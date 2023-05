Comment installer un évier de cuisine

L’évier de cuisine est un élément essentiel de toute maison. La nourriture est préparée, la vaisselle est lavée, les vases à fleurs sont remplis et la nourriture est jetée dans l’évier de la cuisine. L’évier de cuisine peut être installé au-dessus du comptoir, sous le comptoir ou même en tant que partie intégrante du comptoir lui-même.

Vous souhaitez installer un évier de cuisine ? Ce guide expert vous guidera pas à pas tout au long du processus.



Pour de nombreux propriétaires, l’installation d’un évier de cuisine semble être une tâche ardue, mais le fait est que si vous pouvez tracer un gabarit et découper un trou, vous pouvez installer un évier de cuisine.

Vous voulez vous assurer que votre nouvel évier s’adapte à votre comptoir et à l’armoire en dessous, alors mesurez la largeur et la profondeur de vos armoires inférieures avant de faire un achat.

Généralement, un évier jusqu’à 22 pouces de profondeur (de l’avant vers l’arrière) s’intégrera dans une armoire standard de 24 pouces de profondeur si vous n’avez pas de dosseret; si vous avez un dosseret, votre comptoir ne prendra qu’un évier jusqu’à 20 1/2 pouces de profondeur. Bien sûr, vos options augmenteront si vous changez également vos armoires et votre comptoir.

Installer un évier de cuisine encastré : étape par étape



Pour installer un évier de cuisine à poser, suivez les instructions ci-dessous :

1 Le premier pas lors de l’installation d’un nouvel évier est de placer correctement l’ouverture. La plupart des fabricants d’éviers fournissent un modèle.

Positionnez le gabarit de manière à ce qu’il soit centré sur le meuble de l’évier et à au moins 1 1/2 pouce du bord avant du comptoir. Si votre comptoir est plus profond que 24 pouces, placez-le plus en arrière, mais pas plus de 4 pouces. Collez le modèle en place, puis tracez-le avec un marqueur.

2 Après avoir marqué l’ouverture, retirez le gabarit et percez un trou de 3/8 de pouce de diamètre dans chaque coin.

Insérez une lame de scie sauteuse dans l’un des trous et commencez à couper le long de l’intérieur de la ligne. Pour éviter que la découpe ne se détache et ne tombe au fur et à mesure que vous terminez les coupes, vissez d’abord un morceau de bois d’avant en arrière sur le dessus de la découpe suffisamment longtemps pour qu’il couvre l’ouverture, plus quelques pouces.

Lorsque vous avez terminé, soulevez simplement la découpe du gabarit.

3 Installer le robinet (voir Comment installer un robinet de cuisine pour les instructions) et les crépines de l’évier. (Faire cela lorsque vous avez un accès complet à l’évier sera beaucoup plus facile que d’installer les pièces par le bas après l’installation de l’évier.)

Ensuite, pour créer un joint étanche entre l’évier et le comptoir, appliquez un cordon de mastic silicone ou de mastic de plombier sur tout le périmètre du dessous de la lèvre de l’évier.

4 Retournez soigneusement l’évier et insérez dans l’ouverture, en prenant soin de ne pas déranger le mastic ou le mastic.

Installez maintenant l’évier de la cuisine. Si votre évier est lourd, demandez de l’aide pour le soulever et l’installer. envisagez également de placer quelques morceaux de bois près du bord de l’ouverture pour soutenir l’évier et protéger vos doigts lorsque vous le placez en position.

5 La plupart des éviers sont bien fermés contre le plan de travail avec des clips de montage spéciaux qui s’accrochent au rebord sous l’évier et sont serrés avec un tournevis ou une clé à douille. Suivez les instructions du fabricant pour l’espacement de ces clips.

Le serrage des clips de montage peut faire sortir le mastic ou le mastic sous le rebord de l’évier, alors retirez cet excès avec un chiffon propre et doux.

6 Pour mener à bien le projet, connecter d’abord le P-trap. Joignez les conduites du robinet aux conduites d’alimentation chaude et froide avec des tubes d’alimentation flexibles et connectez les crépines à la conduite d’évacuation.

Ouvrez l’eau au niveau des vannes d’arrêt, retirez l’aérateur du robinet, puis ouvrez l’eau du robinet pour rincer le système. Réinstallez l’aérateur après avoir fait couler l’eau pendant environ une minute.

Installer une vidéo d’évier de cuisine encastré

Cette vidéo vous guide à travers les étapes d’installation d’un évier de cuisine encastré.

Vidéo sur l’installation d’un évier de cuisine sous le comptoir

L’installation d’un évier de cuisine encastré est aussi simple que l’installation d’un évier encastré. Néanmoins, cette vidéo vous montre comment :

