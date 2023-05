Comment installer un éclairage sur rail

Au centre de nombreux plafonds, un luminaire plutôt prosaïque est suspendu. En règle générale, ce luminaire lave une pièce avec une lueur générale. Cela rend la pièce utilisable mais ajoute très peu de caractère, de contraste ou d’intérêt pour l’éclairage. Si votre maison en possède un, il est peut-être temps de le relooker.

Nous avons retiré une suspension obsolète et monté un Halo « Miniature Trac » de 4 pieds équipé de trois transformateurs à semi-conducteurs basse tension et de douilles. Nous avons choisi l’éclairage basse tension pour son efficacité énergétique, le contrôle de la « diffusion du faisceau » qu’offrent les lampes basse tension et la couleur « blanche » de la lumière. Les douilles à incandescence pourraient remplacer les lampes à basse tension. Pour l’un ou l’autre, vous pouvez obtenir une large gamme de styles de douilles et d’ampoules chez les détaillants d’éclairage.

Les luminaires disponibles ne sont qu’une partie de la flexibilité d’un système d’éclairage sur rail. Vous pouvez monter des douilles n’importe où sur la longueur d’un rail monté au plafond (ou au mur), acheminer le rail dans presque toutes les directions et contrôler les luminaires afin qu’ils ne projettent la lumière que là où vous le souhaitez.

Placer le luminaire

Si un boîtier électrique existant n’est pas placé dans un emplacement idéal pour l’éclairage, vous pouvez soit consulter un électricien pour faire fonctionner un nouveau circuit, soit profiter de connecteurs de rail spéciaux pour acheminer le rail à partir d’un boîtier existant (vous pouvez acheter connecteurs droits, en L, en T, en croix et à angle réglable).

Cette piste Halo reçoit son alimentation via un connecteur qui se verrouille dans la piste n’importe où sur sa longueur, offrant une mesure de réglage latéral. Vous pouvez également alimenter une piste à partir d’une extrémité, avec un connecteur sous tension. Ou, vous pouvez alimenter le rail à partir d’une prise électrique avec un cordon et un connecteur à 3 broches.

Le choix et le placement appropriés des luminaires peuvent être délicats. Pour un schéma d’éclairage compliqué, vous voudrez peut-être trouver de l’aide professionnelle. Certains architectes d’intérieur se spécialisent dans la conception d’éclairage et certains détaillants d’éclairage de qualité proposent des consultants en éclairage qualifiés.

Outils et matériaux

Les fournitures pour ce système comprennent : un rail de 4 pieds avec des boulons à ailettes et des connecteurs sans issue ; un auvent flottant, un support de montage et un connecteur ; trois transformateurs basse tension à semi-conducteurs avec douilles à cardan et lampes PAR 36 de 25 W.



Vous n’aurez besoin que de quelques outils : un ruban à mesurer, un crayon, une perceuse avec une mèche de 1/2 pouce, des tournevis Phillips et à lame plate et une pince à dénuder/coupe-fil.

Calcul de la charge électrique

Assurez-vous que vos nouvelles lumières ne dépasseront pas la capacité électrique du circuit domestique (souvent 15 ampères). Ce n’est généralement pas un problème avec un petit système basse tension, mais les lampes à incandescence peuvent surcharger votre circuit.

Avant l’installation, vérifiez votre circuit pour son intensité nominale. Additionnez tous les appareils et éclairages alimentés par ce circuit pour déterminer les exigences globales. Si cela semble déroutant, assurez-vous d’obtenir l’aide de votre revendeur d’éclairage ou d’un électricien qualifié.

Pour augmenter le contrôle de l’éclairage pour plus de drame, pensez également à vous procurer un gradateur de qualité (un gradateur à incandescence standard peut être utilisé avec ces transformateurs à semi-conducteurs).

Ne surchargez pas non plus le rail : celui que nous avons choisi peut supporter une capacité électrique maximale de 20 ampères par circuit s’il est câblé directement à un boîtier électrique ou 10 ampères si un cordon et un connecteur enfichable sont utilisés.

Étapes d’installation de l’éclairage sur rail

Comme pour tous les travaux électriques, il est important de vérifier auprès de votre service de construction local les exigences du code. Avant d’effectuer tout travail, assurez-vous de couper l’alimentation de la lumière, non seulement au niveau de l’interrupteur, mais au niveau de la boîte à fusibles ou du disjoncteur.

1 Après avoir déconnecté l’ancienne lampe, assurez-vous que les fils sont adaptés à la connexion. Si nécessaire, coupez les extrémités et dénudez 1/2 pouce d’isolant. Dénudez les extrémités des nouveaux fils s’ils ne sont pas déjà dénudés.

Connectez le fil blanc au blanc et le noir au noir. Reliez le fil vert du luminaire au fil vert du système domestique, à un fil de terre électrique ou à la boîte électrique en métal (selon le code).

Après avoir serré les écrous de fil sur les extrémités de fil jointes, repoussez doucement les fils en excès dans la boîte de sortie pour les écarter.

2 Avant de visser le nouveau support de montage à la boîte électrique, retouchez le plafond autour de la boîte avec de la peinture, si nécessaire. Assurez-vous d’orienter le support de manière à ce que le rail fonctionne dans la bonne direction. Il peut être nécessaire d’acheter un adaptateur pour modifier l’espacement des trous de votre boîtier électrique afin qu’il corresponde aux trous du support de montage.

3 Ce type de rail peut être coupé à longueur avec une scie à métaux avant le montage. Coupez le rail 1/8 de pouce plus court que la dimension requise (pour permettre le montage sans issue). En suivant les instructions du fabricant, sortez deux conducteurs en cuivre d’environ 5/16 de pouce et coupez-les ; ne coupez pas les isolants.

4 Repousser les conducteurs dans les isolateurs, puis ajoutez le raccord sans issue. Que vous coupiez ou non un rail à la bonne longueur, placez des raccords sans issue dans les extrémités ouvertes du rail avant de fixer le rail au plafond.

5 Le rail peut être monté sur une cloison sèche ou sur du plâtre avec des boulons à ailettes ou vissés directement sur du bois massif. Avant de percer des trous pour les boulons à ailettes (ou les avant-trous de vis), vérifiez bien l’emplacement du rail.

6 Avant de brancher les douilles, transformateurs ou l’alimentation électrique de la piste, notez que la piste a une ligne de polarité sur toute sa longueur. Chaque support de lampe et transformateur a également une ligne de polarité pour référence. Assurez-vous d’installer chaque luminaire et transformateur de sorte que sa ligne de polarité soit alignée avec la ligne du rail.

Vidéo d’installation de l’éclairage sur rail

Voici une vidéo utile qui montre comment installer un éclairage sur rail, du début à la fin.

Ressource en vedette : Obtenez un professionnel de l’installation d’éclairage local présélectionné