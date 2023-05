Comment installer un comptoir en carrelage

Conseils d’experts étape par étape sur la façon d’installer des carreaux de céramique sur un comptoir, de la préparation à la sélection des matériaux, à la pose des carreaux et au jointoiement.

Comme indiqué dans le Guide d’achat des matériaux de comptoir, de nombreux matériaux différents sont disponibles pour les comptoirs, y compris les matériaux à surface solide, les stratifiés, le béton, le bois, le métal, etc.

Presque tous ces produits nécessitent une installation professionnelle – en fait, certains ne sont vendus que par des applicateurs qualifiés.

Les carreaux de céramique et de pierre, cependant, peuvent être installés par des bricoleurs accomplis. Pour un résultat réussi, le travail nécessite pas mal d’outils et d’expérience dans la pose de carrelage. Les clés du succès consistent à calculer soigneusement les mesures, à protéger les surfaces environnantes et à construire un substrat approprié sur lequel poser les carreaux.

Voici un guide de base des techniques.

Planification de la disposition des tuiles

Avant de préparer le mortier, nettoyez le support de toutes les saletés et huiles. Placez les carreaux là où ils iront, avec des entretoises en plastique entre eux au niveau des lignes de coulis, et faites les ajustements nécessaires. Visez un look symétrique, sans éclats étroits de carreaux coupés.

Si possible, prévoyez de faire face aux coupes de carreaux vers le bord arrière du comptoir, où elles seront couvertes par des carreaux de dosseret. Pour un comptoir qui tourne un coin, commencez la mise en page par le coin intérieur. Si la disposition se termine par un ruban très étroit, un léger élargissement des lignes de coulis peut résoudre le problème. Lors de la coupe des carreaux, tenez compte de la largeur des lignes de coulis de chaque côté.

Fixez temporairement une bande de guidage pour les carreaux de bordure.

Si vous utilisez des carreaux de bordure, tracez une ligne le long du bord du comptoir pour permettre les carreaux plus un joint de coulis. Placez ensuite une bande de guidage le long de cette ligne et fixez-la temporairement au plan de travail avec des clous. Disposez les carreaux de terrain du bord de la bande à l’arrière du comptoir, en utilisant une règle pour les aligner.

Préparation pour l’installation des carreaux

Avant de carreler un comptoir, retirez tous les appareils qui jouxtent le comptoir, comme une cuisinière encastrée. Pour protéger la zone environnante, placez une toile de protection sur le sol et couvrez les armoires avec des bâches en plastique.

Un évier encastré, qui repose même avec le comptoir, doit être installé avant de construire le substrat. Un évier monté sur le dessus (à encastrer) ou sous-monté doit être installé après la mise en place du comptoir.

Vous devrez créer une surface plane, de niveau et résistante à l’humidité pour soutenir les carreaux. Ce substrat est généralement constitué d’une feuille de panneau d’appui en ciment de 1/4 à 1/2 pouce posée sur du contreplaqué de 3/4 pouce.

Pour s’adapter aux armoires de cuisine standard, la plupart des comptoirs de cuisine ont une profondeur de 25 pouces. La hauteur typique d’un dosseret est de 4 à 6 pouces. Vous pouvez choisir de modifier légèrement les dimensions de votre support si cela signifie que vous devrez couper moins de carreaux.

Lorsque vous coupez le contreplaqué, notez qu’il doit dépasser d’environ 1 pouce les armoires de base, en vous assurant que le bord avant est suffisamment substantiel pour supporter les carreaux de bord. Installez le contreplaqué, face au bord de l’usine (le bord droit prédécoupé) vers la pièce. Fixez le contreplaqué aux armoires avec des vis, en vous assurant que la surface est de niveau ; installez des cales là où il n’y en a pas.

Marquez vos mesures sur le panneau d’appui avec un outil à tracer ou un couteau tranchant, puis séparez simplement le matériau. Fixez le panneau d’appui à la couche inférieure de contreplaqué avec des vis galvanisées. Appliquez du ciment-colle sur les têtes de vis et du ruban à mailles en fibre de verre sur les joints où les sections se rejoignent pour créer une surface lisse pour les carreaux.

Outils et matériaux de carrelage

Mesurez la longueur et la largeur de votre comptoir pour calculer la quantité de carreaux dont vous aurez besoin. N’oubliez pas de prendre en compte les carreaux de taille spéciale tels que les carreaux à rebord arrondi et les carreaux de dosseret lorsque vous déterminez la quantité de carreaux nécessaires. Achetez toujours environ 10 % de plus pour en avoir assez après la coupe et la casse potentielle. Ensuite, achetez la tuile.

Un coupe-carreaux est un outil fondamental pour marquer puis casser les carreaux en fonction de votre mise en page. Si le carreau que vous avez choisi est particulièrement dur ou que de nombreux carreaux doivent être coupés, prévoyez de louer une scie à eau, disponible à la location dans la plupart des centres de rénovation. Pour affiner les coupes de carreaux, les pinces à carreaux sont utiles – elles cassent de petits morceaux pour les contours ou les coupes compliquées. Marquez les lignes de coupe sur les carreaux avec un crayon de cire.

Vous aurez également besoin d’autres fournitures, telles que des entretoises en plastique, du mortier mince et du coulis. La méthode la plus courante consiste à installer les carreaux de céramique ou de pierre dans un mortier-colle fortifié, en les séparant avec des entretoises en plastique et en remplissant les joints de coulis. Pour la plupart des installations de carreaux, une truelle à dents carrées avec des encoches de 1/4 de pouce produit des rainures de la bonne épaisseur. Pour les carreaux plus épais, des encoches plus grandes sont recommandées.

Avant de choisir le coulis pour l’installation de votre carrelage, réfléchissez à l’apparence que vous souhaitez donner à la surface. Par exemple, si le coulis que vous choisissez est de couleur similaire à celle du carreau, la surface apparaîtra très uniforme. À l’inverse, si vous contrastez la couleur du coulis avec celle du carreau, cela donnera à la surface une sensation géométrique. Il est judicieux d’obtenir des échantillons de coulis avant de décider et de les tester avec quelques carreaux.

Gardez également à l’esprit que la largeur de vos lignes de coulis, qui peut aller de 1/16 à 1/2 pouce, affectera l’apparence de la surface. Plus les lignes de coulis sont larges et plus la couleur du coulis contraste avec le carrelage, plus la pose du carrelage doit être précise. Si, toutefois, vous avez choisi, par exemple, de grands carreaux de saltillo pour un sol, des lignes de coulis légèrement irrégulières ne feront qu’ajouter à l’effet rustique des carreaux eux-mêmes. C’est d’autant plus la raison pour laquelle il est important d’obtenir des échantillons de coulis à l’avance et d’expérimenter non seulement avec les couleurs mais avec la disposition.

Pour les lignes de moins de 1/8 de pouce, utilisez du coulis sans sable ; pour plus de 1/8 de pouce, coulis poncé. Si le coulis est à base de polymère ou de latex, mélangez-le avec de l’eau ; sinon, mélangez-le avec du latex liquide. Lorsque le coulis est complètement mis en place, et certainement dans les deux semaines, scellez-le ou il peut tacher. Si l’installation se trouve dans un endroit où le risque de taches est probable, comme un comptoir de cuisine, demandez à votre revendeur de carrelage si vous pouvez ou non utiliser du coulis époxy avec le type de carrelage que vous avez choisi.

Comment poser des carreaux de comptoir

Au niveau de la bande de bordure, appuyez fermement un carreau dans le mortier et remuez-le légèrement lorsque vous appuyez dessus. Continuez à remplir les tuiles de chaque côté de la première tuile; utilisez des entretoises en plastique pour créer des espaces uniformes pour le coulis.

Une fois que toutes les tuiles pleines sont en place, coupez les tuiles nécessaires pour remplir. Retirez ensuite les entretoises.

Une fois tous les carreaux posés, retirez le guide-bande de chant et ajoutez les pièces de chant. La façon la plus simple de le faire est de «beurrer le dos». Pour cela, étalez du mortier-colle sur les faces arrières du carreau de bordure comme pour beurrer une tranche de pain. Positionnez ensuite la bordure de manière à ce qu’elle bute contre les carreaux pleins, appuyez vers le bas et remuez pour fixer. Après avoir posé les carreaux dans le mortier, attendez au moins une nuit pour que le mortier durcisse. Lorsqu’il a pris une couleur plus claire, cela indique qu’il est vraiment sec.

Comment jointoyer des carreaux

Une fois que vous avez fini de poser tous les carreaux sur une surface, essuyez la surface avec un chiffon humide ou une éponge, en nettoyant tout résidu de mortier. Dans les joints, le mortier doit être au moins à 3/16 de pouce sous la surface des carreaux; sinon, il peut apparaître à travers le coulis. Utilisez un couteau, un tournevis ou un couteau à mastic pour enlever soigneusement tout mortier trop haut. Ensuite, brossez et essuyez les miettes de mortier.

Mélangez suffisamment de coulis pour combler les espaces entre les carreaux, en suivant les instructions du fabricant. Versez ou versez du coulis sur le comptoir. Appliquer le coulis avec une taloche à coulis tenue en diagonale par rapport à la surface, en forçant le coulis entre les carreaux. En tenant le flotteur de coulis à plat, passez-le sur la surface dans plusieurs directions, en appuyant fermement le coulis dans les joints.

Pour enlever l’excédent, tenez le flotteur à un angle de 45 degrés et grattez la surface.

Tournez le flotteur à un angle d’environ 45 degrés et grattez la majeure partie du coulis sur la surface. Travaillez en diagonale par rapport aux joints pour éviter d’enfoncer le flotteur dans les joints. Utilisez une pression moyenne. Visez à racler la majeure partie de l’excès de coulis, mais ne vous attardez pas et essayez de tout obtenir; vous éliminerez tout coulis résiduel de la surface plus tard, mais avant que le coulis ne sèche complètement.

Une fois que le coulis devient ferme, utilisez un mouvement circulaire avec une éponge humide pour essuyer l’excédent. Laissez le film résiduel sur la surface sécher jusqu’à l’obtention d’un voile, puis polissez la surface avec un chiffon propre et doux, en utilisant à nouveau un mouvement circulaire. Appliquer un scellant après avoir attendu le temps spécifié par le fabricant.

