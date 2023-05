Comment installer un chauffe-eau sans réservoir

Conseils de bricolage d’experts sur la façon de retirer un ancien réservoir de chauffe-eau, de préparer un nouveau chauffe-eau sans réservoir et d’installer le chauffe-eau sans réservoir.

Un chauffe-eau sans réservoir, également appelé chauffe-eau à la demande, permet d’économiser de l’argent car il ne stocke pas un grand volume d’eau chauffée. Ce qu’il fait, c’est fournir de l’eau chaude à la demande afin que vous n’ayez pas à vous soucier du froid soudain de la douche.

Mais il y a une mise en garde : étant donné qu’un chauffe-eau sans réservoir chauffe l’eau en temps réel lorsque l’eau se déplace dans l’appareil, il ne peut chauffer qu’une quantité donnée d’eau à la fois. Par conséquent, cela peut ne pas fonctionner dans un ménage où deux ou trois douches peuvent fonctionner en même temps. Le nombre d’appareils à eau chaude qu’il peut desservir en même temps dépend de la capacité de chauffage de l’unité.

Ce projet nécessite de bonnes compétences en plomberie, et les codes locaux peuvent exiger qu’un plombier agréé effectue le travail. Si vous pouvez et choisissez de faire le travail vous-même, vous devez savoir comment couper l’eau de votre maison (voir Comment couper l’eau des appareils) et comment couper et connecter de nouveaux raccords et tuyaux à vos tuyaux d’alimentation ( si vous avez des tuyaux en cuivre, voir Couper et assembler des tuyaux en cuivre).

Il existe quelques options de base :

• Un chauffe-eau intérieur sans réservoir alimenté au gaz doit être ventilé vers l’extérieur. Il nécessite également une conduite de gaz et une connexion à un circuit de 120 volts. Il peut être branché sur une prise ou câblé directement sur un panneau de service.

• Un chauffe-eau électrique intérieur sans réservoir n’a pas besoin d’être ventilé vers l’extérieur. Il nécessite une alimentation de 240 volts. Il peut être branché dans une prise de 240 volts ou directement câblé à un panneau de service.

Préparation du chauffe-eau sans réservoir

Avant de débrancher et de retirer votre chauffe-eau existant, assurez-vous de faire toute la préparation nécessaire – vous ne voulez pas être coincé sans eau chaude pendant une semaine ou deux en attendant les travaux de plomberie, d’électricité ou de ventilation nécessaires. .

Si vous installez une nouvelle unité de gaz, vérifiez si vous avez besoin de mettre à niveau votre compteur de gaz. Parce que l’appareil utilise beaucoup de BTU, votre compteur peut ne pas avoir une capacité suffisante pour l’alimenter avec les autres appareils utilisant du gaz dans votre maison. La compagnie de gaz peut vérifier cela pour vous et mettra généralement à niveau le compteur à peu ou pas de frais. Demandez également à la compagnie de gaz de vérifier qu’elle fournit la bonne quantité de pression d’admission pour votre nouvelle unité.

Un chauffe-eau sans réservoir nécessite généralement un tuyau de gaz de 1 pouce entre le compteur et le chauffe-eau. Si vous devez installer une nouvelle conduite de gaz, il est préférable de faire appel à un plombier professionnel pour le faire. Vous voudrez peut-être installer une autre vanne d’arrêt de gaz juste avant l’installation de l’appareil.

Une unité à gaz intérieure nécessitera également une ventilation. Parce qu’un chauffe-eau sans réservoir produit beaucoup de condensation et expulse l’air avec un ventilateur, vous devrez utiliser un tuyau d’échappement en acier inoxydable de catégorie II avec des joints en silicone hermétiquement scellés, comme indiqué dans la deuxième vidéo ci-dessous. Si vous installez un chauffe-eau sans réservoir à haut rendement, vous pourrez peut-être utiliser un tuyau en plastique, comme le montre la vidéo This Old House ci-dessous.

Si vous vivez dans un climat froid, c’est une bonne idée d’inclure un registre pour empêcher l’air froid de revenir. Selon la marque et le modèle de l’appareil de chauffage, vous pouvez également installer un drain de condensat, qui évacue l’eau de condensation à travers des tubes en plastique. Celui-ci doit être acheminé vers un siphon de sol ou un évier utilitaire. Consultez la documentation du fabricant pour toutes les exigences de plomberie et de ventilation.

Une unité à gaz a également besoin d’une alimentation électrique de 120 volts. Prévoyez de le brancher sur une prise à proximité ou de le câbler directement à une boîte de jonction.

Voici une très bonne vidéo de This Old House qui vous donnera un excellent aperçu des différentes étapes de l’installation d’un chauffe-eau sans réservoir.

Cette vidéo détaillée, par Ron Hazelton, explique comment un chauffe-eau conventionnel défaillant peut causer des débris dans votre eau qui obstruent les aérateurs de robinet, les pommes de douche et autres appareils utilisant de l’eau. Il décide de retirer et de remplacer son chauffe-eau défaillant par un chauffe-eau sans réservoir et nous explique le processus.

Si vous installez un chauffe-eau électrique, qui nécessite une alimentation électrique de 240 volts, demandez à un électricien d’y acheminer le câblage, sauf si vous êtes certain de vos compétences.

Les codes exigent qu’un sous-panneau (qui peut être fourni avec l’unité) soit installé à côté de l’unité. Ce sous-panneau a ses propres disjoncteurs afin que vous puissiez rapidement débrancher l’alimentation de l’unité si nécessaire.

Faites passer le câblage dans le sous-panneau, puis du sous-panneau à l’unité. Assurez-vous que l’alimentation du circuit du chauffe-eau est coupée en tout temps pendant les travaux.

Retrait de l’ancien chauffe-eau

Dans la plupart des cas, une nouvelle unité sans réservoir remplacera un chauffe-eau à accumulation. Dans la vidéo de Ron Hazelton ci-dessus, il fait référence à notre site pour les instructions : Comment rincer ou vidanger un chauffe-eau.

Pour retirer l’ancien chauffe-eau, fermez les robinets des deux conduites d’eau (une entrée et une sortie) menant au chauffe-eau existant.

Utilisez des pinces de type canal ou une clé à tube pour desserrer et déconnecter les conduites du chauffe-eau.

Ouvrir le robinet de vidange en bas et vidanger le réservoir.

Sur une unité à gaz, fermez le robinet de la conduite de gaz et débranchez la conduite de gaz.

Débranchez et retirez une section ou deux du tuyau de ventilation.

Si l’appareil est électrique, vous pouvez choisir d’engager un électricien pour débrancher le câblage car l’alimentation de 240 volts peut présenter un risque d’électrocution. Si vous choisissez de le faire vous-même, coupez le circuit au niveau du panneau de service et testez pour vous assurer que l’alimentation est coupée. Débranchez les fils de l’appareil et retirez l’ancien chauffe-eau. Si vous avez besoin d’aide pour ce projet, appelez un professionnel du chauffe-eau local.

Installation d’un chauffe-eau sans réservoir

Une nouvelle unité sans réservoir peut être installée au ras de la cloison sèche ou du plâtre ou fixée dans le mur, entre les montants. Si vous souhaitez installer l’appareil dans le mur, utilisez un détecteur de montants pour localiser les montants et découpez un trou entre eux. Fixez l’appareil au mur en suivant les instructions du fabricant.

Acheminez les tuyaux d’alimentation en eau vers le chauffe-eau. Assurez-vous que le tuyau du service d’eau mène à l’entrée et que le tuyau menant à la maison est connecté à la sortie. Installez des vannes d’arrêt sur les deux conduites à proximité de l’unité. Vous devrez peut-être également ajouter une soupape de surpression. Utilisez des raccords union pour effectuer les connexions finales à l’entrée et à la sortie.

Ouvrez les vannes d’eau mais pas l’électricité ou le gaz. Ouvrez les robinets de la maison pour faire couler l’eau dans l’appareil pendant environ une minute. Fermez les robinets d’eau. Retirez le filtre en ligne, généralement situé près de l’entrée, et nettoyez tous les débris. Remplacez le filtre, ouvrez les vannes d’eau, rétablissez l’alimentation électrique et ouvrez le gaz. Enfin, testez l’appareil pour vous assurer qu’il fonctionne correctement.

Ressource en vedette : Trouver un chauffe-eau local pré-filtré Pro