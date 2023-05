Comment installer un évier de ferme

Il n’y a pas beaucoup de projets de rénovation qui fonctionnent confortablement dans les intérieurs traditionnels et contemporains. Il est difficile de penser à des appareils de bain qui pourraient faire cela.

Il en va de même pour la plupart des meubles, des papiers peints, des luminaires, des armoires et même des appareils électroménagers. Ainsi, lorsque vous trouvez quelque chose comme un évier de ferme (ce style est également appelé « évier avant à tablier de ferme ») qui peut bien paraître dans à peu près n’importe quelle cuisine, cela vaut la peine d’y regarder de plus près.

Ces luminaires sont fermement ancrés dans le passé car ils font écho à des conceptions d’il y a des décennies. Mais ils ont aussi des notes de grâce contemporaines en raison de leurs conceptions simples et sans fioritures, et sont très populaires auprès des concepteurs de cuisine d’aujourd’hui.

Bien que la plupart des éviers de cuisine de ferme aient un seul bol, des bols doubles sont également largement disponibles. Certains acheteurs ne veulent pas passer aux modèles à cuve unique car ils sont habitués au fonctionnement de ces éviers. D’autres préfèrent simplement le look d’un évier à double cuve. Bien que les deux types fonctionnent différemment, l’installation des deux est fondamentalement la même.

Bien que vous puissiez trouver des éviers de ferme qui tombent sur votre comptoir, l’approche sous le comptoir est plus courante.

Cela signifie que si vous avez des comptoirs en stratifié, vous devez choisir l’un des modèles encastrables qui peuvent couvrir les bords coupés du trou de découpe de votre évier. Ces éviers ressemblent à des modèles sous-montés car ils ont les mêmes tabliers avant.

Cependant, ils n’ont pas l’une des grandes caractéristiques d’un évier de ferme typique – la possibilité d’essuyer les débris du comptoir directement dans l’évier sans heurter le rebord de l’évier. Si vous prévoyez d’installer de nouveaux compteurs, l’approche sous-montée est préférable.

Rénovations d’armoires d’évier de ferme

Heureusement, les éviers de ferme sont conçus pour fonctionner dans les armoires d’évier de cuisine existantes. Ils nécessitent des modifications, mais aucun n’est très difficile.

La première étape consiste à retirer l’évier existant, puis à créer une encoche d’accès à l’évier dans le cadre du visage juste au-dessus des portes. Bien que ce panneau puisse parfois ressembler à un tiroir, il s’agit d’une fausse façade. Un tiroir ne pourrait pas fonctionner car l’évier occupe l’espace qu’un tiroir nécessiterait.

Parfois, ces panneaux fonctionnent lorsqu’ils sont articulés pour basculer vers le bas, de sorte que les éponges peuvent être stockées dans un petit plateau derrière le panneau. Cependant, cette fonctionnalité est éliminée lorsque le nouvel évier est installé.

La plupart des armoires pour évier mesurent 36 pouces de large, mais certaines mesurent 30 pouces de large. Les éviers Farmhouse sont disponibles dans les deux tailles, alors choisissez un modèle qui conviendra à votre armoire. Ensuite, sortez le gabarit fourni avec l’évier et lisez les instructions d’utilisation. Le gabarit expliquera comment soutenir l’évier et comment couper le comptoir à côté, si nécessaire.

Pour les installations encastrées, l’évier doit être soutenu par le bas. (Lorsqu’ils sont pleins d’eau, ces éviers peuvent devenir très lourds.) Cela signifie utiliser une perceuse pour visser des taquets de support 2 × 4 sur les murs des armoires et à l’arrière de l’armoire, si cela laisse suffisamment de place pour les raccords de plomberie.

Le modèle expliquera exactement où ces taquets doivent être situés pour supporter l’évier que vous avez. Assurez-vous d’utiliser des vis qui traversent uniquement le taquet et le côté de l’armoire. N’utilisez pas de vis si longues qu’elles interféreraient avec le fonctionnement d’un tiroir dans une armoire à proximité.

Le modèle explique également l’emplacement et la taille des coupes requises dans le cadre du visage.

Pour effectuer ces coupes, vous aurez besoin d’une scie sauteuse variable. Dans la plupart des cas, il devrait y avoir suffisamment de place pour faire les coupes sans interférer avec les portes en dessous. Mais si cela vous arrive, vous devrez installer de nouvelles portes plus courtes et ajouter un bloc de remplissage entre les nouvelles portes et le fond du nouvel évier.

Utilisez du ruban adhésif bleu pour couvrir la face de l’armoire où les encoches tombent. Cela réduira les éclats de la coupe et protégera la surface des rayures causées par un pied de scie rugueux. Lorsque vous travaillez avec une scie sauteuse, assurez-vous de porter des lunettes de protection et des gants de travail.

Placer l’évier de la ferme

Avant de faire glisser l’évier en place, appliquez un cordon de mastic à la silicone autour de la découpe du cadre frontal et le long du haut des taquets de support. Obtenez de l’aide pour soulever l’évier et l’abaisser en place par le haut. Localisez l’évier de sorte que le tablier dépasse d’environ un demi-pouce de l’avant de l’armoire.

Ensuite, poussez l’évier contre le meuble et essuyez toute trace de calfeutrage autour de l’évier. Enfin, ajoutez du mastic de silicone sur les bords supérieurs de l’évier, puis installez les comptoirs sur l’évier. Encore une fois, assurez-vous d’essuyer toute compression.

Connexions de plomberie d’évier

Parce que ces éviers ont de grands bols profonds, ils ont souvent des ouvertures de vidange simples. Cependant, les éviers qu’ils remplacent sont presque toujours des appareils à double bac avec deux ouvertures de vidange. Cela signifie que les composants de la plomberie des déchets doivent être modifiés. Si vous n’êtes pas à l’aise avec la plomberie ou si vous avez des questions pendant que vous travaillez, appelez un plombier agréé.

La première étape consiste à installer un assemblage de vidange dans le trou de vidange, selon les instructions fournies avec ce matériel.

Cet ensemble doit être relié au siphon déjà en place. La façon dont cela est fait dépend des conditions existantes, mais le plus souvent, vous installez d’abord un broyeur au bas de l’ensemble de vidange.

Ensuite, retirez le siphon du système existant, puis installez-le sur le tuyau sortant du côté du broyeur.

Terminez en positionnant le siphon de manière à ce que le côté drain soit orienté vers le tuyau d’évacuation dans le mur. Pour que cela fonctionne, le tuyau d’extension du siphon au tuyau de vidange dans le mur doit être coupé à la bonne taille.

Les conduites d’alimentation en eau doivent également être modifiées, car généralement, lorsqu’un évier est remplacé, le robinet est également remplacé. Pour ce faire, installez d’abord le robinet (et généralement un tuyau de pulvérisation sur un évier de cuisine), puis mesurez la distance entre le bas du robinet et les vannes d’alimentation en eau et installez de nouveaux tubes d’alimentation de ces vannes aux côtés chaud et froid de le robinet.

Enfin, testez les fuites et ajustez la plomberie si nécessaire. Si aucune fuite n’apparaît, vous avez terminé !