes de pression