Si votre moustiquaire ou votre contre-porte claque constamment, envisagez d’installer un ferme-porte comme celui illustré ci-dessous.

Les instructions d’installation sont fournies avec la plupart des kits.

Voici quelques directives de base : Assurez-vous que tout le reste de la quincaillerie de la porte est en bon état de fonctionnement.

Installation d’un ferme-porte hydraulique

Pour installer un ferme-porte hydraulique, fixez le support de montage de porte au rail supérieur de la porte. Montez le support de jambage sur le jambage de tête.

Ajustez la longueur de la chaîne. S’il est trop court, vous ne pourrez pas entrer et sortir facilement ; si c’est trop long, la porte continuera de claquer.

Installation d’un ferme-porte pneumatique

Pour installer un ferme-porte pneumatique, fixez le support de montage de la porte au rail supérieur de la porte.

Réglez la vitesse de fermeture en tournant la vis de réglage dans le capuchon d’extrémité.

Pour installer un ferme-porte hydraulique, fixez le support et le cylindre et le support de montage sur montant. Réglez la vitesse de fermeture en insérant un tournevis dans la vis de réglage, en poussant le tournevis et en tournant la vis de 180 degrés.

Voici une vidéo utile qui montre comment installer un ferme-porte moustiquaire :