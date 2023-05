Comment installer un évier mural

Un tutoriel de bricolage utile pour installer un évier mural. Conseils et vidéo sur le positionnement, l’utilisation de vis tire-fond et de scellements, et la connexion d’un siphon en P et d’un bras de vidange.

Avez-vous une petite salle de bain ou une salle d’eau avec à peine assez de place pour des toilettes et un lavabo ? Si c’est le cas, envisagez de remplacer un évier et un meuble standard par un évier mural. Ce type d’évier élimine totalement le besoin d’un meuble bas, ce qui libère un espace considérable. De plus, il a l’air élégant et s’intègre parfaitement dans un petit espace.

Mais avant de vous lancer dans ce projet, considérez ceci : un évier mural est lourd et, en raison de son poids, il nécessite un support très solide. Vous devrez peut-être ajouter un support, tel qu’un encadrement 2 par 6, pour les boulons qui maintiennent l’évier derrière la surface du mur.

.

Déterminez où le support sera nécessaire, en fonction des mesures de l’évier et de la hauteur de montage (généralement 30 pouces au-dessus du sol).

Retirez les cloisons sèches dans cette zone et installez un blocage 2 par 6 ou 2 par 8 entre les montants du mur. (Voir plus à ce sujet dans la vidéo ci-dessous.)

Clouez le blocage aux montants avec des clous communs galvanisés de 3 1/2 pouces ou vissez-le avec des vis à terrasse de 3 pouces. Ensuite, réparez la cloison sèche (voir Comment réparer une cloison sèche).

1 Positionnez le évier (ou sa plaque de montage s’il en a une) sur le mur et marquer le mur à travers les trous de la plaque ou de l’évier. Utilisez un niveau pour vous assurer que les boulons de montage sont de niveau.

Percez des avant-trous pour les tirefonds ou autres fixations fournies par le fabricant ; si le mur est en carrelage, utilisez un foret à maçonnerie pour percer le carreau, puis un foret hélicoïdal plus petit pour percer le support.

Installez ensuite le robinet et les ensembles de vidange et de vidage sur l’évier (voir l’étape 3 de Installer un évier de comptoir et les étapes 4, 5 et 6 de Comment installer un robinet de salle de bain.

2 Utilisez des tirefonds ou d’autres attaches recommandé par le fabricant pour fixer l’évier ou la plaque de fixation métallique de l’évier au blocage. Après avoir enfoncé la première attache, vérifiez que l’évier ou la plaque de montage est de niveau, puis enfoncez les autres attaches.

3 Connectez le siphon en P et le bras de vidange à la tubulure de vidange, puis raccordez les deux tuyaux d’alimentation en eau aux vannes d’arrêt. Ces pièces ne sont pas montrées sur cette photo, mais vous pouvez voir comment l’assemblage fonctionne ici : Comment connecter un drain d’évier de salle de bain. Vous pouvez également voir une explication complète dans la vidéo ci-dessous.

Certains éviers muraux (comme celui illustré ici) sont livrés avec une garniture qui cache les conduites de plomberie. Ceux-ci se fixent généralement directement à la charpente du mur avec des tire-fonds.

Bon, maintenant pour une vidéo de présentation amusante qui a été réalisée par Lara, The Unprofessional, et sa famille. Cela montre comment installer un évier mural du début à la fin. Il comprend comment mettre le support nécessaire dans le mur pour supporter le poids considérable d’un évier mural. Elle montre également comment raccorder le drain et les réserves d’eau. (Remarque : ne croisez pas les réserves d’eau comme elle le fait dans la vidéo, sinon vous aurez de l’eau chaude du côté eau froide du robinet et vice versa.) Profitez-en !